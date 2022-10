BMW X1: tutta nuova, sempre ai vertici

La X1 non è solo la BMW più amata dagli italiani: la SUV compatta tedesca, una delle migliori proposte del segmento, lo scorso anno è stata addirittura l’auto “premium” più venduta nel nostro Paese. La crossover bavarese – disponibile a trazione anteriore o integrale – è arrivata alla terza generazione e si presenta sul mercato con un design completamente rivisto fuori e dentro, con una piattaforma rinnovata e con due debutti importanti nella gamma: la variante elettrica iX1 e la tecnologia mild hybrid offerta sui motori benzina e diesel. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la BMW X1 mild hybrid diesel più potente – la xDrive23d – nel grintoso allestimento Msport. Scopriamo insieme i (molti) pregi e i (pochi) difetti di questa versione rivolta ai macinatori di chilometri che vivono in zone soggette ai blocchi del traffico. L’ibrido “leggero” a gasolio è raro nel “segmento C”: la Casa teutonica lo ha lanciato poco tempo fa sulla seconda serie della monovolume serie 2 Active Tourer e solo altri due gruppi automobilistici offrono propulsori di questo tipo in questa categoria (Hyundai/Kia e Jaguar/Land Rover).

Nuova BMW X1: i motori La gamma motori della nuova BMW X1 è composta da nove unità: un 2.0 turbodiesel mild hybrid xDrive23d da 211 CV

un 2.0 turbo mild hybrid benzina xDrive23i da 218 CV

un 1.5 turbo tre cilindri benzina sDrive18i da 136 CV

un 2.0 turbodiesel sDrive18d da 150 CV

un 2.0 turbo mild hybrid benzina sDrive20i da 170 CV

un 2.0 turbodiesel mild hybrid xDrive20d da 163 CV

un 1.5 tre cilindri turbo ibrido plug-in benzina xDrive25e da 245 CV

un 1.5 tre cilindri turbo ibrido plug-in benzina xDrive30e da 326 CV

due motori elettrici da 313 CV (iX1)

BMW X1: come va il motore mild hybrid diesel xDrive23d In BMW sanno fare i motori e il 2.0 turbodiesel mild hybrid xDrive23d montato dalla X1 protagonista del nostro primo contatto non fa eccezione. Il propulsore termico da 197 CV abbinato a un’unità elettrica da 19 CV genera una potenza totale di 211 cavalli: un gioiello silenzioso e sportivo (225 km/h di velocità massima e solo 7,4 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari) in grado di offrire una spinta corposa ai bassi regimi e un ottimo allungo. Il tutto con consumi bassissimi: la Casa di Monaco di Baviera dichiara percorrenze comprese tra 18,5 e 20,4 km/l e guidando in modo allegro senza preoccuparci dell’efficienza siamo stati abbondantemente sopra quota 15. Un powertrain quasi perfetto: avremmo gradito un briciolo in più di coppia e un cambio (un automatico a doppia frizione a 7 rapporti rapido nei passaggi marcia) leggermente meno brusco.

Nuova BMW X1: più tecnologica che spaziosa Avete presente gli interni, un po’ datati, della vecchia BMW X1? Dimenticateli. La terza serie della SUV tedesca ha un tunnel/appoggiabraccia flottante che include i comandi del cambio e una plancia ipertecnologica dominata da due schermi (cruscotto da 10,25″ e touchscreen centrale da 10,70″) pressoché priva di pulsanti fisici. Il sistema di infotainment è abbastanza intuitivo ma ci vuole un po’ di tempo per prendere confidenza con le varie funzioni del menù. Capitolo abitabilità: i passeggeri posteriori hanno tanti centimetri a disposizione delle gambe ma i sedili dietro sono un po’ stretti per accogliere comodamente tre passeggeri e chi sta al centro deve inoltre fare i conti con l’ingombrante tunnel centrale. Non guasterebbe, infine, qualche centimetro in più nella zona della testa. Il bagagliaio in configurazione a cinque posti ha una capienza di 500 litri (buona, ma inferiore a quella di diverse rivali) ma si riscatta quando si parla di versatilità: quando si abbatte l’utilissimo divano posteriore scorrevole suddiviso 40:20:40 (di serie su tutta la gamma) si arriva a ben 1.545 litri.

BMW X1 xDrive23d Msport: prezzo e dotazione di serie La BMW X1 xDrive23d Msport protagonista del nostro primo contatto ha un prezzo alto (53.750 euro) ma non esagerato. Specialmente considerando i contenuti tecnologici offerti e le cifre stratosferiche raggiunte dalle meno evolute concorrenti britanniche mild hybrid a gasolio. La dotazione di serie comprende: Interni in Alcantara/Sensatec Black con cuciture blu

Sedili anteriori sportivi

Cerchi in lega da 18″ style 838 M Double Spoke Dark Grey bicolore con pneumatici 225/55 R18

Alpine White

Sospensioni adattive M

Cornice esterna in Alluminio satinato BMW Individual

Pannello strumenti Luxury

Shadow-Line nero lucido M

Volante M Sport

Rivestimento interno del padiglione in colore antracite

Dettagli esterni M Sport

Dettagli interni M Sport

Dettagli specifici versione M Sport Sicurezza Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS, con Brake Assist System e Cornering Brake Control

Airbag frontali e laterali per guidatore e passeggero anteriore

Airbag laterali per la testa per prima e seconda fila di sedili

Attentiveness Assistant (rilevata la stanchezza alla guida, suggerisce di prendere una pausa)

Active Guard

Attacchi i-Seat per sedile passeggero anteriore

Sedile posteriore suddiviso 40:20:40 con 5 posti, cinture a 3 punti di ancoraggio e attacchi Isofix

Bulloni antifurto

BMW Intelligent Emergency Call

BMW Teleservice

DSC: controllo elettronico della stabilità

Crash sensor

Indicatore di pressione pneumatici (RDC)

Luci di stop con lampeggio in caso di frenata di emergenza

Performance Control

Sensore per l’accensione automatica delle luci e dei tergicristalli

Dynamic Cruise Control (non adattivo)

Garanzia aggiuntiva BEST4 Design esterno Badge xDrive sul portellone posteriore, lato sinistro

Badge con nome modello sul portellone posteriore lato destro

Paraurti in tinta carrozzeria

Calotte retrovisori laterali in tinta carrozzeria con indicatore di direzione a LED integrato e base nera

Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati

Griglia BMW con listelli in Black High Gloss

Cornici dei finestrini in nero opaco

Montante B in nero opaco

Terminale di scarico nascosto

Maniglie delle portiere integrate nella carrozzeria

Luci di benvenuto e Home lights (le luci restano accese per un breve periodo dopo aver bloccato la vettura)

Ugelli tergicristalli riscaldati

Fari Bi-LED

Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED

Barre portatutto Interni e comfort Sedili anteriori del guidatore e del passeggero regolabili manualmente in altezza

Alette parasole per guidatore e passeggero

Luci interne: centrale anteriore e posteriore, luci lettura anteriori e centrali, alette parasole e portaoggetti

Luci interne: vano piedi anteriore e posteriore, sotto-porta anteriori e vano bagagli

Freno a mano elettrico

Climatizzatore automatico bi-zona

Modanature interne Quarz Silver

Finestrini apribili elettricamente

Vano portaoggetti integrato nelle portiere, lato passeggero e guidatore

Vano portaoggetti nella consolle centrale con chiusura e portavivande

Vano portaoggetti con cover fronte passeggero

Presa 12V e luce nel lato destro del vano bagagli

Presa 12V nella consolle centrale, 2 prese USB Type C nella consolle centrale e 2 prese USB Type C della consolle posteriore

Tappetini in velluto

Comandi multifunzione al volante

Volante in pelle sportivo a tre razze

Volante regolabile in altezza e profondità

Pacchetto Luci interne

Portellone posteriore automatico

Bracciolo anteriore con pannello di controllo integrato Tecnologia a bordo My Modes: Personal, Efficient, Sport

2 chiavi-telecomando per chiusura centralizzata, apertura/chiusura finestrini e vano bagagli con chiave di emergenza integrata

Cambio automatico DCT a 7 rapporti con doppia frizione

Mild Hybrid – 48V

Selective Catalytic Reduction (Ad Blue)

Parking Assistant

Sistema di Start/Stop automatico

Servotronic: servosterzo elettrico ad assistenza variabile

Sospensioni posteriori multi-link Sistemi di comunicazione e infotainment BMW Live Cockpit Plus

Widescreen Display: Curved display con quadro strumenti da 10,25″ e Control Touch display da 10,70″

BMW iDrive

Speaker stereo con 6 altoparlanti: 2 mid ant., 2 mid post., 2 bassi centr.

BMW Connected Drive Services

Connected Package Professional

Radio digitale terrestre DAB e DAB+ (digital audio broadcasting)

Nuova BMW X1: le novità in cinque punti Versione elettrica iX1

Motori mild hybrid benzina e diesel

Design completamente rivisto

BMW Curved Display

Digitalizzazione avanzata

Scheda tecnica Caratteristiche motore mild hybrid turbodiesel, 4 cilindri in linea, 1.995 cc Cambio automatico (doppia frizione) a 7 rapporti Trazione integrale permanente Dimensioni 4,50/1,85/1,64 metri Acc. 0-100 km/h 7,4 s Consumi 18,5-20,4 km/l Prezzo 53.750 euro

Dove l’abbiamo guidata Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la BMW X1 xDrive23d Msport tra Milano e Gazzola, in provincia di Piacenza. Un percorso lungo e vario che ci ha permesso di analizzare la SUV compatta bavarese in autostrada, in qualche tratto urbano, sulle strade statali e sui tornanti. La crossover teutonica si è rivelata, come l’antenata, una compagna di viaggio tanto rassicurante quanto divertente. Un mezzo confortevole (supportato da sospensioni adattive M – di serie su questo allestimento – in grado di cavarsela egregiamente ovunque) e agile nelle curve impreziosito da uno sterzo tra i più precisi della categoria e da un impianto frenante potente. Lo storico slogan BMW “Piacere di guidare” trova conferma anche su questa vettura. NON TUTTI SANNO CHE – Luigi Francesconi è stato sindaco di Gazzola dal 1963 al 2004 e dal 2009 al 2015. Nei cinque anni di interruzione ha comunque ricoperto il ruolo di vice sindaco. Dove vorremmo guidarla Abbiamo potuto guidare la BMW X1 xDrive23d in tutte le situazioni possibili salvo il fuoristrada estremo. Solo nelle manovre bisogna tener conto delle dimensioni esterne ingombranti (4,50 metri di lunghezza non sono pochi da gestire) e dei montanti anteriori voluminosi: per fortuna la dotazione standard comprende il Parking Assistant con Active Park Distance Control e telecamera posteriore. Le concorrenti