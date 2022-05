La Fiat Tipo Hybrid è una compatta ibrida mild o full? È questa la domanda che si stanno ponendo in molti da quando sono uscite le prime informazioni relative alla variante ecologica della “segmento C” torinese.

La risposta è piuttosto semplice: la nuova versione della Tipo è una mild hybrid turbo benzina 48V a tutti gli effetti ma spesso si comporta come una full (viaggiando in elettrico per qualche metro) grazie a una soluzione tecnologica – presente anche sulla 500X – tanto innovativa quanto interessante. Il tutto senza perdere un briciolo di praticità: l’ampio bagagliaio ha infatti mantenuto la stessa capacità (440 litri).

Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Fiat Tipo Hybrid nel più ricco allestimento Red: scopriamo insieme i (tanti) pregi e i (pochi) difetti di quella che a nostro avviso è una delle migliori compatte ibride in circolazione.

Fiat Tipo Hybrid: il motore

Il motore della Fiat Tipo Hybrid è un 1.5 turbo mild hybrid 48V benzina da 131 CV: un powertrain ibrido “leggero” (montato anche dalla 500X) composto da un propulsore termico sovralimentato, da un e-motor da 15 kW alloggiato nel cambio automatico DCT – doppia frizione – a sette rapporti e da un’unità elettrica BSG.

Un pacchetto efficiente – specialmente in città – che permette di sfruttare l’alimentazione elettrica per qualche metro (compatibilmente con la richiesta di potenza e la carica della batteria) in fase di avvio, durante brevi e ripetuti spostamenti in avanti senza premere sul pedale dell’acceleratore – quando si è in coda nel traffico, ad esempio – e nelle manovre di parcheggio.

L’e-motor eroga coppia in maniera pressoché istantanea mitigando il ritardo del turbo e consente inoltre di far raggiungere la massima efficienza al 1.5 anche a veicolo freddo.

Fiat Tipo Hybrid: come va il motore 1.5 ibrido 48V

La Fiat Tipo Hybrid ha tutte le carte in regola per divertire (200 km/h di velocità massima e 9,3 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari) ma il propulsore 1.5 turbo mild hybrid benzina abbinato a un fluido cambio automatico a doppia frizione predilige le andature rilassate: adottando uno stile di guida tranquillo sembra quasi di trovarsi al volante di un’ibrida full (la modalità elettrica entra in funzione spesso).

Fiat Tipo Hybrid: i consumi

Come abbiamo visto in precedenza la Fiat Tipo Hybrid è una mild che si comporta spesso come una full ma va anche detto che con lei è impossibile eguagliare le percorrenze delle ibride “vere” (quelle molto amate dai tassisti, per intenderci). La Casa torinese dichiara una percorrenza di 19,2 km/l e nel nostro primo contatto – guidando in modo “soft” anche per via dei bassi limiti di velocità in Versilia – siamo riusciti a stare abbondantemente sopra quota 15.

Fiat Tipo Hybrid: ottimo rapporto dotazione/prezzo

La Fiat Tipo Hybrid Red protagonista del nostro primo contatto può vantare un prezzo interessante (30.950 euro) e una ricca dotazione di serie:

Finiture estetiche interni

Badge RED

Kit RED

Sedili dedicati in Seaqual Yarn

Sovratappeti

Filtro abitacolo + trattamento anallergico

Cerchi in lega da 17″

Vetri Privacy

Radio Uconnect Tablet 10″

Display TFT 7″

Full LED

Fendinebbia

Sensori pioggia e crepuscolare

Specchietto elettrocromico

Retrocamera

Adaptive Cruise control

Bracciolo anteriore

Cross-look

Specchietti in tinta carrozzeria

Barre sul tetto

CarPlay/Android Auto

Auto A/C

Alzacristalli elettrici posteriori

6 airbag (frontali, laterali, tendina)

Lane Control

Intelligent Speed Assist e Traffic Sign Recognition

Attention Assist

Active Grill Shutter

Fiat Tipo Hybrid: le novità in 5 punti