Audi e-tron GT RS: l’elettrica quasi perfetta

Nel nostro primo contatto abbiamo avuto l’onore di guidare l’auto più potente della storia dei quattro anelli, un’ ammiraglia sportiva ed ecologica a trazione integrale svuiluppata sullo stesso pianale della Porsche Taycan. Una vettura in grado di generare fino a 646 CV – ottenibili però solo in modalità “boost” per due secondi e mezzo quando si cercano le massime prestazioni (normalmente i cavalli sono “solo” 598) – e di offrire prestazioni elevate nel massimo comfort. Scopriamo insieme i suoi (tanti) pregi e i suoi (pochissimi) difetti.

Audi e-tron GT RS: autonomia, batteria e ricarica

L’Audi e-tron GT RS – variante più “cattiva” dell’ammiraglia sportiva elettrica tedesca – monta una batteria ad alto voltaggio da 93 kWh (84 effettivamente fruibili) che può essere ricaricata in AC fino a 22 kW (entro la fine dell’anno) e in DC fino a 270 kW. Quest’ultima configurazione permette di guadagnare ben 100 km in cinque minuti e di portare gli accumulatori all’80% in 23 minuti. I due ingressi per la ricarica – solo AC dal lato sinistro, AC+DC da quello destro – permettono di caricare la vettura su entrambi i lati (non simultaneamente, però).

Per quanto riguarda l’autonomia la Casa di Ingolstadt dichiara una percorrenza compresa tra 430 e 472 km: un valore buono ma non da record. Eccellente, invece, l’efficienza: adottando uno stile di guida tranquillo è possibile infatti avvicinarsi molto al valore indicato sulla scheda tecnica. Al termine del nostro primo contatto dopo aver percorso 303 km il computer di bordo ne segnava ancora 78 residui.

Il sistema di gestione termica composto da quattro circuiti e una pompa di calore lavora in abbinamento al pianificatore degli itinerari e-tron trip planner che consente di verificare istantaneamente il numero di ricariche necessarie per raggiungere la destinazione e precondiziona la batteria in previsione della ricarica a 800 V in corrente continua (DC) con potenze fino a 270 kW.

Per la ricarica fuori casa Audi offre l’accesso gratuito per un anno a oltre 213.000 stazioni in 26 Paesi europei (oltre 15.000 in Italia) mediante il servizio Audi e-tron Charging service, accessibile con un’unica scheda e un unico contratto e con tariffe convenzionate per la rete ad alta capacità Ionity. Alla voce “ricarica domestica” (quella più usata dai clienti Audi e-tron) troviamo invece il pacchetto Ready for e-tron Pro – fino a 22 kW in AC – che prevede il sopralluogo domestico, l’installazione della wallbox Enel X, la realizzazione della linea di alimentazione e la connessione a valle del contatore. Segnaliamo inoltre la partnership con Alpiq e AGN Energia: installazione del sistema di ricarica Audi, due tariffe flat con prezzi inferiori alla media di mercato ed energia 100% sostenibile.