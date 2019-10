Audi Q7 60 TFSI e: ecologia e tecnologia

Il suo nome ufficiale è Audi Q7 60 TFSI e ma per semplificare possiamo chiamarla Audi Q7 ibrida plug-in . La variante a doppia alimentazione benzina/elettrica ricaricabile attraverso una presa di corrente della seconda generazione della grande SUV di Ingolstadt può percorrere oltre 40 km in modalità elettrica e arriverà nelle nostre concessionarie alla fine del 2019.

La batteria agli ioni di litio da 17,3 kWh (tensione nominale di 385 Volt) raffreddata a liquido e posizionata sotto il vano bagagli garantisce un’ autonomia di oltre 40 km in modalità elettrica e può essere ricaricata in due ore e mezza con una colonnina in corrente alternata da 7,4 kW (7 ore se si utilizza una presa domestica da 230 V). Il sistema e-tron compact offerto di serie prevede un’unità di comando, un cavo di collegamento lungo 4,5 metri e due differenti cavi di alimentazione (uno con connettore per prese di tipo domestico, l’altro per quelle di tipo industriale).

Come funziona il sistema ibrido plug-in

Il sistema ibrido plug-in dell’Audi Q7 60 TFSI e seleziona automaticamente la strategia di marcia ottimale: normalmente si parte in elettrico in modalità EV e l’unità termica viene attivata in funzione della situazione e delle condizioni di guida. Tre i programmi di marcia selezionabili: EV (priorità all’elettrico), Auto (ibrida) e Hold (conserva la batteria per poterla utilizzare in una successiva fase di viaggio).

Il sistema di recupero dell’energia può recuperare in fase di frenata fino a 80 kW di potenza. Il motore elettrico gestisce le decelerazioni lievi mentre i freni tradizionali si occupano delle frenate da 0,2 g in su. Selezionando la gestione sportiva S del cambio il propulsore a emissioni zero è sempre attivo per recuperare energia mentre nelle altre modalità di guida si attiva solo quando risulta più favorevole dal punto di vista energetico rispetto al veleggio.

La trazione integrale è permanente – il differenziale centrale autobloccante ripartisce la coppia 40:60 tra avantreno e retrotreno – e i circuiti di raffreddamento sono due: uno ad alta temperatura per il motore a benzina, i gruppi ausiliari e il cambio e uno a bassa temperatura per la batteria, il sistema di ricarica, il motore elettrico e l’elettronica di potenza.