Audi RS 3 Sportback: la super compatta

La spinta inizia a diventare brutale intorno ai 2.000 giri e le prestazioni sono da supercar: 3,8 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari e una velocità massima – autolimitata – di 250 km/h che può essere aumentata a 280 (pagando 1.820 euro) o addirittura a 290 optando per il pacchetto RS dynamic Plus (7.850 euro, presente sulla vettura in prova), che comprende anche le sospensioni sportive RS plus con Dynamic Chassis Control e Audi drive select e l’impianto frenante in carbo-ceramica RS.

Il motore 2.5 turbo benzina TFSI a cinque cilindri in linea è l’ultima evoluzione del propulsore che si è aggiudicato le ultime nove edizioni del prestigioso riconoscimento “ International Engine of the Year ” nella categoria da 2 a 2,5 litri. Un propulsore che ha mantenuto la stessa potenza – 400 CV – della “vecchia” RS 3 rendendola però disponibile da 5.600 giri anziché da 5.850 e che offre 20 Nm in più (ora sono 500) rispetto a prima.

Audi RS 3 Sportback: come si guida

Prestazioni da supercar gestibili da (quasi) tutti: le due precedenti serie dell’Audi RS 3 Sportback adottavano questa filosofia. Ora la situazione è leggermente diversa. Nell’uso normale e sportivo la compatta di Ingolstadt si conferma una “segmento C” divertente e sicura che mostra le cose migliori nel misto veloce, ben supportata dalla trazione integrale, da una taratura degli ammortizzatori mai fastidiosa che garantisce un sorprendente livello di comfort nei lunghi viaggi, da uno sterzo preciso, da un cambio automatico S tronic (doppia frizione) a 7 rapporti fluido nei passaggi marcia e da un impianto frenante potente in ogni situazione. Senza dimenticare il grado aggiuntivo di camber – campanatura negativa – all’avantreno e il mezzo grado al retrotreno rispetto all’antenata.

Il sistema Audi drive select – che influisce sulla risposta dello sterzo, del cambio, delle sospensioni adattive, dell’erogazione e sull’apertura delle valvole allo scarico permette di scegliere tra sette modalità di guida: in auto abbiamo una ripartizione bilanciata della coppia, in comfort ed efficiency la trazione viene distribuita sulle quattro ruote con priorità all’assale anteriore e in dynamic la maggior parte della spinta viene indirizzata al retrotreno. La configurazione RS Individual permette di combinare differenti impostazioni mentre la RS Performance è sviluppata per offrire le massime prestazioni in pista (specialmente se in abbinamento agli pneumatici semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R, disponibili a richiesta come primo equipaggiamento dal 2022).

La novità – rivolta ai guidatori esperti che amano divertirsi – si chiama RS torque splitter, traducibile in “ora si possono fare i traversi”: entrando più nel tecnico stiamo parlando di una modalità (già presente sull’unica vera rivale: la Mercedes A 45S AMG) che favorisce i drift controllati gestita da due frizioni elettroidrauliche a lamelle, una per ciascun semiasse posteriore. In curva il sistema ripartisce la coppia tra le ruote dietro incrementando la spinta su quella con maggiore aderenza (quella esterna alla traiettoria, per intenderci) favorendo il sovrasterzo mentre in rettilineo la coppia viene indirizzata a entrambe in egual misura.