Volkswagen Passat: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In queste due guide all’acquisto della Volkswagen Passat (una relativa alla variante a quattro porte e l’altra alla station wagon Variant ) analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della “segmento D” di Wolfsburg, una delle migliori proposte della categoria: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Alti e bassi alla voce “praticità”: i passeggeri posteriori non hanno molti centimetri a disposizione delle spalle e delle gambe ma c’è tanto spazio nella zona della testa e il bagagliaio è immenso (586 litri).

Volkswagen Passat: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Volkswagen Passat. La gamma motori della sesta generazione della berlina teutonica è composta da sei unità sovralimentate:

un 1.5 turbo benzina TSI da 150 CV

un 1.4 turbo ibrido plug-in benzina GTE da 218 CV

un 1.6 turbodiesel TDI da 120 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 150 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 190 CV

un 2.0 biturbodiesel BiTDI da 240 CV

Volkswagen Passat 1.5 TSI (da 34.000 euro)

La Volkswagen Passat 1.5 TSI (prezzi fino a 36.550 euro) è l’unica versione a benzina della “segmento D” tedesca e monta un motore 1.5 turbo benzina da 150 CV e 250 Nm di coppia.

Volkswagen Passat GTE (51.350 euro)

La Volkswagen Passat GTE è la variante ibrida plug-in (ossia ricaricabile con una presa di corrente) benzina della berlina di Wolfsburg. Il motore è un 1.4 turbo benzina abbinato a un’unità elettrica in grado di generare una potenza totale di 218 CV.

Volkswagen Passat 1.6 TDI (36.750 euro)

La Volkswagen Passat 1.6 TDI è la versione diesel “base” della sesta serie della berlina teutonica e ospita sotto il cofano un motore 1.6 turbodiesel da 120 CV e 250 Nm di coppia.

Volkswagen Passat 2.0 TDI (da 37.500 euro)

La Volkswagen Passat 2.0 TDI (prezzi fino a 42.050 euro) è spinta da un motore 2.0 turbodiesel da 150 CV e 340 Nm di coppia.

Volkswagen Passat 2.0 TDI 190 CV (da 44.200 euro)

La Volkswagen Passat 2.0 TDI 190 CV (prezzi fino a 46.200 euro) è la versione che ci sentiamo di consigliare della “segmento D” germanica: poco agile nelle curve, monta un motore poco assetato di gasolio penalizzato da un’erogazione poco convincente (non particolarmente corposa in basso e debole in fase di allungo).

Volkswagen Passat 2.0 BiTDI (50.400 euro)

La Volkswagen Passat 2.0 BiTDI è la versione più grintosa della berlina di Wolfsburg: piacevole da guidare nel misto, ospita sotto il cofano un motore dalla cilindrata contenuta che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto. Va detto, però, che esistono rivali a sei cilindri più scattanti, meno assetate di gasolio, con un sound più coinvolgente e con un cambio automatico più reattivo.