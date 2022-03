BMW serie 2 Active Tourer: crossover con l’abito e l’animo sportivo

Devo essere sincero, la serie 2 BMW non mi ha mai convinto fino in fondo. E non tanto per la trazione anteriore che fece gridare a qualcuno tradimento!, ma perché mi sembrava poco coerente con l’anima anche sportiva del brand. Insomma, non me ne vogliano in quel di Monaco, ma era un po’ un brutto anatroccolo, schiacciata tra due sorelle una e tre dall’aspetto ben più aggressivo. E questo senza nulla togliere alle qualità intrinseche della macchina, ottima sotto tutti gli aspetti e perfetta per le esigenze della famiglia, crossover pratica e ben realizzata, in linea con gli standard tedeschi. Ora la rinnovata BMW serie 2 Active Tourer riporta nel piumaggio giusto la macchina, conferendole quel profilo e quegli elementi di design più muscolari che la precedente non esibiva.

Basta guardarla da davanti, col doppio rene più orizzontale e imponente (come da nuovo corso stilistico con serie 4), le prese d’aria sul muso, la linea di cintura più slanciata e che si stira a cuneo verso la coda – chiusa in alto da un piccolo spoiler – meglio tornita e segnata da fari importanti. Che di serie sono nientemeno che full-LED. Al momento del lancio, sono disponibili quattro varianti con trazione anteriore, con potenze da 136 a 218 CV. Il nuovo modello esce dalla fabbrica di Lipsia, costruito su una piattaforma progettata per ospitare motori a combustione e sistemi elettrificati, tanto che, tra pochi mesi, arriveranno due versioni ibride plug-in.

Un bell’esemplare, nulla da dire. Con un effetto wow, come si dice, che non si ferma all’ammirazione esterna ma si rinvigorisce aprendo la portiera e scivolando nell’abitacolo, vero salto di qualità della vettura: gli interni sono totalmente ridisegnati con un BMW Curved Display (tipo quello della iX elettrica) che ci proietta in un mondo più tecnologico, con una riduzione degli elementi fisici (sparisce il pomello dietro il cambio MMi) e nettamente più premium. Lo spazio sotto il bracciolo ospita portabottiglie generosi, slot per smartphone, ricaricabile senza cavo. Si aggiunge per la gioia di tutti gli occupanti clima automatico e BMW Maps di serie, più per la gioia del guidatore il volante sportivo a tre razze.