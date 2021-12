Audi Q2 35 TFSI: un suv versatile ed accattivante

Audi Q2 è un suv versatile che si adatta davvero a qualsiasi tipo di esigenza: dall’uso quotidiano al tempo libero, strizzando l’occhio a un design certamente accattivante, con quel tocco di sportività che non guasta. La versione in prova per Icon Wheels, poi, aggiunge anche qualche particolare, incluso nel pacchetto Edition one, che accentua ancora di più questa vena sportiveggiante: come alcuni dettagli in nero lucido, cerchi in lega da 19 pollici con pinze dei freni rosse e la scritta Q2 in bella mostra sulla fiancata.

Una delle caratteristiche indiscutibili di Audi Q2 è il fatto di essere particolarmente parca nei consumi. Sotto il cofano c’è il collaudato motore 1.5 turbo benzina, 4 cilindri, da 150 CV e 250 Nm di coppia, abbinato al cambio DSG doppia frizione a sette rapporti. Gran parte del merito va attribuito al sistema di gestione attiva dei cilindri che, quando ci si muove alle andature regolari, ne spegne due su quattro. Nei tratti extraurbani si arrivano a percorrere circa 20 km con un litro di benzina e comunque la media, secondo il ciclo di omologazione WLTP è di circa 14 km, ovvero 6,5 litri ogni 100 Km.

Audi Q2 si dimostra una vettura che dà un grande senso di sicurezza, con l’elettronica che interviene in caso di necessità ma mai con invadenza. Per questo motivo è un suv piacevole da guidare e anche poco rumoroso, soprattutto alle andature costanti.

Asseconda davvero bene le esigenze di chi sta alla guida. Le sospensioni fanno un ottimo lavoro su ogni tipo di tracciato e non deludono nemmeno su strade un po’ sconnesse, protagoniste del test drive di Icon Wheels. Il comfort di marcia è davvero impeccabile.

Infine, diamo un’ultima occhiata agli interni, che ben rispecchiano l’anima di questa Q2 con il pacchetto Edition One: sedili sportivi, rivestimenti in pelle con cuciture a contrasto, battitacco illuminato e cruscotto digitale Virtual Cockpit da 12,3 pollici. Il sistema di infotainment MMI navigation plus con MMI touch è comodo e pratico da utilizzare grazie alla rotella centrale con la quale è possibile accedere alle diverse funzioni della vettura.