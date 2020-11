Audi A3 Sportback 40 TFSI e: ibrida, plug-in e premium

Sei anni fa, però, l’ Audi era già presente in listino con la A3 full hybrid alla spina e oggi è tornata con la A3 Sportback TFSI e in un mercato in cui praticamente ogni Casa – più per ragioni legate alla necessità di abbassare le emissioni che per vero interesse nei confronti dell’ambiente – ha voluto cimentarsi nel segmento delle ibride plug-in .

Audi A3 Sportback TFSI e: il sistema ibrido plug-in nel dettaglio

Il sistema ibrido plug-in dell’Audi A3 Sportback TFSI e provata nel nostro primo contatto è composto da un motore 1.4 turbo benzina TFSI da 150 CV abbinato a un’unità elettrica da 109 CV e a un cambio automatico S tronic a doppia frizione a sei rapporti fluido nella risposta. Il propulsore genera una potenza complessiva di 204 CV e offre prestazioni interessanti (227 km/h di velocità massima e 7,6 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari) e una buona risposta ai bassi regimi.

La batteria agli ioni di litio da 13 kWh è posizionata sotto i sedili posteriori, garantisce un’autonomia in elettrico di oltre 60 km dichiarati (140 km/h la velocità massima raggiungibile a emissioni zero) e presenta un sistema di raffreddamento che in caso di necessità può essere integrato nel circuito del climatizzatore: una soluzione che permette di viaggiare in EV anche con temperature ambientali elevate. Per quanto riguarda la ricarica – da effettuare regolarmente se si vuole sfruttare al meglio la tecnologia full hybrid “alla spina” – la massima potenza si attesta a 2,9 kW in corrente alternata: bastano quindi cinque ore per riportare gli accumulatori al 100% con un impianto domestico standard da 230 Volt.

L’Audi A3 Sportback TFSI e si avvia in modalità elettrica fino a una temperatura di – 28° C e tende a sfruttare il più possibile il solo ausilio della batteria (a meno che il conducente non prema con decisione il pedale dell’acceleratore). I programmi di marcia sono quattro: in EV viene data priorità alla trazione elettrica, in Auto il sistema sceglie in modo autonomo la soluzione ottimale, in Battery Hold prevale la modalità hybrid mentre in Battery charge la vettura tende a utilizzare solo il motore a benzina risparmiando l’energia della batteria in modo da poter guidare in modo ecologico in una successiva fase di viaggio.