Cupra Formentor e-HYBRID VZ: brivido ibrido

Se la Cupra Formentor fosse una squadra di calcio sarebbe la nazionale della Danimarca del 1992, capace di conquistare a sorpresa il titolo europeo contro tutti i pronostici. La SUV compatta spagnola – sviluppata sullo stesso pianale della Leon – non si è accontentata di sedurre gli automobilisti del Vecchio Continente ma è diventata una best-seller a tutti gli effetti: in Italia è nella “top 5” dei modelli più venduti del suo segmento mentre in Germania è diventata addirittura una delle vetture più acquistate in assoluto. I segreti del suo successo? Parecchi. Una base tecnica ipercollaudata di qualità, una gamma motori adatta a qualsiasi esigenza e un design seducente che mescola in parti uguali elementi sportivi ad altri che strizzano l’occhio al mondo dell’off-road. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la variante ibrida plug-in più potente della Cupra Formentor: la e-HYBRID VZ. Scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Cupra Formentor e-HYBRID VZ: come funziona il sistema ibrido plug-in Il powertrain ibrido plug-in della Cupra Formentor e-HYBRID VZ protagonista del nostro primo contatto è composto da un motore 1.4 turbo benzina TSI da 150 CV abbinato a un’unità elettrica da 115 CV e a una batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh (pesante 130 kg e montata nella posizione più ribassata possibile) che garantisce un’autonomia di oltre 50 km in modalità elettrica. La SUV compatta spagnola – in grado di generare una potenza totale di 245 CV e una coppia di 400 Nm – si avvia sempre in elettrico (a condizione che gli accumulatori siano sufficientemente carichi) e passa all’ibrido quando la capacità della batteria scende al di sotto di un certo livello o quando si superano i 140 km/h di velocità. In modalità Hybrid-Auto il sistema gestisce automaticamente il gruppo propulsore per ottimizzare la carica mentre in Hybrid-Manual l’utente può scegliere tra tre diverse opzioni: conservare lo stato di carica della batteria in quel momento, mantenere lo stato in percentuale o aumentarlo attraverso il motore a benzina.

Cupra Formentor e-HYBRID VZ: consumi e tempi di ricarica La batteria della Cupra Formentor e-HYBRID VZ si ricarica in 3 ore e 33 minuti a 3,6 kW o in 5 ore a 2,3 kW. Durante il nostro primo contatto abbiamo potuto verificare i consumi in modalità “full hybrid” a batteria scarica e guidando in modo normale senza premere troppo a fondo il pedale dell’acceleratore siamo riusciti a stare sopra quota 15 km/l: un valore in linea con quanto offerto dalla concorrenza.

Cupra Formentor e-HYBRID VZ: il design prevale sulla praticità La Cupra Formentor è una delle crossover più amate da chi non può rinunciare al piacere di guida: merito del baricentro basso e di una posizione di seduta allungata simile a quella di una compatta tradizionale. Le forme seducenti hanno però tolto qualche centimetro nella zona della testa dei passeggeri posteriori. Il bagagliaio, inoltre, è più piccolo di quello delle versioni a benzina 1.5 TSI e 2.0 TSI 245 CV per via della presenza della batteria: 345 litri (pochini, a dire il vero) contro 450.

Cupra Formentor e-HYBRID VZ: prezzo e dotazione di serie La Cupra Formentor e-HYBRID VZ protagonista del nostro primo contatto ha un prezzo (48.900 euro) e una dotazione di serie in linea con le rivali: Audio – Navigazione Sistema di navigazione VZ con display touch capacitivo da 12″ e aggiornamento mapcare

Cupra Virtual Cockpit 10,25″

DAB (Digital Audio Broadcasting) Connettività Full Link wireless

Cupra Connect (Online infotainment, Infotainment apps, Safety & Service, Accesso Remoto)

Connectivity Box (Sistema di ricarica wireless per smartphone con funzione di amplificazione del segnale) Cerchi – Pneumatici – Assetti Cerchi in lega da 19″ machined “Exclusive 38/3 colore Sport Black Matt/Silver

Pneumatici 245/40 R19 94W Carrozzeria – Esterni Terminali di scarico nascosti di forma rettangolare con finiture color rame

Fari Full LED con illuminazione Coast-to-Coast, welcome ceremony, funzione coming & leaving home e indicatori di direzione dinamici (include fari fendinebbia)

Vetri posteriori oscurati

Mancorrenti al tetto e cornice finestrini laterali in colore nero lucido

Spoiler posteriore e paraurti sportivi

Specchietti esterni richiudibili, riscaldabili e con funzione cordolo (lato passeggero) in colore alluminio dark

Cavo di ricarica mode2 Comfort – Interni Sedili sportivi avvolgenti Cupra

Sterzo progressivo

DCC (Dynamic Chassis Control)

Pedaliera in alluminio

Park Assist (include sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Videocamera posteriore

Illuminazione interna con smart wraparound

Rifiniture interne in alluminio dark

Volante sportivo multifunzione in pelle con leve del cambio integrate

Volante riscaldato

Kessy entry + GO (sistema per l’accesso e l’avviamento senza chiave)

Climatronic 3 zone

Drive Profile

Bracciolo centrale anteriore e posteriore

Battitacco anteriori illuminati

Cielo abitacolo nero

Regolazione in altezza e lombare dei sedili anteriori

Luci di lettura anteriori e posteriori (2+2)

Freno di stazionamento elettrico

Presa elettrica 230 V Sicurezza – Tecnologia Safe & Driving Pack L (ACC – Adaptive Cruise Control – predittivo, Side Assist – include Blind spot detection, Exit Warning – avvisatore acustico e luminoso all’uscita dalla vettura, in caso di pericolo, Exit Assist – avvisatore acustico e frenata di emergenza in caso di pericolo all’uscita dal parcheggio e Traffic Sign Recognition – riconoscimento dei segnali stradali)

Sistema per la chiamata di emergenza e-Call

Light assist (dispositivo di assistenza abbaglianti)

Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti

Lane assist (sistema di mantenimento della corsia)

7 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina, 1 centrale)

Avvisatore visuale ed acustico del mancato allacciamento cinture di sicurezza anteriori e posteriori

XDS (Sistema Differenziale Elettronico)

Sistema di controllo della pressione pneumatici

Sistema ancoraggio Isofix i-Size + Top Tether

Sistema di riconoscimento della stanchezza

Disattivazione airbag passeggero Lifestyle Braccialetto Cupra in fibra di carbonio

Cover chiave in fibra di carbonio

Scheda tecnica Caratteristiche motore turbo ibrido plug-in benzina, 4 cilindri in linea, 1.395 cc Cambio automatico (doppia frizione) a 6 rapporti Trazione anteriore Dimensioni 4,45/1,84/1,51 metri Acc. 0-100 km/h 7,0 secondi Autonomia in modalità elettrica 52-55 km Prezzo 48.900 euro

Dove l’abbiamo guidata Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la Cupra Formentor e-HYBRID VZ sulle strade del sud della Sardegna – tra Cagliari e Porto Pino, per l’esattezza – in occasione della tappa italiana di Extreme E (campionato di SUV elettriche che vede tra i protagonisti il team Abt Cupra). Un percorso ricco di curve, con qualche statale a due corsie, che ci ha permesso di apprezzare uno dei principali punti di forza dell’ecologica crossover iberica: le prestazioni (210 km/h di velocità massima e 7 secondi netti per accelerare da 0 a 100 chilometri orari). La Sport Utility spagnola è vivace e godibile nel misto: l’assetto è un giusto compromesso tra comfort e piacere di guida, la posizione di seduta bassa fa quasi dimenticare di trovarsi a bordo di una SUV e lo sterzo reattivo risponde prontamente alle richieste del guidatore. Ma non è tutto: troviamo anche un cambio automatico DSG (doppia frizione) a sei rapporti abbastanza rapido nei passaggi marcia e un impianto frenante potente come pochi nella categoria. NON TUTTI SANNO CHE – A dispetto del nome la quasi totalità della produzione del formaggio Pecorino romano avviene in Sardegna. Dove vorremmo guidarla Avremmo voluto guidare la Cupra Formentor e-HYBRID VZ nel traffico cittadino con la batteria completamente carica per valutare l’autonomia in modalità elettrica. Approfondiremo questo punto in un altro test. Le concorrenti