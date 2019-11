Volkswagen Tiguan: guida all’acquisto

Gli allestimenti della Volkswagen Tiguan

Gli allestimenti della Volkswagen Tiguan sono tre: Business, Sport e Advanced.

Volkswagen Tiguan Business

La Volkswagen Tiguan Business – piuttosto costosa – offre: cerchi in lega “Montana” 7 J x 17 con pneumatici 215/65 R17 con resistenza al rotolamento ottimizzata, griglia frontale superiore con due listelli cromati, gruppi ottici posteriori a tecnologia LED, indicatori di direzioine laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni, listelli cromati ai finestrini laterali, mancorrenti cromati, modanature cromate laterali, paraurti verniciati nel colore carrozzeria, parti inferiori del paraurti nere, proiettori anteriori alogeni, specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria, specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso, specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico, vetri atermici, vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%), bocchette di aerazione posteriori con regolazione temperatura, bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri, bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza, copertura vano bagagli, finitura cromata per bocchette di aerazione e quadro strumenti, inserti decorativi “Titanium Silver” per cruscotto e porte anteriori, luci interne nel vano piedi, panca posteriore scorrevole di 18 cm, pomello del cambio in pelle, rivestimento sedili in tessuto “Rhombus”, rivestimento vano bagagli in tessuto, schienale passeggero anteriore completamente abbattibile, schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (40:20:40), scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato e illuminato, scomparto portaoggetti al tetto, scomparti portaoggetti nel vano bagagli, sedile conducente e passeggero regolabili in altezza, sedili anteriori comfort, supporto lombare sedili anteriori, specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente, tappetini anteriori e posteriori, tavolini pieghevoli agli schienali dei sedili posteriori, volante multifunzione in pelle a 3 razze (con palette per DSG), airbag conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile), airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori, airbag laterali anteriori, airbag per le ginocchia lato conducente, appoggiatesta anteriori regolabili, appoggiatesta posteriori regolabili in altezza, assistente alla marcia in discesa (solo per 4MOTION), bulloni antifurto, cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore e regolabili in altezza, cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore per i sedili laterali, cruise control adattivo ACC, dispositivo antiavviamento elettronico, controllo elettronico stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio elettronico del differenziale), MSR (regolazione coppia in fase di rilascio), BSW (asciugatura dischi freni), stabilizzatore del rimorchio TSA, FBS (fading brake support), CBC (stabilizzazione in frenata rettilinea), fari fendinebbia con luci di svolta statiche, Fatigue Detection, freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori, freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold, Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brakje e riconoscimento pedoni, triangolo di emergenza, Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori), predisposizione Isofix anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per bambini sui sedili posteriori esterni), sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake, sistema di assistenza al mantenimento di corsia Lane Assist, spia di controllo della pressione pneumatici, spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate, 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION), Active Info Display, App-Connect, alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, attrezzi di bordo, avvisatore acustico fari accesi, cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori, chiusura centralizzata con telecomando, clacson bitonale, Climatronic a tre zone, display multifunzione a colori “Premium”, Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION), filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni, funzione Coming Home e Leaving Home, ganci di sicurezza nel vano bagagli, Hill-Holder, illuminazione vano bagagli, illuminazione strumentazione in colore bianco, regolabile, Light Assist, luce interna anteriore con ritardo di spegnimento e interruttori a contatto sulle porte, luci di lettura anteriori e posteriori, luce illuminazione targa a LED, luci diurne alogene, navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8”, predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth, presa di corrente 12V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli, presa Aux-In, presa USB compatibile Apple, ricezione radio digitale DAB+, sensore pioggia, servizi online Car-Net Guide & Inform Basic 36 mesi, servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità, sistema Start/Stop con recupero dell’energia in frenata, specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori, tergilavalunotto posteriore con regolazione intermittente, Tire Mobility Set (kit riparazione gomma) e volante regolabile in altezza e profondità.

Volkswagen Tiguan Sport

La Volkswagen Tiguan Sport – l’allestimento che ci sentiamo di consigliare, anche se la dotazione va integrata – costa 850 euro più della Business a parità di motore e aggiunge: cerchi in lega “Sebring” 8,5 J x 19 con pneumatici 255/45 R19 autosigillanti, griglia frontale superiore con tre listelli cromati, listello cromato nel paraurti anteriore, listello cromato nel paraurti posteriore, proiettori anteriori a LED con regolazione dinamica della profondità, R-Line Exterior Pack, luci diurne a LED, radio Composition Media con schermo touchscreen a colori da 8” e sterzo progressivo. Mancano però il navigatore e i servizi online Car-Net.

Volkswagen Tiguan Advanced

La ricca Volkswagen Tiguan Advanced costa 1.600 euro più della Sport a parità di motore e aggiunge: gruppi ottici posteriori a tecnologia LED, rosso scuro e con effetto 3D, parti inferiori centrali in colore grigio granito metallizzato, proiettori anteriori full LED “Signature”, inserti decorativi “Dark Grid” per cruscotto e porte anteriori, listelli sottoporta in alluminio anteriori illuminati, rivestimento sedili in “ArtVelours”, Security&Service, Active Info Display, illuminazione perimetrale, Dynamic Light Assist, luci di lettura a LED anteriori e posteriori, navigatore, regolazione dinamica della profondità dei fari, servizi online Car-Net. I cerchi in lega sono “Kingston” 7J x 18 con pneumatici 235/44 R18 autosigillanti e non da 19” e lo sterzo progressivo c’è solo sulla 2.0 BiTDI.