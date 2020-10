Citroën C5 Aircross Hybrid: spazio all’ecologia

La Citroën C5 Aircross Hybrid – variante ibrida plug-in benzina della versatile SUV compatta francese sviluppata sullo stesso pianale della Peugeot 308 SW – è una crossover a trazione anteriore versatile ed ecologica: quando gli accumulatori sono completamente carichi può percorrere oltre 50 km in modalità elettrica, successivamente si comporta come un’ibrida normale.

Senza dimenticare il selettore di modalità di guida ( Electric , Hybrid e Sport ) a destra della leva del cambio e le grafiche nuove per il display digitale da 12,3″ e il touch pad da 8″ che mostrano in tempo reale le logiche di funzionamento del veicolo.

Facile distinguere esteticamente una Hybrid da una Citroën C5 Aircross “termica”: fuori spiccano lo sportellino di ricarica sul lato sinistro e i loghi specifici in colore Electric Blue sui passaruota anteriori e sul portellone posteriore mentre dentro troviamo il retrovisore interno fotocromatico senza profilo impreziosito da un indicatore di guida in modalità 100% elettrica (quando si viaggia a emissioni zero si accende una luce blu).

Come funziona il sistema ibrido plug-in

Il sistema ibrido plug-in della Citroën C5 Aircross Hybrid è lo stesso della Opel Grandland X Hybrid ed è composto da un motore 1.6 turbo PureTech a benzina abbinato a un’unità elettrica installata tra il propulsore termico e il cambio elettrificato ë-EAT8 (evoluzione della trasmissione automatica a convertitore di coppia EAT8 con frizione multidisco a bagno d’olio). Il risultato? Una potenza complessiva di 225 CV.

La batteria da 13,2 kWh (garantita per 8 anni o 160.000 km per il 70% della sua capacità di carica) si ricarica in una notte con una presa domestica standard, in 7 ore con una presa standard, in 4 ore con una presa 14 A di tipo Green’up Legrand e in meno di 2 ore con una Wall Box da 32 A – acquistata o noleggio – e con il caricatore opzionale da 7,4 kW.

La Citroën C5 Aircross Hybrid – se la batteria è completamente carica – ha un’autonomia di 55 km in modalità elettrica e può raggiungere una velocità massima di 135 km/h. La funzione Brake – attivabile anche in modalità ibrida – permette di amplificare la decelerazione del veicolo senza pressione sul pedale del freno per recuperare energia ed è inoltre possibile – attraverso la funzione ë-Save – scegliere quando viaggiare a emissioni zero prevedendo in anticipo una riserva di energia elettrica (10 km, 20 km o batteria completa) da utilizzare quando lo si desidera, ad esempio quando si sa che si dovrà entrare in una ZTL.