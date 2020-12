Dacia Sandero: c’era una volta il low-cost

Con la terza generazione la “segmento B” esteuropea ha fatto un ulteriore salto in avanti adottando un pianale moderno (lo stesso dell’attuale Clio, tra l’altro con un passo più lungo di 2 centimetri). Il tutto rimanendo l’auto più economica in commercio in Italia: il listino parte da 8.950 euro e nessun’altra vettura venduta nel nostro Paese costa meno di 10.000 euro.

Per quanto riguarda l’ infotainment troviamo un sistema multimediale un po’ lento nelle reazioni e due prese USB di cui l’unica utilizzabile per Apple CarPlay e Android Auto (optional a 200 euro) posizionata a destra del cruscotto. Una soluzione interessante per gli allestimenti privi del display in quanto vicina al supporto per lo smartphone ma poco convincente sulle versioni più lussuose – tra l’altro le più acquistate dai clienti – perché troppo lontana dal vano portaoggetti sotto il climatizzatore (luogo nel quale solitamente trova posto il telefonino).

Le finiture sono migliorate rispetto a prima: tra le note positive segnaliamo l’inserto ricoperto in tessuto che impreziosisce la plancia in plastica rigida (ben assemblata) e il debutto del volante regolabile in profondità mentre tra quelle negative l’addio alle utili molle a gas che tenevano aperto il cofano motore, rimpiazzate dalla più tradizionale stanghetta.

La terza serie della Dacia Sandero non è solo una delle piccole più ingombranti in commercio – 4,09 metri di lunghezza – ma anche una delle più spaziose. La “segmento B” rumena ha tutto quello che serve per essere usata come unica auto di una coppia con un figlio e può vantare un abitacolo ampio e un bagagliaio grande e molto sfruttabile.

Dove l’abbiamo guidata

Nel nostro primo contatto abbiamo guidato la terza generazione della Dacia Sandero a Milano su un percorso prevalentemente urbano. La piccola rumena si è rivelata una valida compagna di viaggio perfetta per chi cerca il miglior rapporto qualità/prezzo. La città le sta stretta, anche letteralmente visto che sfiora i 4,10 metri di ingombro longitudinale: i sensori di parcheggio posteriori sono di serie mentre per avere le utili protezioni in plastica grezza per la carrozzeria meglio spendere qualcosa in più per la variante Stepway che strizza l’occhio al mondo delle SUV. In poche parole stiamo parlando di una vettura a tutto tondo in grado di affrontare situazioni ben più impegnative della città come ad esempio anche un lungo viaggio.

Il motore 1.0 turbo tre cilindri a benzina TCe – lo stesso montato dalla Renault Clio – è ricco di cavalli (90) e di coppia (160 Nm) ed è brioso (178 km/h di velocità massima e 11,7 secondi sullo “0-100”) ma ha un’erogazione poco lineare: si sveglia tardi per essere un propulsore sovralimentato e non è molto grintoso in allungo. Il cambio manuale a sei marce è valido mentre per quanto riguarda il comfort le sospensioni posteriori rispondono in maniera un po’ troppo secca sulle sconnessioni più pronunciate e l’abitacolo potrebbe essere più curato alla voce “insonorizzazione”.

NON TUTTI SANNO CHE – Milano è la seconda città più popolosa d’Italia ma non è molto estesa (è più piccola di Genova, di Catania e di Verona)