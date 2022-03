BMW i4: il piacere di guida elettrico

Nel realizzare la i4 i tecnici BMW hanno scelto la strada più facile per contrastare la Tesla Model 3: gli ingegneri della Casa bavarese hanno preso un pianale ipercollaudato (lo stesso adottato dalla serie 4 Gran Coupé e dalle SUV X3, X4 e iX3), lo hanno vestito con una carrozzeria sexy molto simile a quella della 4 GC e hanno inserito sotto la pelle un powertrain elettrico di tutto rispetto. Il risultato finale? Una berlina media a cinque porte a emissioni zero disponibile a trazione posteriore (un motore) o integrale (due motori) rivolta a chi non può rinunciare al piacere di guida. Nel nostro primo contatto abbiamo avuto modo di guidare la BMW i4 più potente e costosa in commercio: la M50 a trazione integrale. Scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

BMW i4 M50: autonomia, batteria e ricarica La BMW i4 M50 – variante più cattiva della berlina elettrica teutonica – monta una batteria ad alto voltaggio da 81 kWh estremamente sottile (altezza delle celle di soli 11 cm): una soluzione che ha permesso di avere un baricentro fino a 5,3 cm più basso rispetto alla serie 3, a tutto vantaggio del comportamento stradale. L’autonomia arriva fino a 520 km (fino a 590 per la più economica versione eDrive 40 a trazione posteriore da 340 CV) mentre per quanto riguarda la ricarica segnaliamo una potenza massima in corrente continua di 205 kW. In poche parole bastano 10 minuti di “rifornimento” – partendo da un livello del 10% – per guadagnare 140 chilometri mentre in 34 minuti è possibile portare gli accumulatori dal 10 all’80%. In corrente alternata (massimo 11 kW) ci vogliono invece 8 ore e 25 minuti per fare il “pieno”.

BMW i4: i motori La BMW i4 è offerta in due versioni: un motore elettrico posteriore da 340 CV (eDrive 40)

due motori (uno davanti e l’altro dietro) da 544 CV (M50)

BMW i4: prestazioni e piacere di guida I due motori elettrici della BMW i4 M50 protagonista del nostro primo contatto offrono una buona spinta in qualsiasi situazione di guida ma sanno anche essere cattivissimi. Quando una grande quantità di potenza viene richiesta per più di 10 secondi si attiva la modalità Sport Boost: 544 CV, 795 Nm di coppia e uno “0-100” da 3,9 secondi. Il piacere di guida è garantito dall’assale anteriore a doppio snodo, dall’assale posteriore a cinque bracci, dalle sospensioni adattive M perfette su qualsiasi superficie, dallo sterzo sportivo variabile precisissimo e da un impianto frenante M Sport molto potente. Senza dimenticare la limitazione dello slittamento delle ruote integrata nella centralina motore che ottimizza la trazione e la stabilità direzionali in tutte le condizioni stradali e meteorologiche. Alla guida la BMW i4 è incollata all’asfalto come una serie 4 Gran Coupé endotermica ed è simile anche nelle reazioni. Quello che cambia è l’agilità inferiore nelle curve dovuta ai quasi 400 kg in più di peso rispetto a una M440i GC.

BMW i4: spazio e finiture Le berline BMW sono sempre state apprezzate per la dinamica di guida e per la sportività ma non sono mai state tra le migliori proposte del “segmento D” alla voce “abitabilità” e la i4 non fa eccezione: i passeggeri posteriori hanno poco spazio a disposizione e accedere ai sedili dietro è un po’ scomodo. Il bagagliaio, in compenso, è ampio e sfruttabile ed è impreziosito da un pratico portellone. Il posto guida è molto diverso rispetto a quello di una serie 4 Gran Coupé: la plancia – costruita con grande cura – presenta meno pulsanti fisici e può vantare un doppio display curvo formato da un cruscotto da 12,3″ e da uno schermo centrale da 14,9″.

BMW i4: il design Esteriormente è difficile distinguere una BMW i4 da una serie 4 Gran Coupé: le differenze più rilevanti si trovano nel frontale (con il doppio rene chiuso) e nella coda priva di scarichi, due modifiche che hanno consentito di migliorare l’aerodinamica (Cd 0,24 anziché 0,26).

BMW i4: prezzo e dotazione La BMW i4 M50 oggetto del nostro primo contatto costa 73.000 euro e ha una dotazione di serie che comprende: Sicurezza Active Guard Plus

Airbag frontali e laterali per guidatore e passeggero anteriore

Airbag laterali per la testa per prima e seconda fila di sedili

Assistente di attenzione alla guida

Avvisatore acustico bitonale

Avvisatore acustico per pedoni

BMW Intelligent Emergency Call

Bulloni antifurto per cerchi in lega

Cinture di sicurezza attive e regolabili

Controllo dinamico di stabilità DSC con funzioni estese

Disattivazione airbag passeggero

Fari anteriori Bi-LED

Fari posteriori full LED con design 3D

Fissaggio Isofix per sedili posteriori

Freno di stazionamento elettronico

Indicatore pressione pneumatici

Kit attrezzi

Protezione antiurto laterale integrata

Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e profondità

Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS, con Brake Assist System e Cornering Brake Control

Tergicristalli con ugelli lavavetro integrati

Cavo di ricarica pubblica, FlexCharger per carica domestica, tessera BMW Charging

Portatarga mercato Italia

Triangolo di sosta d’emergenza (compreso nella messa in strada) Design esterno Badge con nome modello sul portellone posteriore lato destro

Badge “xDrive” sul portellone posteriore lato sinistro

Calandra BMW con design 3D “Mesh effect” con dettagli in alluminio opaco e cornice in Cerium Grey

Cornici dei finiestrini in Black high gloss

Dettagli estetici in Cerium Grey (prese d’aria, nome modello, calotte specchietti retrovisori)

Luci di direzione integrate negli specchietti retrovisori esterni

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria e illuminate

Spoiler posteriore M

Kit aerodinamico M Sport

Shadowline BMW Individual esterna lucida Cerchi e pneumatici Cerchi in lega leggera da 18″, Aerodinamici n° 858 M bicolore Interni Alette parasole per guidatore e passeggero

Ambient Light

Battitacco anteriori con scritta “M”

Bracciolo anteriore

Modanature in alluminio Rhombicle Antracite M

Pacchetto portaoggetti

Porta bevande nella console centrale

Presa di corrente da 12V nella console centrale

Sedili anteriori sportivi

Sedili in Alcantara/Sensatec Black con cuciture a contrasto Blue

Sedili per 5 passeggeri

Sistema di carico passante con schienale del sedile posteriore abbattibile 40:20:40

Rivestimento interno del padiglione in colore antracite BMW Individual

Tappetini in velluto

Vano portaoggetti illuminato lato passeggero anteriore

Volante sportivo in pelle a razze

Volante sportivo M con comandi multifunzione Tecnologia a bordo Alzacristalli elettrici

Calandra a doppio rene

Climatizzatore automatico trizona

Comandi multifunzione al volante

Cruise control con funzione freno

Funzione “follow me home” (accensione luci anabbaglianti a veicolo spento, durata regolabile tramite il control display)

Parking Assistant

Selettore del feeling di guida con modalità Eco Pro, Sport, Sport Boost

Sensore pioggia

Servotronic

Sistema di Start/Stop automatico

Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati

Pacchetto retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti e richiudibili elettricamente

Specchietto retrovisore interno con funzione anabbagliante automatica

Telecomando per chiusura centralizzata, apertura/chiusura finestrini e vano bagagli Sistemi di comunicazione e infotainment BMW Connected Drive Services

BMW Connected Package Professional

BMW Live Cockpit Plus

Widescreen Display

BMW Teleservices

Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione diretta funzioni

Radio DAB

Speaker stereo con 6 altoparlanti: 2 midrange anteriori, 2 midrange posteriori, 2 bassi sotto i sedili anteriori Dinamica di guida Impianto frenante sportivo M

Differenziale sportivo M

Variable sport steering

Assetto sportivo M

BMW i4: le novità in cinque punti La prima BMW elettrica focalizzata sulla dinamica di guida

M50: la prima BMW elettrica M

Aerodinamica ottimizzata (Cd 0,24)

Batteria estremamente sottile (altezza delle celle di soli 11 cm)

Infotainment: Curved Display e BMW Operating System 8

Scheda tecnica Lunghezza 4,78 metri Larghezza 1,85 metri Altezza 1,45 metri Acc. 0-100 km/h 3,9 s Capacità batteria 81 kWh Caratteristiche motore due motori elettrici, potenza massima di 544 CV Autonomia fino a 520 km (WLTP) Prezzo 73.000 euro

Dove l’abbiamo guidata Nel nostro primo contatto abbiamo guidato la BMW i4 M50 tra Roma e Anguillara Sabazia, comune affacciato sul lago di Bracciano. Una strada povera di curve e con un asfalto spesso irregolare che non ci ha permesso di valutare in modo più approfondito le doti dinamiche della berlina elettrica bavarese. In compenso su questo percorso abbiamo potuto apprezzare il buon livello di comfort offerto dalle sospensioni adattive M. NON TUTTI SANNO CHE – Roma è la città più estesa dell’Unione Europea.

Dove vorremmo guidarla Avremmo voluto testare la BMW i4 M50 in pista o sulle Autobahn tedesche per tirare fuori tutta la sua cattiveria. A causa dei limiti di velocità – mai superiori a 90 km/h – ci siamo dovuti accontentare di qualche accelerata brutale in modalità Sport Boost ricevendo in cambio una reattività impressionante. Le concorrenti