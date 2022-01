Volvo V60: modelli, prezzi, dotazioni e foto

La seconda generazione della Volvo V60 – nata nel 2018 – è una station wagon media ibrida svedese disponibile a trazione anteriore o integrale sviluppata sullo stesso pianale della S60 e della XC60. In queste due guide all’acquisto della Volvo V60 – una relativa alla variante “normale” e l’altra alla Cross Country che strizza l’occhio al mondo delle SUV – analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino dell’ecologica familiare nordica: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta. Le foto della Volvo V60

Volvo V60: le caratteristiche principali La seconda serie della Volvo V60 presenta finiture curatissime: difficile trovare rivali costruite meglio. Alti e bassi, invece, per quanto riguarda la praticità: il bagagliaio è ampio in configurazione a cinque posti ma non molto sfruttabile quando si abbattono i sedili dietro e i passeggeri posteriori hanno a disposizione un mare di centimetri nella zona delle gambe ma gli occupanti più alti gradirebbero più spazio per la testa.

Volvo V60: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche della Volvo V6o. La gamma motori della station wagon media svedese è composta da sei unità 2.0 ibride sovralimentate: un 2.0 turbo mild hybrid benzina B3 da 163 CV

un 2.0 turbo mild hybrid benzina B4 da 197 CV

un 2.0 turbo mild hybrid benzina B5 da 250 CV

un 2.0 turbodiesel mild hybrid B4 (d) da 197 CV

un 2.0 turbo ibrido plug-in benzina T6 da 350 CV

un 2.0 turbo + compressore volumetrico ibrido plug-in benzina T8 da 455 CV Volvo V60 B3 (da 42.600 euro) La Volvo V60 B3 (prezzi fino a 48.650 euro) – la variante mild hybrid benzina più accessibile della station wagon svedese – è una familiare poco agile nelle curve che punta più sul comfort che sul piacere di guida. Il motore 2.0 (una cilindrata contenuta che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto) è vivace, ricco di cavalli (163 CV) e poco assetato di carburante ma non ha molta coppia e potrebbe essere più reattivo ai bassi regimi. Volvo V60 B4 (da 51.050 euro) La Volvo V60 B4 (prezzi fino a 57.300 euro) ospita sotto il cofano un motore 2.0 dalla cilindrata contenuta in grado di offrire consumi interessanti. La potenza non è molta (197 CV), così come la coppia, in rapporto alle rivali dirette e il peso elevato incide sul comportamento dinamico e sul brio. Non eccezionale, infine, la reattività ai bassi regimi. Volvo V60 B5 (62.250 euro) La Volvo V60 B5 è la variante mild hybrid benzina più potente della station wagon media scandinava nonché quella che ci sentiamo di consigliare. Il motore è un 2.0 turbo mild hybrid benzina B5 da 250 CV. Volvo V60 B4 (d) (da 45.800 euro) La Volvo V60 B4 (d) (prezzi fino a 58.100 euro) è la variante mild hybrid diesel della familiare svedese. Il motore 2.0 è ricco di coppia ed è abbinato – come le altre versioni – a un eccellente cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti. Il peso elevato influisce negativamente sulle prestazioni (“0-100” in 7,9 secondi) e sui consumi (18,2 km/l dichiarati) e il motore carente di cavalli (197) e poco vivace ai bassi regimi non aiuta. Volvo V60 T6 (da 57.200 euro) La Volvo V60 T6 (prezzi fino a 67.650 euro) è la variante ibrida plug-in benzina “base” della station wagon media nordica e ospita sotto il cofano un motore 2.0 turbo ibrido plug-in benzina in grado di generare una potenza totale di 355 CV e di percorrere circa 80 km in modalità elettrica. Volvo V60 T8 (da 66.150 euro) La Volvo V60 T8 – versione ibrida plug-in più potente della familiare scandinava – monta un motore 2.0 a doppia sovralimentazione (turbo + compressore volumetrico) in grado di generare una potenza totale di 455 CV. L’autonomia in modalità elettrica è di circa 80 km.

Gli allestimenti della Volvo V60 Gli allestimenti della Volvo V60 sono quattro: Essential, Core, Plus (Bright o Dark) e Ultimate (Bright o Dark). Volvo V60 Essential La dotazione di serie della Volvo V60 Essential comprende: Audio e comunicazione Digital Services per 4 anni, include: Apple CarPlay (disponibile da fine primo semestre 2022), Google Services integrati (Android OS): Google Maps, Google Assistant e Google Play Store (include SIM integrata che garantisce il pacchetto dati per i servizi Google per 4 anni) e Volvo OnCall (Servizio telematico satellitare di emergenza Volvo). Prevede anche l’applicazione ‘Volvo Cars’ – disponibile per smartphone iOS, Android o Windows Mobile e compatibile con smartwatch – per consentire il collegamento con la vettura da remoto e le seguenti funzioni: localizzazione dell’automobile, notifica automatica in caso d’incidente, soccorso stradale, bloccaggio/sbloccaggio da remoto delle portiere, attivazione luci e clacson, avvio climatizzazione da remoto, impostazione timer pre-climatizzazione, stato di carica della batteria del sistema ibrido (solo per vetture ibride plug-in), accensione motore da remoto. La notifica automatica in caso d’incidente e la richiesta di assistenza in caso di emergenza rimangono in ogni caso attive per tutto il ciclo di vita della vettura.

E-call (servizio telematico per la chiamata di emergenza)

Impianto audio High Performance Sound con comandi al volante, schermo a colori touch-screen da 9″ formato ritratto, doppio sintonizzatore RDS, amplificatore a 6 canali da 220 Watt con 10 altoparlanti (di cui: 4 tweeter da 25 mm, 2 mid-range da 80 mm, 4 woofer da 165 mm), connessione USB-C (due per i sedili anteriori e due per quelli posteriori). Include Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming

Ricarica a induzione per smartphone con wireless charging (solo per mild hybrid)

Ricezione radio digitale (DAB/DAB+)

Subwoofer da 250 mm Fresh Air con membrana in Mica (solo ibride plug-in) Supporto alla guida Computer di bordo con termometro temperatura esterna

Drive Mode – possibilità di selezionare diverse modalità di guida per adattare le caratteristiche di motore, trasmissione e sterzo: Hybrid, Pure, Power, AWD. Include finitura nero lucido nella parte superiore del tunnel centrale nell’area comandi accensione (solo ibride plug-in)

ESC – Electronic Stability Control, con Advance Stability Control e Corner Traction Control

Freno di stazionamento elettrico

Hill Start Assist (ausilio alla partenza in salita)

Keyless Drive – Accensione vettura senza chiave/telecomando

Park Assist posteriore con frenata automatica

Progressive Driver Display di II generazione da 12,3″ a colori ad alta risoluzione personalizzabile nelle informazioni e nelle impostazioni grafiche

Sensore pioggia con funzione crepuscolare

VEM – Vehicle Energy Management (tecnologia di gestione energetica intelligente che – utilizzando dati cartografici, fotocamera, radar e informazioni meteorologiche – permette all’auto di prevedere il fabbisogno energetico e di ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica e del carburante per ridurre le emissioni di anidride carbonica) (solo ibride plug-in) Sedili Sedili anteriori con piano seduta regolabile e altezza regolabile elettricamente

Sedili anteriori con supporto lombare non regolabile

Sedili Comfort con rivestimento in tessuto premium ‘City Weave’

Sedili posteriori abbattibili (60/40)

Sedili posteriori esterni con poggiatesta ripiegabile attraverso l’abbattimento manuale dei sedili

Sedili seconda fila con apertura passante dietro il bracciolo centrale Interni Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti

Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri

Ganci per l’ancoraggio del carico (4)

Illuminazione ‘Medium Level’: luci di cortesia anteriori allo sblocco della vettura, luci di lettura anteriori, luce vano porta-guanti, luci d’ambiente anteriori, luci area piedi sedili anteriori, luce vano portaoggetti del tunnel centrale e seconda luce bagagliaio su entrambi i lati

Inserti decorativi in alluminio ‘Iron Ore’

Pomello del cambio in pelle sintetica

Presa 12V nel bagagliaio (solo ibride plug-in)

Protezione soglia bagagliaio in metall

Protezione soglia porte in metallo con inciso il logo ‘Volvo’ nelle porte anteriori (motori mild hybrid) o il logo ‘Recharge’ (motori ibridi plug-in)

Specchio di cortesia lato guida e passeggero illuminati (solo ibridi plug-in)

Specchio retrovisore interno con sistema antiabbagliamento

Tappetini anteriori e posteriori in tessuto

Telo copribagagli avvolgibile

Volante regolabile in altezza e profondità, a tre razze in pelle sintetica Climatizzazione Afterrun Parking Climate & Preventilation (sistema che permette di attivare la ventilazione allo sblocco della vettura e di riscaldare l’abitacolo a motore spento per i successivi 40 minuti)

CleanZone: sistema multifiltro per il miglioramento della qualità dell’aria, con funzione di ricircolo automatico e preventilazione abitacolo allo sblocco delle portiere col telecomando

Climatizzatore automatico bi-zona con filtro per pollini e polveri sottili (include sensore umidità)

Riscaldatore elettrico (solo ibridi plug-in) Sicurezza Airbag full size lato guida e passeggero

AVAS (Audible Vehicle Alert System) – segnalatore acustico esterno a bassa velocità (attivo fino ai 20 km/h) (solo ibridi plug-in)

Care Key – Funzione che permette di impostare un inferiore limite di velocità alla vettura e include una chiave telecomando color arancione (in aggiunta a quella in dotazione color antracite) che consente di guidare entro i suddetti parametri

Chiave attivazione/disattivazione airbag lato passeggero

Cinture di sicurezza regolabili in altezza, con pretensionatore. Includono avviso acustico e segnalazione delle cinture allacciate

Comando elettrico di apertura/chiusura portiere (include diodo luminoso che segnala la chiusura delle portiere anteriori)

Comando elettrico sicurezza bambini per le porte posteriori

EBL – Emergency Brake Lights (in caso di frenata di emergenza, vengono attivate le luci di frenata in modalità lampeggiante, poi sotto i 10 km/h sono sostituite dall’accensione degli indicatori di direzione)

Home Safe Lighting – Accensione fari anteriori a tempo

IC – Inflatable Curtain (airbag ai finestrini laterali per la protezione del capo e del collo dei passeggeri)

IDIS – Intelligent Driver Information System (sistema per la gestione delle informazioni al conducente)

ISO-fix – Punti di ancoraggio nei due posti laterali del divano posteriore

Kit compressore mobilità Volvo

Kit di pronto soccorso

Immobilizzatore elettronico

Pedale del freno con funzione di sganciamento per evitare traumi al piede in caso di collisione

Piantone dello sterzo collassabile

PPS – Pedestrian Protection System, in caso di collisione con un pedone a velocità tra i 25 e i 50 km/h contribuisce a ridurre la gravità delle lesioni sollevando la parte posteriore del cofano

Safety Assistance, include: Collision Avoidance & Mitigation by braking and steering: sistema diurno e notturno di rilevazione di veicoli, ciclisti, pedoni e grandi animali, con avviso anticollisione e frenata automatica a tutte le velocità. Include: I) funzione di rilevamento e frenata autom. in caso di veicoli provenienti frontalmente negli incroci: II) supporto alla sterzata di emergenza per evitare l’ostacolo nel modo più efficace e sicuro possibile (attivo fra i 50 e i 100 km/h) III) attivazione della frenata automatica anche per ridurre le conseguenze di collisioni con veicoli che sopraggiungono in senso opposto. Connected Safety – Include: I) Hazard Light Alert – in caso di attivazione delle quattro frecce, segnala la situazione di pericolo alle altre Volvo vicine e connesse tramite ‘cloud’. Viceversa si è avvisati in caso altri conducenti nelle vicinanze attivino le quattro frecce. II) Slippery Road Alert – nel caso il conducente riceva sul proprio display l’avviso di strada con scarsa aderenza, la stessa informazione viene fornita tramite ‘cloud’ agli altri veicoli Volvo connessi nelle vicinanze, Cruise Control, Driver Alert Control (sistema di allerta in grado di rilevare la stanchezza del conducente, e segnalare la necessità di fare una pausa tramite un avviso acustico e un messaggio nel quadro strumenti), Lane Keeping Aid – Avverte il conducente che sta uscendo involontariamente dalla propria corsia e, se necessario, interviene con leggere correzioni dello sterzo per farlo rientrare, limitatore di velocità. Oncoming Lane Mitigation – Aiuta il conducente ad evitare collisioni quando si effettua un sorpasso, in presenza di veicoli provenienti dalla direzione opposta (attivo fra i 65 e i 140 km/h), Post Impact Breaking (frenata automatica) e sblocco portiere in caso di collisione, Ready to drive notification (informa il conducente fermo in una coda che il veicolo che precede è ripartito e quindi è il momento di riprendere la guida), Road Sign Information (sistema che permette di visualizzare i cartelli stradali nel proprio quadro strumenti o tramite l’head-up display, se disponibile)

Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento)

Run-Off Road Mitigation & Protection – I Il sistema interviene sullo sterzo e sui freni per evitare l’uscita di strada. In caso fosse inevitabile l’uscita di strada protegge i passeggeri anteriori attraverso sedili anteriori con struttura in acciaio e con un dispositivo di assorbimento dei carichi verticali, pretensionatore pirotecnico delle cinture di sicurezza (o riavvolgimento elettrico se la vettura è dotata di Driver Awareness) che mantiene i passeggeri al centro della seduta

SIPS – Side Impact Protection System con airbag laterali nei sedili anteriori

TPMS – Tyre Pressure Monitoring System (sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici)

VDC – Vehicle Deceleration Control (con Antilock Brake System, Electronic Brake Assist & Distribution, Improved Braking Distance, Regenerative Brake Control)

WHIPS – Whiplash Protection System (dispositivo integrato nei sedili anteriori per la protezione contro il colpo di frusta) Telaio e motore Cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (B3)

Cambio sequenziale automatico a 8 rapporto (B4 (d) e T6)

Funzione Start/Stop

Servosterzo progressivo in funzione della velocità

Telaio con assetto ‘Dynamic’

Trazione integrale eAWD attiva e passiva (T6) Charging (solo ibridi plug-in) Cavo di ricarica delle batterie Mode 2, Tipo 2, 7 mt, 2,3 kW, 10A, monofase con presa di tipo Schuko

Cavo di ricarica delle batterie Mode 3, Tipo 2, 6 mt, max. 16 A, monofase Esterni Emblema vettura e motore nel portellone posteriore

Fari anteriori a LED ‘Thor Hammer’ autolivellanti con luci diurne a LED e funzione antiabbagliamento (On/Off)

Luci posteriori, terza luce ed indicatori direzionali a LED

Modanature inferiori e paraurti in colore coordinato alla carrozzeria

Specchi esterni e maniglie portiere in colore coordinato alla carrozzeria

Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Spoiler integrato sul tetto

Terminali di scarico nascosti Esterni (solo mild hybrid) Cerchi in lega da 17″ a cinque razze a Y Nero Diamond Cut (225/50 R17 V)

Cornice vetri laterali nere

Griglia anteriore nera con cornice con finitura cromata

Griglie anteriori laterali nere

Rails integrati sul tetto con finitura nera Esterni (solo ibridi plug-in) Cerchi in lega da 18″ a cinque razze doppie Nero Diamond Cut (235/45 R18 W)

Cornice vetri laterali con finitura argento lucida

Griglia anteriore con finitura nero lucido con barre verticali cromate e cornice con finitura cromata

Rails integrati sul tetto in metallo con finitura lucida Volvo V60 Core La Volvo V60 Core costa 1.750 euro più della Essential a parità di motore e aggiunge: Sicurezza Keyless Entry (apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando. Include funzione di apertura ‘handsfree opening’ – senza mani del portellone posteriore, illuminazione del suolo dalle maniglie) Interni Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico

Presa 12V nel bagagliaio

Rete divisoria per vano bagagli

Sistema integrato portaborse per il bagagliaio

Specchio di cortesia lato guida e passeggero illuminati Climatizzazione Sistema qualità dell’aria “Clean Zone” avanzato – Include preventilazione avanzata, applicazione “Air Quality” pre-installata sull’auto con sensore PM 2.5, dati cloud sulla qualità dell’aria esterna e filtro avanzato Sedili Poggiatesta posteriori reclinabili elettricamente

Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 2 vie Esterni Cornice vetri laterali con finitura argento lucida

Specchi retrovisori esterni con sistema elettrico antiabbagliamento Volvo V60 Plus (Bright o Dark) La Volvo V60 Plus (Bright o Dark) costa 4.300 euro più della Core a parità di motore e aggiunge: Supporto alla guida Park Assist anteriore e posteriore (con frenata automatica per i sensori posteriori)

Park Assist Camera posteriore Interni Illuminazione ‘Top Line’, aggiunge al ‘Medium Level’: illuminazione portabicchieri anteriore, illuminazione delle maniglie interne delle portiere, illuminazione suolo porte anteriori e posteriori, illuminazione tasche vani portaoggetti nelle portiere, illuminazione zona piedi posteriore, luci di cortesia posteriori allo sblocco della vettura, luci d’ambiente posteriori, luce centrale nel portellone posteriore

Inserti decorativi in alluminio ‘Metal Mesh’

Volante a tre razze in pelle con finitura in metallo e pulsanti nero lucido Sedili Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie

Sedili Comfort con rivestimento in pelle Moritz

Sedili anteriori regolabili elettricamente con memorie

Sedili anteriori con parte cuscino anteriore estendibile elettricamente Telaio e motore Trazione integrale eAWD arriva e passiva (T8) Esterni Bright Cerchi in lega da 18″ a cinque razze multiple Nero Diamond Cut (235/45 R18 W)

Cornice vetri laterali con finitura argento lucida

Griglia anteriore con finitura nero lucido con barre verticali cromate e cornice con finitura cromata

Griglie anteriori laterali nere con finitura cromata

Paraurti posteriore con finitura cromata

Rails integrati sul tetto in metallo con finitura lucida Esterni Dark Calotte specchietti retrovisori esterni con finitura nero lucido

Cerchi in lega da 18″ a cinque razze doppie Nero Diamond Cut (235/45 R18 W) (solo ibridi plug-in)

Cerchi in lega da 18″ a cinque razze Nero Diamond Cut (235/45 R18 W) (solo mild hybrid)

Cornice vetri laterali con finitura nero lucido

Diffusore posteriore in colore coordinato alla carrozzeria e finiture in nero lucido e inserto in colore coordinato alla carrozzeria

Griglia anteriore nero lucida con tratteggi orizzontali e cornice con finitura in nero lucido

Griglie anteriori laterali e griglia inferiore con finitura color nero lucido

Rails integrati sul tetto con finitura color nero lucido Volvo V60 Ultimate La Volvo V60 Ultimate costa 6.250 euro più della Plus a parità di motore e aggiunge: Audio e comunicazione Impianto audio Premium Sound Harman Kardon: comprende amplificatore a 12 canali da 600 W e 14 altoparlanti di cui 1 full-range da 100 mm, 4 tweeter da 25mm, 2 mid-range da 100 mm, 4 woofer (di cui 2 da 165 mm e 2 da 150 mm), 2 full-range surround da 80 mm e 1 subwoofer (di serie per ibride plug-in) da 250 mm Fresh Air con parte della membrana in fibra di carbonio (integrato nel bagagliaio con presa d’aria nell’arco passaruota posteriore sinistro Supporto alla guida Driver Assistance – Include: 1) Pilot Assist (Adaptive Cruise Control con Steering Assist) che supporta nel mantenere la velocità impostata (fino a 180 km/h), adattandola ai veicoli antistanti, e la corsia, con leggere correzioni dello sterzo (fino a 130 km/h). Esclude il Cruise Control. La funzione Steering Assist può essere disattivata dal display centrale. 2) Emergency Stop Assist (se il conducente non risponde agli avvertimenti visivi, tattili e acustici la vettura viene portata ad un arresto completo e, una volta ferma, viene attivata una chiamata di emergenza tramite Volvo on Call)

Driver Awareness – Include il BLIS (Blind Spot Information System) con Steering Assist (sistema per la rilevazione di veicoli in rapido avvicinamento nelle corsie laterali alla vettura, se il guidatore ignora l’avviso lampeggiante sullo specchietto esterno e si muove oltre la linea nella direzione del veicolo che sopraggiunge, il sistema sterza leggermente per riportare la vettura all’interno della corsia), il Rear Collision Warning & Mitigation (se il sistema rileva il rischio di tamponamento attiva le quattro frecce e la frenata automatica, in caso di vettura ferma) e il Cross Traffic Alert con frenata automatica (informa il guidatore di veicoli, pedoni e ciclisti in arrivo posteriormente ai lati della vettura, ad es. in uscita in retromarcia da un parcheggio senza visibilità laterale, se il guidatore non interviene la vettura frena automaticamente) e l’attivazione elettrica delle cinture di sicurezza anteriori

Head-Up Display Sicurezza Distance Alert – oltre i 30 km/h informa se la distanza di sicurezza dal veicolo che precede è inferiore a quella preimpostata Climatizzazione Climatizzatore automatico a controllo elettronico a 4 zone (solo mild hybrid) Interni Cruscotto rivestito (Benova) Esterni Fari anteriori Full LED ‘Thor Hammer’ autolivellanti con movimentazione del fascio luminoso (Active Bending Light) e funzione avanzata antiabbagliamento (AHB – Active High Beam di II generazione)

Fari fendinebbia a tecnologia LED (solo mild hybrid). Includono le luci di svolta – Cornering Lights, che si attivano automaticamente quando si sterza a velocità inferiori ai 40 km/h

Lavafari ad alta pressione

Tetto apribile panoramico in cristallo laminato a comando elettrico Telaio e motore Trazione integrale a controllo elettronico (AWD – All Wheel Drive) (B5)

Volvo V60 usata La seconda generazione della Volvo V60 si trova facilmente di seconda mano: bastano meno di 25.000 euro per portarsi a casa una D3 Business del 2019. Le foto della Volvo V60 Cross Country

Volvo V60 Cross Country La seconda serie della Volvo V60 Cross Country è una variante della V60 contraddistinta dall’assetto rialzato e da un look che strizza l’occhio al mondo delle SUV. Una familiare tanto curata quanto ingombrante (4,78 metri di lunghezza non sono pochi) poco agile nelle curve disponibile esclusivamente a trazione integrale e con motori mild hybrid. Il bagagliaio è come quello della V60: ampio con tutti i posti occupati ma poco sfruttabile quando si abbatte il divano posteriore.

Volvo V60 Cross Country: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche della Volvo V60 Cross Country. La gamma motori della station wagon media scandinava è composta da due unita 2.0 mild hybrid sovralimentate non molto vivaci (“0-100” in 6,9 secondi per l’ibrida leggera a benzina e 8,2 secondi per quella a gasolio): un 2.0 turbo mild hybrid benzina B5 da 250 CV

un 2.0 turbodiesel mild hybrid B4 (d) da 197 CV Volvo V60 Cross Country B5 (da 54.150 euro) La Volvo V60 Cross Country B5 (prezzi fino a 63.550 euro) è la variante mild hybrid benzina della familiare “off-road” nordica e ospita sotto il cofano un motore 2.0 turbo mild hybrid benzina da 250 CV. Volvo V60 Cross Country B4 (d) (da 51.900 euro) La Volvo V60 Cross Country B4 (d) (prezzi fino a 61.300 euro) – variante mild hybrid diesel della station scandinava – punta più sul comfort che sul piacere di guida. Il motore offre una spinta corposa ai bassi regimi ma non brilla alla voce “consumi” (16,9 km/l dichiarati).

Gli allestimenti della Volvo V60 Cross Country Gli allestimenti della Volvo V60 Cross Country sono tre: Core, Plus e Ultimate. Volvo V60 Cross Country Core La dotazione di serie della Volvo V60 Cross Country Core comprende: Audio e comunicazione Digital Services per 4 anni

E-call

Impianto audio High Performance Sound

Ricarica a induzione per smartphone con wireless charging

Ricezione Radio Digitale Supporto alla guida Drive Mode – possibilità di selezionare 2 diverse modalità di guida: Comfort (modalità di default) e Off-Road che adatta le caratteristiche di motore, trasmissione e sterzo per facilitare la guida su strade dissestate migliorando la trazione e il controllo

ESC

Freno di stazionamento elettrico

Hill Descent Control

Hill Start Assist

Keyless Drive

Park Assist posteriore con frenata automatica

Progressive Driver Display di II generazione da 12,3″ a colori ad alta risoluzione personalizzabile nelle informazioni e nelle impostazioni grafiche

Sensore pioggia con funzione crepuscolare Climatizzazione Afterrun Parking Climate & Preventilation

Climatizzatore automatico bi-zona con filtro per pollini e polveri sottili (include sensore umidità)

Sistema qualità dell’aria “Clean Zone” avanzato – Include preventilazione avanzata, applicazione “Air Quality” pre-installata sull’auto con sensore PM 2.5, dati cloud sulla qualità dell’aria esterna e filtro avanzato Sedili Poggiatesta posteriori reclinabili elettricamente

Sedili anteriori con piano seduta regolabile

Sedili anteriori con altezza regolabile elettricamente

Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 2 vie

Sedili Comfort con rivestimento in Tessuto premium ‘City Weave’ Antracite

Sedili posteriori abbattibili (60/40)

Sedili seconda fila con apertura passante dietro il bracciolo centrale Interni Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti

Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri

Ganci per l’ancoraggio del carico

Illuminazione ‘Medium Level’

Inserti decorativi del cruscotto in alluminio ‘Iron Ore’

Pomello del cambio in pelle sintetica

Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico

Presa 12V nel bagagliaio

Protezione soglia bagagliaio in metallo

Protezione soglia porte in metallo (con inciso il logo ‘Volvo’ nelle porte anteriori)

Rete divisoria per vano bagagli

Sistema integrato portaborse per il bagagliaio

Specchio di cortesia lato guida e passeggero illuminati

Specchio retrovisore interno con sistema elettrico antiabbagliamento

Tappetini anteriori e posteriori in tessuto

Telo copribagagli avvolgibile

Volante regolabile in altezza e profondità, a tre razze in pelle sintetica con finiture in metallo Esterni Cerchi in lega da 18″ a cinque razze Nero Diamond Cut (215/55 R18 W)

Cornice vetri laterali con finitura nero lucido

Emblema vettura e motore nel portellone posteriore

Fari anteriori a LED ‘Thor Hammer’ autolivellanti con luci diurne a LED e funzione antiabbagliamento (On/Off)

Griglia anteriore a linee verticali in finitura nero opaco con tratteggi argento lucido e con cornice cromata

Griglie anteriori laterali nere

Luci posteriori, terza luce stop ed indicatori direzionali a LED

Modanature inferiori, estensioni passaruota e soglie inferiori in colore nero

Rails integrati sul tetto in metallo con finitura lucida

Specchi esterni e maniglie portiere in colore coordinato alla carrozzeria

Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili

Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Spoiler integrato sul tetto

Terminali di scarico nascosti Telaio e motore Cambio automatico sequenziale a 8 rapporti

Funzione Start/Stop

Servosterzo progressivo in funzione della velocità

Telaio con assetto ‘Touring’

Trazione integrale a controllo elettronico Sicurezza Airbag full size lato guida e passeggero

Care Key

Chiave attivazione/disattivazione Airbag lato passeggero

Comando elettrico di apertura/chiusura portiere

Comando elettrico sicurezza bambini per le porte posteriori

Cinture di sicurezza regolabili in altezza, con pretensionatore. Includono avviso acustico e segnalazione delle cinture allacciate

EBL

Home Safe Lighting

IC

IDIS

ISO-fix

Keyless Entry

Kit compressore mobilità Volvo

Kit di pronto soccorso

Immobilizzatore elettronico

Pedale del freno con funzione di sganciamento per evitare traumi al piede in caso di collisione

Piantone dello sterzo collassabile

PPS

Road Sign Information

Roll Stability Control

Safety Assistance

SIPS

TPMS

VDC

WHIPS Volvo V60 Cross Country Plus La Volvo V60 Cross Country Plus costa 3.150 più della Core a parità di motore e aggiunge: Supporto alla guida Park Assist anteriore e posteriore (con frenata automatica per i sensori posteriori)

Park Assist Camera posteriore Interni Illuminazione ‘top line’

Inserti decorativi in alluminio ‘Metal Mesh’ Sedili Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie

Sedili Comfort con rivestimento in pelle Moritz Antracite

Sedili anteriori regolabili elettricamente con memorie

Sedili anteriori con parte cuscino anteriore estendibile elettricamente Volvo V60 Cross Country Ultimate La Volvo V60 Cross Country Ultimate costa 6.250 euro più della Plus a parità di motore e aggiunge: Audio e comunicazione Impianto audio Premium Sound Harman Kardon Supporto alla guida Driver Assistance

Driver Awareness

Head-Up Display Sicurezza Distance Alert Esterni Fari anteriori Full LED ‘Thor Hammer’ autolivellanti con movimentazione del fascio luminoso e funzione avanzata antiabbagliamento

Fari fendinebbia a tecnologia LED – Includono le luci di svolta che si attivano automaticamente quando si sterza a velocità inferiori ai 40 km/h

Lavafari ad alta pressione

Tetto apribile panoramico in cristallo laminato a comando elettrico Climatizzazione Climatizzatore automatico a controllo elettronico a 4 zone Interni Cruscotto rivestito (Benova)