Ford Kuga Plug In Hybrid: coccole ibride

Abbiamo guidato la Ford Kuga Plug In Hybrid: la variante ibrida plug-in benzina della terza generazione della SUV compatta statunitense punta più sul comfort (abitacolo spazioso) che sul piacere di guida (poca agilità nelle curve, cambio CVT e un motore non molto brioso)

La Ford Kuga Plug In Hybrid – variante ibrida plug-in benzina della terza generazione della SUV compatta statunitense – non è solo l’ibrida “ricaricabile” più venduta in Europa ma anche una delle proposte più adatte ai padri di famiglia “green” che in un’auto cercano esclusivamente spazio e comfort. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Ford Kuga Plug In Hybrid nell’allestimento ST-Line X: scopriamo insieme i pregi e difetti dell’ecologica crossover americana a trazione anteriore.

Ford Kuga Plug In Hybrid: come funziona il sistema ibrido plug-in Il sistema ibrido plug-in della Ford Kuga Plug In Hybrid protagonista del nostro primo contatto è composto da una batteria agli ioni di litio da 14,4 kWh e da un motore 2.5 (una cilindrata impegnativa per chi vuole risparmiare sull’assicurazione RC Auto) a benzina a ciclo Atkinson abbinato a un’unità elettrica in grado di generare una potenza complessiva di 225 CV. Nonostante la cavalleria importante la Sport Utility a stelle e strisce predilige le andature rilassate: il propulsore, carente di coppia e poco pimpante (“0-100” in 9,2 secondi), mostra le cose migliori quando deve lavorare per offrire la massima efficienza. Se si esagera in fase di accelerazione emerge una rumorosità marcata dovuta all’effetto scooter (in poche parole l’incremento eccessivo del regime di rotazione): colpa del cambio automatico CVT a variazione continua. La Ford Kuga Plug In Hybrid offre quattro modalità di guida ibrida: EV Auto (full hybrid tradizionale, quella predefinita alla partenza), EV Now (solo elettrica), EV Later (che risparmia la carica della batteria per un utilizzo futuro) e EV Charge (che ricarica la batteria attraverso il 2.5 a benzina). I Drive Modes sono invece cinque: Normal, Sport, Eco, Slippery (per le superfici a scarsa aderenza) e Snow/Sand (per le superfici morbide e deformabili come neve e sabbia).

Ford Kuga Plug In Hybrid: consumi, autonomia in elettrico e ricarica La Ford Kuga Plug In Hybrid monta una batteria agli ioni di litio da 14,4 kWh – ricaricabile attraverso una presa di corrente (meno di 6 ore a casa con 230 volt, 3,5 ore con una wallbox o attraverso le colonnine pubbliche) – che garantisce un’autonomia in modalità elettrica compresa tra 57 e 64 km (tra 71 e 88 km in città). Per quanto riguarda i consumi a batteria scarica adottando uno stile di guida tranquillo e attento al risparmio siamo riusciti a sfiorare quota 20 km/l.

Ford Kuga Plug In Hybrid: la regina dello spazio L’abitabilità è senza dubbio il principale punto di forza della Ford Kuga Plug In Hybrid: i tecnici dell’Ovale Blu hanno ricavato all’interno dell’ingombrante (4,63 metri di lunghezza non sono pochi da gestire nelle manovre) SUV compatta americana un abitacolo ricco di spazio per le spalle e le gambe di chi si accomoda dietro impreziosito da un utile divano posteriore scorrevole. Anche il bagagliaio soddisfa le esigenze di una famiglia: da 411 a 581 litri con tutti i posti occupati e 1.481 litri in configurazione a due posti. Segnaliamo infine il tappetino reversibile dalla doppia anima: elegante da un lato (velluto), funzionale dall’altro (gomma resistente e robusta).

Ford Kuga Plug In Hybrid: prezzo e dotazione di serie La Ford Kuga Plug In Hybrid ST-Line X protagonista del nostro primo contatto ha un prezzo (44.750 euro) e una dotazione di serie in linea con quanto offerto dalle rivali:

Dove l’abbiamo guidata Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Ford Kuga Plug In Hybrid ST-Line X tra Fiumicino (Roma) e Canino (Viterbo) su un percorso composto per 2/3 da tratti autostradali e per il restante terzo da strade statali asfaltate in modo non molto uniforme. Durante il test la crossover americana – più comoda che divertente – si è rivelata poco avvezza alle curve prese in modo allegro: il peso elevato si fa sentire quando si parla di agilità nel misto e lo sterzo turistico non invoglia a fare le corse. Le sospensioni dalla taratura tendente al soffice reagiscono in maniera secca solo sulle sconnessioni molto pronunciate mentre alle alte velocità abbiamo notato qualche fruscio aerodinamico di troppo. Gli ADAS, infine, se la cavano egregiamente anche se non è semplice prendere confidenza con i (troppi) tasti sul volante. NON TUTTI SANNO CHE – Il comune di Canino ha dato i natali a Papa Paolo III (Alessandro Farnese), in carica dal 1534 al 1549.

Dove vorremmo guidarla Avremmo voluto guidare la Ford Kuga Plug In Hybrid nel traffico di Roma per provare a raggiungere l’autonomia dichiarata di 88 km in modalità elettrica nel ciclo urbano. Il cliente tipo di questa variante della crossover dell’Ovale Blu percorre in media una cinquantina di chilometri al giorno (prevalentemente a emissioni zero) e ha la possibilità – nonché la voglia – di ricaricare ogni sera la batteria. Le concorrenti