Toyota Supra: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Toyota Supra vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della coupé sportiva nipponica: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La Toyota Supra è una coupé a due posti secchi costruita con cura rivolta a chi vuole divertirsi ma al tempo stesso non può rinunciare al comfort. Riassumendo potremmo considerarla una via di mezzo tra l’estrema Alpine A110 e l’elegante Jaguar F-Type.

Toyota Supra: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Toyota Supra. La gamma motori della sportiva asiatica è composta da due unità sovralimentate BMW a benzina, due propulsori dalla cilindrata impegnativa potenti, ricchi di coppia e pronti ai bassi regimi:

un 2.0 turbo benzina da 258 CV

un 3.0 turbo benzina a sei cilindri in linea da 340 CV

Toyota Supra 2.0 (da 55.900 euro)

La Toyota Supra 2.0 (prezzi fino a 57.900 euro) è la versione “entry level” della supercar giapponese nonché quella che ci sentiamo di consigliare. Più Gran Turismo che “brutale”, monta un cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti che mostra le cose migliori quando non viene strapazzato troppo. Esistono concorrenti più scattanti (“0-100” in 5,2 secondi) e meno assetate di carburante.

Toyota Supra 3.0 (da 66.900 euro)

La Toyota Supra 3.0 (prezzi fino a 67.900 euro) è la versione rivolta a chi ama il divertimento: agile nelle curve e tutto sommato comoda nei lunghi viaggi, può vantare un raffinato propulsore a sei cilindri in linea brioso – 4,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h – ed efficiente che non paga l’Ecotassa.