Volkswagen T-Cross: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Volkswagen T-Cross vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della “baby” Sport Utility di Wolfsburg: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Volkswagen T-Cross: le caratteristiche principali

La Volkswagen T-Cross è una baby SUV caratterizzata da dimensioni esterne molto compatte – solo 4,11 metri di lunghezza – e da un bagagliaio ampio.

L’abitacolo presenta assemblaggi curatissimi uniti a materiali di qualità non eccelsa e un pratico divano posteriore scorrevole (un po’ stretto per tre occupanti, a dire il vero) che consente di aumentare lo spazio a disposizione delle gambe di chi si accomoda dietro, non eccezionale quando il sedile è spostato tutto in avanti.