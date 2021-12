Volkswagen ID.4: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Volkswagen ID.4 analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino dell’ecologica crossover di Wolfsburg: prezzi , motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La Volkswagen ID.4 è un’auto elettrica rivolta alle famiglie: una Sport Utility a emissioni zero caratterizzata da un bagagliaio ampio. Alti e bassi, invece, per quanto riguarda l’abitabilità: se è vero che i passeggeri posteriori hanno tantissimi centimetri a disposizione nella zona delle gambe è altrettanto vero che esistono rivali con un divano più largo e in grado di offrire più spazio alla testa degli occupanti più alti.

Volkswagen ID.4: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Volkswagen ID.4. La gamma motori della SUV compatta teutonica è composta da due unità:

un motore elettrico da 204 CV

due motori elettrici da 299 CV

Volkswagen ID.4 Pro Performance (50.750 euro)

La Volkswagen ID.4 Pro Performance – variante a trazione posteriore della crossover elettrica tedesca nonché quella che ci sentiamo di consigliare – monta un motore elettrico (montato posteriormente) da 204 CV e dichiara un’autonomia di 520 km.

Volkswagen ID.4 GTX (56.850 euro)

La Volkswagen ID.4 GTX a trazione integrale è la versione più sportiva della Sport Utility teutonica a emissioni zero: una 4×4 ecologica, potente (due motori elettrici da 299 CV) e scattante (“0-100” in 6,2 secondi) che punta però più sul comfort (eccellente) che sul piacere di guida per via del peso elevato. L’ottima autonomia (480 km) dipende più dalla batteria grande (77 kWh, la stessa montata dalla Pro Performance) che dall’efficienza dei due propulsori (migliorabile).