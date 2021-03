Fiat Tipo restyling: come va la Cross

La Fiat Tipo Cross è senza dubbio la versione più sfiziosa della seconda generazione della compatta torinese, recentemente sottoposta a un restyling. Un allestimento – il più costoso della gamma – che strizza l’occhio al mondo delle SUV rivolto a chi vuole un mezzo versatile e non può rinunciare a un look audace. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Fiat Tipo restyling nell’allestimento Cross spinta dall’unico motore a benzina presente in listino: il 1.0 turbo tre cilindri. Scopriamo insieme i pregi e i difetti dell’avventurosa “segmento C” piemontese.

Fiat Tipo: cosa è cambiato con il restyling Il restyling ha portato numerose modifiche estetiche e tecniche alla seconda serie della Fiat Tipo. Cominciamo dal design: nel frontale troviamo una griglia ridisegnata impreziosita dal nuovo logo della Casa torinese, fari (full LED davanti e dietro sulle versioni più lussuose) completamente rivisti e un inedito bumper nella parte bassa con l’inserimento di elementi in finishing Ice Matte cromo satinato. Nel profilo spiccano i cerchi in lega rinnovati nello stile e con finiture diamantate mentre per quanto riguarda l’abitacolo – che presenta assemblaggi curati ma anche plastiche rigide non eccelse nella parte bassa della plancia e sui pannelli porta – segnaliamo il disegno esclusivo per i tessuti dei sedili, il cluster digitale TFT da 7″ completamente configurabile al posto del tradizionale cruscotto analogico, il nuovo display touchscreen, i comandi del climatizzatore rivisitati, i nuovi inserti cromo e black e il volante più compatto e sagomato. La dotazione si arricchisce di accessori come i sensori di parcheggio anteriori, il sistema di apertura porte e accensione motore senza chiave e il caricatore wireless per lo smartphone, debuttano due nuove tinte (Oceano Blu e il Paprika Orange presente sulla vettura protagonista del nostro primo contatto) mentre alla voce “infotainment” è impossibile non citare il nuovo sistema Uconnect 5 e la presa USB posteriore.

Fiat Tipo Cross: cosa cambia rispetto alla normale La Fiat Tipo Cross si distingue dalle varianti “normali” per l’assetto rialzato di circa 4 cm grazie a una nuova taratura delle sospensioni, per gli pneumatici maggiorati e per dettagli ispirati alle Sport Utility come i codolini su tutta la fiancata e sul frontale, lo skid plate, il paraurti specifico arricchito da una bull bar prominente, le minigonne, l’estrattore posteriore e – soprattutto – le utili barre sul tetto prima disponibili solo sulla station wagon SW.

Fiat Tipo Cross: come va il motore 1.0 Il motore 1.0 turbo benzina – una delle novità più importanti introdotte sulla Tipo in occasione del restyling – meriterebbe a nostro avviso qualche cavallo in più dei 100 che possiede e un cambio a sei marce anziché cinque. In casa Fiat questa soluzione esiste già, tra l’altro, e si tratta del “mille” 120 CV adottato dalla piccola crossover 500X. Il nuovo tre cilindri a ciclo Otto della compatta piemontese (già prima del lifting decisamente più riuscita in configurazione diesel) è caratterizzato da una buona erogazione nell’uso normale ma non è molto brioso quando si cerca un po’ di vivacità: “0-100” in 12,2 secondi. Capitolo consumi: i 18,2 km/l dichiarati dalla Casa sono impossibili da raggiungere e nel nostro primo contatto (effettuato mescolando tratti urbani ed extraurbani) adottando uno stile di guida molto tranquillo abbiamo solo sfiorato i 15 chilometri con un litro.

Fiat Tipo restyling: la gamma motori La gamma motori della Fiat Tipo restyling è composta da tre unità sovralimentate: un 1.0 tre cilindri turbo benzina da 100 CV

un 1.3 turbodiesel Mjt da 95 CV

un 1.6 turbodiesel Mjt da 130 CV

Fiat Tipo Cross: costa il giusto e offre tanto La Fiat Tipo Cross 1.0 protagonista del nostro primo contatto ha un prezzo in linea con quanto offerto dalle rivali (23.500 euro) e può vantare una ricca dotazione di serie: Cerchi in lega da 17″

Full led

Autonomous city brake

Sensori di parcheggio anteriori

7″ Color Digital Cluster

Vetri privacy

Adaptive Cruise control

Fari fendinebbia

Sensore pioggia/sensore crepuscolare

A/C Auto

Sensori di parcheggio

Specchietto elettrocromico

Regolazione lombare

Retrocamera

Uconnect Tablet NAV Radio 7″

Luci a Led posteriori

Cross-look

Roof-rails

Appoggiabraccio anteriore

Volante e pomello in tecno-pelle

Interni specifici

Alzacristalli elettrici posteriori

3° poggiatesta

Specchietto alette parasole

6 airbag (frontali, laterali, tendina)

Intelligent Speed Assist

Traffic Sign Recognition

Lane Keep Assist

Drowsy Driver Detection

Calotte specchio nere

Fiat Tipo restyling: le novità in 5 punti Frontale ridisegnato

Versione Cross

Motore 1.0 turbo tre cilindri a benzina

Motore 1.6 turbodiesel più potente

Infotainment e ADAS più moderni

Scheda tecnica Lunghezza 4,39 metri Larghezza 1,80 metri Altezza 1,56 metri Acc. 0-100 km/h 12,2 s Bagagliaio 440 litri Caratteristiche motore turbo benzina 3 cilindri, 999 cc, 100 CV e 190 Nm di coppia Prezzo 23.500 euro

Dove l’abbiamo guidata Abbiamo avuto la massima libertà nella scelta del percorso durante il primo contatto della Fiat Tipo Cross ma per rispettare le regole relative alla zona rossa in Lombardia abbiamo preferito effettuare il test a Milano e nei dintorni percorrendo un centinaio di chilometri alternando tratti urbani ed extraurbani senza trascurare la tangenziale. La compatta torinese si è rivelata una gradevole compagna di viaggio che preferisce non essere strapazzata: se cercate accelerazioni fulminee non è la vettura che fa per voi e a velocità autostradali si avverte qualche fruscio aerodinamico di troppo. La posizione di seduta rialzata rispetto alla Tipo “standard” (già caratterizzata da un sedile più alto rispetto alle concorrenti), in compenso, permette di dominare il traffico quasi come su una SUV mentre lo sterzo ha un’impostazione turistica in linea con l’indole poco aggressiva della vettura. Per quanto riguarda la sicurezza la “segmento C” piemontese può vantare un comportamento stradale sincero e rassicurante in ogni situazione e un impianto frenante molto potente ma va detto che cinque anni fa nei crash test Euro NCAP ha conquistato solo tre stelle (quattro con il pacchetto di ADAS attualmente offerto di serie). NON TUTTI SANNO CHE – All’inizio degli anni ’30 del XX secolo Milano era la città più popolosa d’Italia.

Dove vorremmo guidarla Il principale punto di forza della Fiat Tipo è lo spazio: il bagagliaio è immenso e molto sfruttabile e l’abitacolo offre tantissimi centimetri nella zona della testa. Per questo motivo avremmo voluto caricarla di valigie e fare un lungo viaggio insieme ad amici e famigliari per poter valutare il comportamento a pieno carico del “millino”. Un giorno potremo tornare a farlo senza preoccuparci di distanziamenti e limitazioni. Le concorrenti