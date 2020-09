Volkswagen Touran: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Volkswagen Touran analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della MPV di Wolfsburg: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Volkswagen Touran: le caratteristiche principali

La seconda serie della Volkswagen Touran è una monovolume poco ingombrante (poco più di quattro metri e mezzo di lunghezza) costruita con grande cura.

Alti e bassi per quanto riguarda la versatilità: i passeggeri posteriori non hanno molti centimetri a disposizione delle gambe e della testa e il bagagliaio è piccolo in configurazione a sette posti (ma immenso quando si abbattono i sedili dietro: merito della forma funzionale della carrozzeria).