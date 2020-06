Audi e-tron Sportback: il bello dell’elettrico

L’ Audi e-tron Sportback protagonista del nostro primo contatto monta due motori elettrici asincroni – uno in corrispondenza di ciascun assale – che erogano una potenza totale di 360 CV e 561 Nm di coppia. Quando si sposta il selettore di marcia da D a S e si preme a fondo il pedale dell’acceleratore si attiva – per otto secondi – la modalità Boost (408 CV e 664 Nm di coppia). La spinta diventa ancora più incisiva – “0-100” in 5,7 secondi – ma non brutale come quella della Tesla Model X Long Range: chi vuole più brio dovrà aspettare la versione S con tre motori capaci di generare una potenza di 503 CV e una coppia di 973 Nm in modalità Boost.

Batteria, autonomia e ricarica

L’Audi e-tron Sportback 55 monta una batteria da 95 kWh (86,5 kWh effettivamente fruibili) pesante 700 kg – 36 moduli di celle con 12 celle pouch ciascuno – e dichiara un’autonomia nel ciclo WLTP di 446 km. Nella realtà, con uno stile di guida normale, si possono percorrere circa 350 km.

Il sistema di recupero dell’energia funziona grazie ai motori elettrici ed è attivo nelle fasi di frenata (fino a 0,3g, oltre contribuiscono anche i freni meccanici) e di rilascio (durante le quali il pilota può impostare il livello di recupero mediante le palette al volante).

L’Audi e-tron Sportback 55 può essere ricaricata in corrente continua (DC) con potenze fino a 150 kW (meno di mezz’ora per passare dal 5 all’80% della batteria e 110 km di autonomia guadagnati in 10 minuti), con corrente alternata su colonnine AC (potenza standard fino a 11 kW o, optando per un secondo charger, a 22 kW) o nel garage di casa con il sistema e-tron compact di serie collegabile a una presa standard (due i cavi elettrici a disposizione: uno per prese domestiche da 230 Volt e l’altro per prese trifase da 400 Volt con potenza sino a 11 kW). Più avanti arriverà tra gli optional il dispositivo e-tron connect che consentirà di ricaricare la vettura con la massima potenza consentita dall’impianto elettrico di casa e dall’auto.

La Casa di Ingolstadt offre inoltre ai clienti l’accesso semplificato a circa 140.000 stazioni in 24 Paesi europei attraverso il servizio Audi e-tron Charging Service utilizzabile con un’unica scheda e un unico contratto di ricarica ed entro la fine dell’anno grazie alla rete Ionity saranno presenti in Europa oltre 400 stazioni HPC (High-Power-Charging). Il costo di quest’ultima soluzione? 0,31 euro per kWh, poco più del Tesla Supercharger (0,30 euro).