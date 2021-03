Dacia Spring: la prima elettrica low-cost

La Dacia Spring non è solo l’auto elettrica più economica in commercio ( prezzi a partire da 19.900 euro) ma è anche l’unica vettura della Casa rumena acquistabile con gli incentivi: da 9.460 euro in caso di rottamazione.

Dacia Spring: autonomia, batteria e ricarica

Uno dei principali punti di forza della Dacia Spring è l’autonomia: grazie alla batteria da 27,4 kWh – coperta da una garanzia di 8 anni o 120.000 km – è possibile avere una percorrenza dichiarata di 230 km nel ciclo misto e di 305 km in quello urbano. Durante il nostro primo contatto la citycar elettrica low-cost rumena si è rivelata piuttosto efficiente ma non abbastanza per raggiungere quota 200 guidando in modo normale. Colpa delle prestazioni deludenti (argomento che affronteremo in modo approfondito più avanti) che obbligano spesso ad affondare completamente il piede sul pedale dell’acceleratore per avere una risposta adeguata da parte del motore. Volendo è possibile “castrare” ulteriormente il propulsore – incrementando così l’autonomia del 9% – adottando la modalità ECO ma consigliamo di effettuare questa mossa solo in città: la potenza passa da 44 a 31 CV e la velocità massima cala da 125 a 100 km/h.

La ricarica può essere effettuata con presa domestica da 220V, su presa Green’Up con cavo Flexicharger (modo 2, optional a 300 euro), su Wallbox da 7,4 kW con cavo modo 3 di serie o su colonnina in corrente continua da 30 kW: quest’ultima modalità (che permette di portare la batteria all’80% in meno di un’ora e al 100% in meno di un’ora e mezza) è però optional – 600 euro – solo sul più costoso allestimento Comfort Plus. Per quanto riguarda i tempi di “ricarica non rapida” ci vogliono meno di 5 ore con la Wallbox da 7,4 kW, meno di 8 ore e mezza con la Wallbox da 3,7 kW e meno di 14 ore attraverso una presa domestica da 2,3 kW.