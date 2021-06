Volkswagen Golf: modelli, prezzi, dotazioni e foto

La Volkswagen Golf non è una compatta come tutte le altre: l’icona di Wolfsburg – disponibile a trazione anteriore o integrale – è un punto di riferimento della categoria nonché una delle auto più amate d’Europa. In queste due guide all’acquisto della Volkswagen Golf – una relativa alla variante “normale” a cinque porte e l’altra alla station wagon Variant – vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino di una delle “segmento C” migliori in commercio: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta. Le foto della Volkswagen Golf

Volkswagen Golf: le caratteristiche principali L’ottava serie della Volkswagen Golf – nata nel 2019 – condivide il pianale con l’Audi A3 e la Seat Leon e si parcheggia con facilità grazie alle dimensioni esterne contenute (meno di 4,30 metri di lunghezza). La compatta tedesca presenta qualche leggera imprecisione nelle finiture delle zone più nascoste (niente di preoccupante, però, sia chiaro) e alcuni alti e bassi alla voce “versatilità”: i passeggeri posteriori più alti hanno tanti centimetri a disposizione della testa e il bagagliaio è sfruttabile ma lo spazio per le spalle e le gambe di chi si accomoda dietro non è molto.

Volkswagen Golf: gli allestimenti Gli allestimenti della Volkswagen Golf sono otto: Life, Style, R-Line, GTI, GTI Clubsport 45, R, GTE e GTD. Volkswagen Golf Life La Volkswagen Golf Life – la versione che ci sentiamo di consigliare – è costosa e ha una dotazione di serie povera: Esterni Cerchi in lega “Norfolk” 7 J x 16″ con pneumatici 205/55

DRL LED (profilo superiore proiettore)

Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

Vetri atermici Interni Ambient Light interno a 10 tonalità

Bocchette di aerazione posteriori

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza

Copertura vano bagagli

Pomello del cambio in pelle

Rivestimento sedili in tessuto “Maze”

Rivestimento vano bagagli in tessuto

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

Scomparti portaoggetti nelle porte

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

Sedili anteriori comfort

Supporto lombare sedili anteriori

Tappetini anteriori e posteriori

Volante in pelle multifunzione Sicurezza Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

Airbag laterali anteriori

Appoggiatesta anteriori regolabili

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

Assistente alla svolta

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Controllo elettronico stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS

Cruise control adattivo (ACC)

Differenziale elettronico autobloccante XDS

Dispositivo antiavviamento elettronico

Emergency Call

Fatigue Detection

Freni a disco anteriori e posteriori

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Predisposizione Isofix anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini)

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia “Lane Assist”

Sistema di frenata anti collisione multipla – Multi Collision Brake

Tecnologia Car2X

Triangolo di emergenza

Tyre Pressure Monitoring TPMS Equipaggiamento funzionale 4 prese USB-C (2 anteriori e posteriori con sola funzione di carica)

4 altoparlanti

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

App-Connect

Attrezzi di bordo

Chiusura centralizzata con telecomando

Clacson bitonale

Climatronic automatico digitale 1 zona

Display multifunzione a colori 10,25″ Digital Cockpit Pro

Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni

Funzione Coming Home e Leaving Home

Illuminazione ambiente esterna

Illuminazione vano bagagli

Illuminazione vano piedi anteriore

Luci di lettura anteriori e posteriori

Radio Ready2Discover 10,25″

Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth

Presa di corrente 12V nel vano bagagli

Ready for We Connect e We Connect Plus

Ricezione radio digitale DAB+

Servizi online We Connect

Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità

Sistema Keyless Go

Sistema Start/Stop con recupero dell’energia in frenata

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Specchietto retrovisore schermabile manualmente

Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)

Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)

Volante con palette per cambio DSG (solo per versioni DSG)

Volante regolabile in altezza e profondità Volkswagen Golf Style La Volkswagen Golf Style, cara e povera, costa 1.850 euro più della Life a parità di motore e aggiunge: Esterni Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)

Cerchi in lega “Nottingham” 7,5 J x 17″ con pneumatici 225/45 R17 (non per eHYBRID)

Cerchi in lega “Noctis” 7,5 J x 16″ con pneumatici 205/55 R16 (per eHYBRID)

Cromature esterne su paraurti anteriore

Cromature esterne su paraurti posteriore

Cromature esterni linea finestrini

DRL Led (profilo superiore e laterale proiettori, inserto centrale tra i proiettori)

Proiettori anteriori a tecnologia Full LED Interni Ambient Light interno a 30 tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)

Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours

Sedile conducente a regolazione elettrica a 14 vie ergoActive

Sedile conducente con funzione massaggio

Sedili anteriori sport Sicurezza Traffic Jam Assist Equipaggiamento funzionale 6 altoparlanti

App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per iOS)

Cavo di ricarica Mode3 Tipo2 da 16A (per versione eHYBRID)

Cavo di ricarica domestico (per versione eHYBRID)

Climatronic automatico digitale 3 zone

Driving Profile Selection (solo per eHYBRID)

Light Pack (sensore pioggia e crepuscolare)

Specchietto retrovisore schermabile automaticamente Volkswagen Golf R-Line La Volkswagen Golf R-Line, piuttosto cara, costa 200 euro più della Style a parità di motore e aggiunge: Esterni Cerchi in lega “Valencia” 7,5 J x 17″ con pneumatici 255/45 R17

DRL LED (profilo superiore proiettore)

Minigonne laterali R-Line in nero lucido

Paraurti anteriore specifico R-Line con finiture nero lucide

Paraurti posteriore specifico R-Line con finiture nero lucide ed inserti cromati

Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente

Vetri posteriori oscurati al 65% Interni Sedili anteriori sportivi R-Line con poggiatesta integrati Equipaggiamento funzionale Climatronic automatico digitale 1 zona Volkswagen Golf GTI La dotazione di serie della Volkswagen Golf GTI comprende: Esterni Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)

Assetto sportivo ribassato 15 mm

Cerchi in lega “Richmond” 7,5 J x 17″ con pneumatici 225/55 R17

DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori e profilo centrale frontale)

Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

Minigonne laterali GTI in nero lucido

Paraurti anteriore specifico GTI con finiture nero lucide ed inserto rosso

Paraurti posteriore specifico GTI con finiture nero lucide ed inserti cromati

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

Proiettori anteriori LED Performance con indicatori di direzione a LED

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

Vetri atermici

Vetri posteriori oscurati al 65% Interni Ambient Light interno a 30 tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)

Bocchette di aerazione posteriori

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza

Copertura vano bagagli

Pomello del cambio in pelle

Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours

Rivestimento vano bagagli in tessuto

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

Scomparti portaoggetti nelle porte

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

Sedili anteriori sportivi GTI con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto rosse

Supporto lombare sedili anteriori

Tappetini anteriori e posteriori

Volante in pelle multifunzione con comandi touch Sicurezza Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

Airbag laterali anteriori

Airbag conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

Appoggiatesta anteriori regolabili

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

Assistente alla svolta

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Controllo elettronico stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS

Cruise control adattivo (ACC)

Differenziale elettronico autobloccante XDS

Dispositivo antiavviamento elettronico

Emergency Call

Fatigue Detection

Freni a disco anteriori e posteriori

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Predisposizione Isofix anche per seggiolini I-Size (dispositivo fissaggio di 2 seggiolini)

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia “Lane Assist”

Sistema di frenata anti collisione multipla – Multi Collision Brake

Tecnologia Car2X

Traffic Jam Assist

Triangolo di emergenza

Tyre Pressure Monitoring System TPMS Equipaggiamento funzionale 4 prese C-USB (2 anteriori e 2 posteriori con sola funzione di carica)

6 altoparlanti

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per iOS)

Attrezzi di bordo

Chiusura centralizzata con telecomando

Clacson bitonale

Climatronic automatico digitale 3 zone

Display multifunzione a colori 10,25″ Digital Cockpit Pro con grafiche GTI

Driving Profile Selection

Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni

Funzione Coming Home e Leaving Home

Illuminazione ambiente esterna

Illuminazione vano bagagli

Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore

Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)

Navigatore Discover Media 10,25″

Luci di lettura anteriori e posteriori

Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth

Presa di corrente 12V nel vano bagagli

Ready for We Connect e We Connect Plus

Ricezione radio digitale DAB+

Servizi online We Connect

Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità

Sistema Keyless Entry

Sistema Keyless Go

Sistema Start/Stop con recupero dell’energia in frenata

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Specchietto retrovisore schermabile automaticamente

Sterzo progressivo

Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)

Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)

Volante con palette per cambio DSG (solo per versioni DSG)

Volante regolabile in altezza e profondità Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 La dotazione di serie della Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 comprende: Esterni Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)

Assetto sportivo ribassato 15 mm

Cerchi in lega “Scottsdale” 8J x 19″ con pneumatici 235/35 R19

DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori e profilo centrale frontale)

Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED 3D dinamici

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

Maniglie porte verniciate nel colore carrozzeria

Minigonne laterali GTI Clubsport 45 in nero lucido

Paraurti anteriore specifico GTI Clubsport 45

Paraurti posteriore specifico GTI Clubsport 45

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

Proiettori anteriori LED Matrix con indicatori di direzione a LED dinamici

Specchietti retrovisori esterni e verniciati nero

Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

Vetri atermici

Vetri posteriori oscurati al 65% Interni Ambient Light interno a 30 tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)

Bocchette di aerazione posteriori

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza

Copertura vano bagagli

Pomello del cambio in pelle

Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours

Rivestimento vano bagagli in tessuto

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

Scomparti portaoggetti nelle porte

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

Sedili anteriori sportivi GTI Clubsport 45 con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto rosse

Supporto lombare sedili anteriori

Tappetini anteriori e posteriori

Volante in pelle multifunzione con comandi touch Sicurezza Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

Airbag laterali anteriori

Airbag conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

Appoggiatesta anteriori regolabili

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

Assistente alla svolta

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Controllo elettronico stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS

Cruise control adattivo (ACC)

Differenziale elettronico autobloccante XDS

Dynamic light assist

Dispositivo antiavviamento elettronico

Emergency Call

Fatigue Detection

Freni a disco anteriori e posteriori

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Predisposizione Isofix anche per seggiolini I-Size (dispositivo fissaggio di 2 seggiolini)

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia “Lane Assist”

Sistema di frenata anti collisione multipla – Multi Collision Brake

Tecnologia Car2X

Traffic Jam Assist

Triangolo di emergenza

Tyre Pressure Monitoring System TPMS Equipaggiamento funzionale 4 prese C-USB (2 anteriori e 2 posteriori con sola funzione di carica)

6 altoparlanti

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per iOS)

Attrezzi di bordo

Chiusura centralizzata con telecomando

Clacson bitonale

Climatronic automatico digitale 3 zone

Display multifunzione a colori 10,25″ Digital Cockpit Pro con grafiche GTI

Driving Profile Selection

Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni

Funzione Coming Home e Leaving Home

Illuminazione ambiente esterna

Illuminazione vano bagagli

Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore

Impianto di scarico R-Performance in titanio

Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)

Limitatore di velocità incrementato a 270 km/h

Navigatore Discover Media 10,25″

Luci di lettura anteriori e posteriori

Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth

Presa di corrente 12V nel vano bagagli

Ready for We Connect e We Connect Plus

Ricezione radio digitale DAB+

Servizi online We Connect

Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità

Sistema Keyless Entry

Sistema Keyless Go

Sistema Start/Stop con recupero dell’energia in frenata

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Specchietto retrovisore schermabile automaticamente

Sterzo progressivo

Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)

Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)

Volante con palette per cambio DSG (solo per versioni DSG)

Volante regolabile in altezza e profondità Volkswagen Golf R La dotazione di serie – un po’ povera – della Volkswagen Golf R comprende: Esterni Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)

Assetto sportivo ribassato 20 mm

Cerchi in lega “Jerez” 7,5 J R18 con pneumatici 225/40 R18

DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori e profilo centrale frontale)

Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

Minigonne laterali R

Paraurti anteriore specifico R con finiture nero lucide ed inserto blu

Paraurti posteriore specifico R con finiture nero lucide ed inserti cromati

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

Proiettori anteriori LED Performance con indicatori di direzione a LED

Specchietti retrovisori esterni in Grigio satinato

Maniglie porte verniciate nel colore carrozzeria

Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

Vetri atermici

Vetri posteriori oscurati al 65% Interni Ambient Light interno a 30 tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)

Bocchette di aerazione posteriori

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza

Copertura vano bagagli

Pomello del cambio in pelle

Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours

Rivestimento vano bagagli in tessuto

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

Scomparti portaoggetti nelle porte

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

Sedili anteriori sportivi R con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto blu

Supporto lombare sedili anteriori

Tappetini anteriori e posteriori

Volante in pelle multifunzione con comandi touch riscaldabile Sicurezza Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

Airbag laterali anteriori

Airbag conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

Appoggiatesta anteriori regolabili

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

Assistente alla svolta

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Controllo della trazione 4MOTION con tecnologia Torque Vectoring

Controllo elettronico stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS

Cruise control adattivo (ACC)

Differenziale elettronico autobloccante XDS

Dispositivo antiavviamento elettronico

Emergency Call

Fatigue Detection

Freni a disco anteriori e posteriori

Freni a disco anteriori verniciati blu con logo R

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Predisposizione Isofix anche per seggiolini I-Size (dispositivo fissaggio di 2 seggiolini)

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia “Lane Assist”

Sistema di frenata anti collisione multipla – Multi Collision Brake

Tecnologia Car2X

Traffic Jam Assist

Triangolo di emergenza

Tyre Pressure Monitoring System TPMS Equipaggiamento funzionale 4 prese C-USB (2 anteriori e 2 posteriori con sola funzione di carica)

6 altoparlanti

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per iOS)

Attrezzi di bordo

Chiusura centralizzata con telecomando

Clacson bitonale

Climatronic automatico digitale 3 zone

Display multifunzione a colori 10,25″ Digital Cockpit Pro con grafiche R

Driving Profile Selection

Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni

Funzione Coming Home e Leaving Home

Illuminazione ambiente esterna

Illuminazione vano bagagli

Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore

Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)

Navigatore Discover Media 10,25″

Luci di lettura anteriori e posteriori

Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth

Presa di corrente 12V nel vano bagagli

Ready for We Connect e We Connect Plus

Ricezione radio digitale DAB+

Servizi online We Connect

Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità

Sistema Keyless Entry

Sistema Keyless Go

Sistema Start/Stop con recupero dell’energia in frenata

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Specchietto retrovisore schermabile automaticamente

Sterzo progressivo

Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)

Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)

Volante con palette per cambio DSG (solo per versioni DSG)

Volante regolabile in altezza e profondità Volkswagen Golf GTE La dotazione di serie della Volkswagen Golf GTE comprende: Esterni Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)

Cerchi in lega “Richmond” 7,5 J x 17″ con pneumatici 225/55 R17

DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori e profilo centrale frontale)

Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

Minigonne laterali GTE in nero lucido

Paraurti anteriore specifico GTE con finiture nero lucide ed inserto blu

Paraurti posteriore specifico GTE con finiture nero lucide ed inserti cromati

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

Proiettori anteriori LED Performance con indicatori di direzione a LED

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

Vetri atermici

Vetri posteriori oscurati al 65% Interni Ambient Light interno a 30 tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)

Bocchette di aerazione posteriori

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza

Copertura vano bagagli

Pomello del cambio in pelle

Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours

Rivestimento vano bagagli in tessuto

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

Scomparti portaoggetti nelle porte

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

Sedili anteriori sportivi GTE con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto blu

Supporto lombare sedili anteriori

Tappetini anteriori e posteriori

Volante in pelle multifunzione con comandi touch Sicurezza Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

Airbag laterali anteriori

Airbag conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

Appoggiatesta anteriori regolabili

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

Assistente alla svolta

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Controllo elettronico stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS

Cruise control adattivo (ACC)

Differenziale elettronico autobloccante XDS

Dispositivo antiavviamento elettronico

Emergency Call

Fatigue Detection

Freni a disco anteriori e posteriori

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Predisposizione Isofix anche per seggiolini I-Size (dispositivo fissaggio di 2 seggiolini)

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia “Lane Assist”

Sistema di frenata anti collisione multipla – Multi Collision Brake

Tecnologia Car2X

Traffic Jam Assist

Triangolo di emergenza

Tyre Pressure Monitoring System TPMS Equipaggiamento funzionale 4 prese C-USB (2 anteriori e 2 posteriori con sola funzione di carica)

6 altoparlanti

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per iOS)

Attrezzi di bordo

Cavo di ricarica Mode3 Tipo2 16A

Chiusura centralizzata con telecomando

Clacson bitonale

Climatronic automatico digitale 3 zone

Display multifunzione a colori 10,25″ Digital Cockpit Pro con grafiche GTE

Driving Profile Selection

Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni

Funzione Coming Home e Leaving Home

Illuminazione ambiente esterna

Illuminazione vano bagagli

Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore

Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)

Navigatore Discover Media 10,25″

Luci di lettura anteriori e posteriori

Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth

Presa di corrente 12V nel vano bagagli

Ready for We Connect e We Connect Plus

Ricezione radio digitale DAB+

Servizi online We Connect

Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità

Sistema Keyless Entry

Sistema Keyless Go

Sistema Start/Stop con recupero dell’energia in frenata

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Specchietto retrovisore schermabile automaticamente

Sterzo progressivo

Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)

Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)

Volante con palette per cambio DSG (solo per versioni DSG)

Volante regolabile in altezza e profondità Volkswagen Golf GTD La dotazione di serie – un po’ povera – della Volkswagen Golf GTD comprende: Esterni Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)

Assetto sportivo ribassato 15 mm

Cerchi in lega “Richmond” 7,5 J x 17″ con pneumatici 225/55 R17

DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori e profilo centrale frontale)

Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

Minigonne laterali GTD in nero lucido

Paraurti anteriore specifico GTD con finiture nero lucide ed inserto grigio GTD

Paraurti posteriore specifico GTD con finiture nero lucide ed inserti cromati

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

Proiettori anteriori LED Performance con indicatori di direzione a LED

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

Vetri atermici

Vetri posteriori oscurati al 65% Interni Ambient Light interno a 30 tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)

Bocchette di aerazione posteriori

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza

Copertura vano bagagli

Pomello del cambio in pelle

Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours

Rivestimento vano bagagli in tessuto

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

Scomparti portaoggetti nelle porte

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

Sedili anteriori sportivi GTD con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto grigie

Supporto lombare sedili anteriori

Tappetini anteriori e posteriori

Volante in pelle multifunzione con comandi touch Sicurezza Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

Airbag laterali anteriori

Airbag conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

Appoggiatesta anteriori regolabili

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

Assistente alla svolta

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Controllo elettronico stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS

Cruise control adattivo (ACC)

Differenziale elettronico autobloccante XDS

Dispositivo antiavviamento elettronico

Emergency Call

Fatigue Detection

Freni a disco anteriori e posteriori

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Predisposizione Isofix anche per seggiolini I-Size (dispositivo fissaggio di 2 seggiolini)

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia “Lane Assist”

Sistema di frenata anti collisione multipla – Multi Collision Brake

Tecnologia Car2X

Traffic Jam Assist

Triangolo di emergenza

Tyre Pressure Monitoring System TPMS Equipaggiamento funzionale 4 prese C-USB (2 anteriori e 2 posteriori con sola funzione di carica)

6 altoparlanti

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per iOS)

Attrezzi di bordo

Chiusura centralizzata con telecomando

Clacson bitonale

Climatronic automatico digitale 3 zone

Display multifunzione a colori 10,25″ Digital Cockpit Pro con grafiche GTD

Driving Profile Selection

Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni

Funzione Coming Home e Leaving Home

Illuminazione ambiente esterna

Illuminazione vano bagagli

Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore

Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)

Navigatore Discover Media 10,25″

Luci di lettura anteriori e posteriori

Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth

Presa di corrente 12V nel vano bagagli

Ready for We Connect e We Connect Plus

Ricezione radio digitale DAB+

Servizi online We Connect

Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità

Sistema Keyless Entry

Sistema Keyless Go

Sistema Start/Stop con recupero dell’energia in frenata

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Specchietto retrovisore schermabile automaticamente

Sterzo progressivo

Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)

Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)

Volante con palette per cambio DSG (solo per versioni DSG)

Volante regolabile in altezza e profondità

Volkswagen Golf: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Volkswagen Golf. La gamma motori dell’ottava generazione della compatta teutonica è composta da quindici unità sovralimentate: un 1.0 turbo tre cilindri benzina TSI da 110 CV

un 1.5 turbo benzina TSI da 131 CV

un 1.5 turbo benzina TSI da 150 CV

un 2.0 turbo benzina TSI da 245 CV

un 2.0 turbo benzina TSI da 300 CV

un 2.0 turbo benzina TSI da 320 CV

un 1.5 turbo a metano TGI da 131 CV

un 1.0 turbo tre cilindri mild hybrid benzina eTSI da 110 CV

un 1.5 turbo mild hybrid benzina eTSI da 131 CV

un 1.5 turbo mild hybrid benzina eTSI da 150 CV

un 1.4 turbo ibrido plug-in benzina TSI eHYBRID da 204 CV

un 1.4 turbo ibrido plug-in benzina GTE da 245 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 116 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 150 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 200 CV Volkswagen Golf 1.0 TSI (26.100 euro) La Volkswagen Golf 1.0 TSI – la variante più accessibile della “segmento C” di Wolfsburg nonché la versione a benzina che ci sentiamo di consigliare – è una compatta vivace (“0-100” in 10,2 secondi), piacevole da guidare e poco assetata di carburante. Volkswagen Golf 1.5 TSI 131 CV (da 27.450 euro) La Volkswagen Golf 1.5 TSI 131 CV (prezzi fino a 29.500 euro) è agile nelle curve e beve poco. Volkswagen Golf 1.5 TSI 150 CV (30.500 euro) La Volkswagen Golf 1.5 TSI 150 CV ospita sotto il cofano un motore 1.5 turbo benzina TSI da 150 CV e 250 Nm di coppia. Volkswagen Golf GTI (da 39.450 euro) La Volkswagen Golf GTI (prezzi fino a 41.450 euro) non brilla alla voce “consumi” (13,5 km/l dichiarati). Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 (51.900 euro) La Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 monta un motore 2.0 turbo benzina TSI da 300 CV e 400 Nm di coppia. Volkswagen Golf R (52.900 euro) La Volkswagen Golf R – variante più cattiva della compatta teutonica – è una “segmento C” a trazione integrale divertentissima e potente (320 CV). Volkswagen Golf TGI (da 30.500 euro) La Volkswagen Golf TGI (prezzi fino a 34.350 euro) – variante a metano della compatta tedesca – monta un motore brioso ed è agile nelle curve ma ci sono concorrenti che “bevono” meno. Volkswagen Golf 1.0 eTSI (28.800 euro) La Volkswagen Golf 1.0 eTSI – la variante mild hybrid benzina che ci sentiamo di consigliare – è briosa (“0-100” in 10,2 secondi) e coinvolgente nelle curve, Volkswagen Golf 1.5 eTSI 131 CV (da 30.150 euro) La Volkswagen Golf 1.5 eTSI 131 CV (prezzi fino a 32.200 euro) – variante mild hybrid benzina intermedia della “segmento C” di Wolfsburg – è, come le “cugine”, agile nel misto. Volkswagen Golf 1.5 eTSI 150 CV (33.200 euro) La Volkswagen Golf 1.5 eTSI 150 CV è la versione mild hybrid benzina più potente ma non è molto virtuosa per quanto riguarda i consumi. Volkswagen Golf eHYBRID (38.500 euro) La Volkswagen Golf eHYBRID è la variante ibrida plug-in benzina più accessibile della compatta di Wolfsburg nonché quella che ci sentiamo di consigliare. Una “segmento C” grintosa (7,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h), coinvolgente ed efficiente (a patto di ricaricare spesso la batteria). Volkswagen Golf GTE (43.400 euro) La Volkswagen Golf GTE – versione ibrida plug-in benzina più “cattiva” della compatta teutonica – è molto agile nel misto stretto. Volkswagen Golf 2.0 TDI 116 CV (da 29.950 euro) La Volkswagen Golf 2.0 TDI 116 CV (prezzi fino a 33.800 euro) è la versione diesel più accessibile della “segmento C” tedesca nonché quella che ci sentiamo di consigliare. Una compatta divertente nelle curve perfetta per chi non può rinunciare al piacere di guida anche su modelli “entry level”. Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 CV (da 34.100 euro) La Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 CV (prezzi fino a 38.300 euro) – variante a gasolio intermedia della compatta di Wolfsburg – ospita sotto il cofano un motore 2.0 turbodiesel da 150 CV e 360 Nm di coppia. Volkswagen Golf GTD (41.450 euro) La Volkswagen Golf GTD è la versione diesel più sportiva della “segmento C” teutonica. Agile nelle curve, potente (200 CV) e comoda nei lunghi viaggi, è penalizzata da un propulsore poco pronto ai bassi regimi e da un cambio automatico che potrebbe essere più reattivo nella guida aggressiva. Non beneficia dell’ecobonus: colpa delle emissioni elevate (il consumo dichiarato è di 19,2 km/l, c’è chi se la cava meglio).

Volkswagen Golf: gli optional La dotazione di serie della Volkswagen Golf andrebbe a nostro avviso arricchita con la vernice metallizzata (650 euro). Sulla versione Life aggiungeremmo il Light Pack (245 euro: sensore pioggia, sensore crepuscolare e specchietto retrovisore interno fotosensibile) mentre sugli allestimenti Style e R-Line ci vorrebbero il navigatore Discover Media 10,25″ (800 euro) e il tetto panoramico ad azionamento elettrico (1.110 euro, non disponibile per TGI). Quest’ultimo accessorio starebbe bene anche sulle varianti GTI (insieme ai fendinebbia LED “X” design con funzione cornering: 370 euro), R, GTE e GTD. Gli ultimi tre allestimenti andrebbero impreziositi con gli interni in pelle Vienna ventilati e riscaldati (2.500 euro, 3.000 per la R). Volkswagen Golf usata Non è semplice trovare una Volkswagen Golf 8 usata: l’ultima evoluzione della compatta di Wolfsburg è in commercio da poco tempo e chi l’ha acquistata generalmente la conserva gelosamente. Si può però risparmiare con le km zero: bastano ad esempio meno di 19.000 euro per una 1.0 TSI. Le foto della Volkswagen Golf Variant

Volkswagen Golf Variant: le caratteristiche principali La Volkswagen Golf Variant – versione station wagon dell’ottava generazione della compatta teutonica – è nata nel 2020 e condivide il pianale con le Cupra Leon Sportstourer e Formentor, con la Seat Leon Sportstourer e con la Skoda Octavia. Una familiare non troppo ingombrante (meno di 4,70 metri di lunghezza) che presenta – come la “cugina” a cinque porte – qualche lieve imprecisione nelle finiture delle zone più nascoste. Anche in questo caso troviamo un bagagliaio ampio e un abitacolo spazioso nella zona della testa dei passeggeri posteriori (ma con pochi centimetri per le spalle e le gambe).

Volkswagen Golf Variant: gli allestimenti Gli allestimenti della Volkswagen Golf Variant – tutti piuttosto costosi – sono quattro: Life, Style, R-Line e Alltrack. Volkswagen Golf Variant Life La Volkswagen Golf Variant Life – la versione “base” della station wagon teutonica nonché quella che ci sentiamo di consigliare – ha una dotazione di serie povera: Esterni Cerchi in lega “Norfolk” 7 J x 16″ con pneumatici 205/55

DRL LED (profilo superiore proiettore)

Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

Mancorrenti al tetto in colore nero

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

Vetri atermici Interni Ambient Light interno a 10 tonalità

Bocchette di aerazione posteriori

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza

Copertura vano bagagli

Pomello del cambio in pelle

Rivestimento sedili in tessuto “Maze”

Rivestimento vano bagagli in tessuto

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

Scomparti portaoggetti nelle porte

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

Sedili anteriori comfort

Supporto lombare sedili anteriori

Tappetini anteriori e posteriori

Volante in pelle multifunzione Sicurezza Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

Airbag laterali anteriori

Appoggiatesta anteriori regolabili

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

Assistente alla svolta

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Controllo elettronico stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS

Cruise control adattivo (ACC)

Differenziale elettronico autobloccante XDS

Dispositivo antiavviamento elettronico

Emergency Call

Fatigue Detection

Freni a disco anteriori e posteriori

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Predisposizione Isofix anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini)

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia “Lane Assist”

Sistema di frenata anti collisione multipla – Multi Collision Brake

Tecnologia Car2X

Triangolo di emergenza

Tyre Pressure Monitoring TPMS Equipaggiamento funzionale 4 prese USB-C (2 anteriori e posteriori con sola funzione di carica)

4 altoparlanti

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

App-Connect

Attrezzi di bordo

Chiusura centralizzata con telecomando

Clacson bitonale

Climatronic automatico digitale 1 zona

Display multifunzione a colori 10,25″ Digital Cockpit Pro

Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni

Funzione Coming Home e Leaving Home

Illuminazione ambiente esterna

Illuminazione vano bagagli

Illuminazione vano piedi anteriore

Luci di lettura anteriori e posteriori

Radio Ready2Discover 10,25″

Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth

Presa di corrente 12V nel vano bagagli

Ready for We Connect e We Connect Plus

Ricezione radio digitale DAB+

Servizi online We Connect

Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità

Sistema Keyless Go

Sistema Start/Stop con recupero dell’energia in frenata

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Specchietto retrovisore schermabile manualmente

Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)

Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)

Volante con palette per cambio DSG (solo per versioni DSG)

Volante regolabile in altezza e profondità Volkswagen Golf Variant Style La Volkswagen Golf Variant Style costa 1.850 euro più della Life a parità di motore e aggiunge: Esterni Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)

Cerchi in lega “Nottingham” 7,5 J x 17″ con pneumatici 225/45 R17

Cromature esterne su paraurti anteriore

Cromature esterne su paraurti posteriore

Cromature esterni linea finestrini

DRL LED (profilo superiore e laterale proiettori, inserto centrale tra i proiettori)

Proiettori anteriori a tecnologia Full LED con indicatori di direzione a LED Interni Ambient light interno a 30 tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)

Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours

Sedile conducente a regolazione elettrica a 14 vie ergoActive

Sedile conducente con funzione massaggio

Sedili anteriori sport Sicurezza Traffic Jam Assist Equipaggiamento funzionale 6 altoparlanti

App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per iOS)

Climatronic automatico digitale 3 zone

Driving Profile Selection (solo per eHYBRID)

Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore

Light Pack (sensore pioggia e crepuscolare)

Specchietto retrovisore schermabile automaticamente Volkswagen Golf Variant R-Line La Volkswagen Golf Variant R-Line costa 200 euro più della Style a parità di motore e aggiunge: Esterni Cerchi in lega “Valencia” 7,5 J x 17″ con pneumatici 255/45 R17

DRL LED (profilo superiore proiettore)

Minigonne laterali R-Line in nero lucido

Paraurti anteriore specifico R-Line con finiture nero lucide

Paraurti posteriore specifico R-Line con finiture nero lucide ed inserti cromati

Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente

Vetri posteriori oscurati al 65% Interni Sedili anteriori sportivi R-Line con poggiatesta integrati Equipaggiamento funzionale Climatronic automatico digitale 1 zona Volkswagen Golf Variant Alltrack La dotazione di serie della Volkswagen Golf Variant Alltrack, un po’ povera, comprende: Esterni Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)

Cerchi in lega “Ronda” 7J x 17″ con pneumatici 205/55 R17

Cromature esterne su paraurti anteriore

Cromature esterne su paraurti posteriore

Cromature esterni linea finestrini

DRL LED (profilo superiore e laterale proiettori, inserto centrale tra i proiettori)

Fari fendinebbia LED “X Design”

Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

Mancorrenti al tetto in colore nero

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

Proiettori anteriori a tecnologia Full LED con indicatori di direzione a LED

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

Vetri atermici Interni Ambient Light interno a 30 tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)

Bocchette di aerazione posteriori

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza

Copertura vano bagagli

Pomello del cambio in pelle

Rivestimento sedili in tessuto

Rivestimento vano bagagli in tessuto

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

Scomparti portaoggetti nelle porte

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

Supporto lombare sedili anteriori

Tappetini anteriori e posteriori

Volante in pelle multifunzione Sicurezza Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

Airbag laterali anteriori

Appoggiatesta anteriori regolabili

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

Assistente alla svolta

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore

Controllo elettronico stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS

Cruise control adattivo (ACC)

Differenziale elettronico autobloccante XDS

Dispositivo antiavviamento elettronico

Emergency Call

Fatigue Detection

Freni a disco anteriori e posteriori

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Predisposizione Isofix anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini)

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia “Lane Assist”

Sistema di frenata anti collisione multipla – Multi Collision Brake

Tecnologia Car2X

Traffic Jam Assist

Triangolo di emergenza

Tyre Pressure Monitoring TPMS Equipaggiamento funzionale 4 prese USB-C (2 anteriori e posteriori con sola funzione di carica)

6 altoparlanti

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per iOS)

Attrezzi di bordo

Chiusura centralizzata con telecomando

Clacson bitonale

Climatronic automatico digitale 3 zone

Display multifunzione a colori 10,25″ Digital Cockpit Pro

Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni

Funzione Coming Home e Leaving Home

Illuminazione vano bagagli

Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore

Light Pack (sensore pioggia e crepuscolare)

Luci di lettura anteriori e posteriori

Radio Ready2Discover 10,25″

Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth

Presa di corrente 12V nel vano bagagli

Ready for We Connect e We Connect Plus

Ricezione radio digitale DAB+

Servizi online We Connect

Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità

Sistema Keyless Go

Sistema Start/Stop con recupero dell’energia in frenata

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Specchietto retrovisore schermabile automaticamente

Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)

Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)

Volante con palette per cambio DSG (solo per versioni DSG)

Volante regolabile in altezza e profondità

Volkswagen Golf Variant: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Volkswagen Golf Variant. La gamma motori della variante station wagon dell’ottava generazione della compatta teutonica è composta da dieci unità sovralimentate: un 1.0 turbo tre cilindri benzina TSI da 110 CV

un 1.5 turbo benzina TSI da 131 CV

un 1.5 turbo benzina TSI da 150 CV

un 1.5 turbo a metano TGI da 131 CV

un 1.0 turbo tre cilindri mild hybrid benzina eTSI da 110 CV

un 1.5 turbo mild hybrid benzina eTSI da 131 CV

un 1.5 turbo mild hybrid benzina eTSI da 150 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 116 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 150 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 200 CV Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI (27.050 euro) La Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI è la versione più accessibile della familiare tedesca ma anche la variante a benzina che ci sentiamo di consigliare. Il motore è un 1.0 turbo tre cilindri a benzina TSI da 110 CV e 200 Nm di coppia. Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI 131 CV (da 28.400 euro) La Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI 131 CV (prezzi fino a 30.450 euro) – variante a benzina intermedia della station di Wolfsburg – ospita sotto il cofano un motore vivace (“0-100” in 9,4 secondi) ma un po’ troppo assetato di carburante. Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI 150 CV (31.450 euro) La Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI 150 CV è la versione a benzina più grintosa della station wagon teutonica: una familiare comoda, silenziosa e pimpante (8,7 secondi per scattare da 0 a 100 chilometri orari). Volkswagen Golf Variant TGI (da 31.450 euro) La Volkswagen Golf Variant TGI (prezzi fino a 35.300 euro) – versione a metano della familiare compatta tedesca – è potente (131 CV), silenziosa, piacevole da guidare nelle curve e briosa. Volkswagen Golf Variant 1.0 eTSI (29.750 euro) La Volkswagen Golf Variant 1.0 eTSI è la versione mild hybrid benzina “entry level” della station di Wolfsburg ma anche quella che ci sentiamo di consigliare. Una familiare in grado di unire piacere di guida e comfort, il tutto impreziosito da un propulsore brioso: 10,6 secondi sullo “0-100”. Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI 131 CV (da 31.100 euro) La Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI 131 CV (prezzi fino a 33.150 euro) è la variante mild hybrid benzina intermedia della familiare teutonica. Piacevole da guidare nel misto, monta un propulsore pronto ai bassi regimi. Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI 150 CV (34.150 euro) La Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI 150 CV – variante mild hybrid benzina più potente della station wagon compatta di Wolfsburg – ospita sotto il cofano un motore 1.5 turbo mild hybrid benzina eTSI da 150 CV e 250 Nm di coppia. Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI 116 CV (da 30.900 euro) La Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI 116 CV (prezzi fino a 34.750 euro) è la versione diesel più economica della familiare tedesca. Non molto coinvolgente nelle curve, monta un motore elastico ai bassi regimi ma con una cilindrata elevata che non aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto. Migliorabile nella guida sportiva il cambio automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti. Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI 150 CV (da 35.200 euro) La Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI 150 CV (prezzi fino a 39.250 euro) è la variante a gasolio intermedia della familiare di Wolfsburg nonché quella che ci sentiamo di consigliare. Una station comoda e ricca di coppia con un cambio automatico non molto reattivo quando si cerca il brio. Volkswagen Golf Variant Alltrack (43.350 euro) La Volkswagen Golf Variant Alltrack è la variante diesel più grintosa della station teutonica: il motore è potente (200 CV) e vivace (“0-100” in 7,1 secondi) ma ha una cilindrata elevata che non aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto e non brilla alle voci “consumi” ed “emissioni” (ragione per cui non è possibile beneficiare dell’Ecobonus). La risposta ai bassi regimi non è delle migliori, così come la reattività del cambio automatico. Non nasce per aggredire le curve: colpa dell’assetto rialzato e del peso.