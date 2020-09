Volkswagen T-Roc Cabriolet: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Volkswagen T-Roc Cabriolet analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della scoperta di Wolfsburg: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Volkswagen T-Roc Cabriolet: le caratteristiche principali

La Volkswagen T-Roc Cabriolet – l’unica Sport Utility scoperta attualmente in commercio – è una sportiva a quattro posti dotata di una capote in tela che si chiude in 11 secondi e si apre in nove (fino a una velocità massima di 30 km/h).