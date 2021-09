Volvo C40: modello, prezzo, dotazione e foto

In questa guida all’acquisto vi mostreremo nel dettaglio il listino dell’ecologica Sport Utility scandinava: prezzo , motori, accessori, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La Volvo C40 – nata nel 2021 – è una SUV compatta elettrica svedese a trazione integrale sviluppata sullo stesso pianale della XC40. Una specie di variante “filante” della crossover a emissioni zero nordica.

Volvo C40: le caratteristiche principali

La Volvo C40 – come la cugina XC40 Recharge – è una SUV compatta elettrica costosa, piacevole da guidare e costruita con grande cura con un divano un po’ stretto per accogliere comodamente tre persone. Il bagagliaio posteriore, però, è leggermente più piccolo di quello della XC40 e c’è meno spazio per la testa di chi si accomoda dietro: colpa della linea più bassa del tetto.