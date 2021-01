Volvo XC60: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Volvo XC60 – ancora oggi l’auto più sicura del mondo secondo i crash test Euro NCAP nonostante siano già trascorsi quattro anni dal lancio – analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della Sport Utility scandinava; prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Volvo XC60: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Volvo XC60. La gamma motori della SUV media svedese è composta da sette unità 2.0 ibride sovralimentate, tutte caratterizzate da un sound non particolarmente sexy e da una velocità massima limitata a 180 km/h:

un 2.0 turbo mild hybrid a benzina da 211 CV

un 2.0 turbo mild hybrid a benzina da 264 CV

un 2.0 turbodiesel mild hybrid da 211 CV

un 2.0 turbodiesel mild hybrid da 249 CV

un 2.0 benzina turbo + compressore volumetrico ibrido plug-in da 340 CV

un 2.0 benzina turbo + compressore volumetrico ibrido plug-in da 390 CV

un 2.0 benzina turbo + compressore volumetrico ibrido plug-in da 405 CV

Volvo XC60 B4 (da 48.300 euro)

La Volvo XC60 B4 (prezzi fino a 55.140 euro) è la versione mild hybrid benzina “base” della Sport Utility nordica e ospita sotto il cofano un propulsore termico abbinato a un’unità elettrica in grado di generare una potenza complessiva di 211 CV. Le prestazioni? 8,1 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Volvo XC60 B5 (da 56.850 euro)

La Volvo XC60 B5 (prezzi fino a 61.700 euro) è la variante mild hybrid benzina che ci sentiamo di consigliare: il motore è carente di coppia e non è molto brioso ai bassi regimi ma ha una cilindrata contenuta (2.0) che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto e che non paga l’ecotassa. Senza dimenticare i consumi relativamente bassi.

Volvo XC60 B4 diesel (da 49.650 euro)

La Volvo XC60 B4 diesel (prezzi fino a 59.000 euro) è – a nostro avviso – la versione mild hybrid diesel più interessante della seconda generazione della SUV media svedese. Una crossover poco agile nelle curve che beve più delle concorrenti.

Volvo XC60 B5 diesel (da 58.000 euro)

La Volvo XC60 B5 diesel (prezzi fino a 62.850 euro) è la versione mild hybrid a gasolio rivolta a chi vuole più coinvolgimento alla guida. Il motore 2.0 ha una cilindrata contenuta che permette di risparmiare sull’RC Auto ma non brilla alle voci “consumi” e prestazioni: poco brio (7,1 secondi per scattare da 0 a 100 chilometri orari), meno cavalli della concorrenza (249), carente di coppia e con un’erogazione migliorabile ai bassi regimi.

Volvo XC60 T6 Recharge (da 59.900 euro)

La Volvo XC60 T6 Recharge (prezzi fino a 64.050 euro) è la variante ibrida plug-in più accessibile della crossover scandinava e ospita sotto il cofano un propulsore termico abbinato a un’unità elettrica in grado di generare una potenza totale di 340 CV. 5,9 secondi sullo 0-100 e una batteria ricaricabile in tre ore (wallbox < 22 kW) che garantisce un’autonomia di circa 50 km in modalità elettrica.

Volvo XC60 T8 Recharge (da 67.700 euro)

La Volvo XC60 T8 Recharge (prezzi fino a 68.050 euro) è la variante ibrida plug-in che ci sentiamo di consigliare: nonostante il peso elevato – che incide negativamente sull’agilità nelle curve – e un motore carente di coppia e poco grintoso ai bassi regimi offre prestazioni molto interessanti.

Volvo XC60 T8 Recharge Polestar Engineered (77.990 euro)

La Volvo XC60 T8 Recharge Polestar Engineered è la variante ibrida plug-in più “cattiva” della Sport Utility scandinava: 5,4 secondi per accelerare da o a 100 km/h e tanta convenienza per chi guida spesso in città (come tutte le hybrid “alla spina” soffre i lunghi tratti autostradali). Il motore 2.0 da 405 CV totali ha una cilindrata contenuta che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto ma è meno grintoso di quello che ci si potrebbe aspettare: la coppia non è molta (e l’erogazione mostra qualche indecisione nelle prime fasi dell’accelerazione) e il cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti predilige le andature rilassate.