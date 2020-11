Toyota RAV4: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Toyota RAV4 analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino dell’ecologica crossover nipponica: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Alti e bassi alla voce praticità: il bagagliaio è ampio – specialmente quando si abbattono i sedili posteriori – ma lo spazio nell’abitacolo non è molto.

La quinta serie della Toyota RAV4 è una Sport Utility media non troppo ingombrante (4,60 metri di lunghezza) piacevole da guidare e costruita con cura.

Gli allestimenti della Toyota RAV4 – tutti contraddistinti da un prezzo interessante ma anche da una dotazione di serie non molto ricca – sono quattro: Active, Dynamic, Style e Lounge.

Toyota RAV4: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Toyota RAV4. La gamma motori della SUV media giapponese (acquistabile con l’Ecobonus) è composta da due unità ibride potenti e poco assetate di benzina ma penalizzate da una cilindrata elevata che non aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto, da una coppia non eccelsa e da un’erogazione poco convincente. Senza dimenticare il cambio automatico e-CVT a variazione continua che non ama particolarmente la guida allegra.

un 2.5 ibrido benzina da 218 CV

un 2.5 ibrido benzina da 222 CV

Toyota RAV4 2WD (da 36.600 euro)

La Toyota RAV4 2WD a trazione anteriore da 218 CV (prezzi fino a 44.100 euro) non è particolarmente briosa: 8,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Toyota RAV4 AWD-i (da 39.100 euro)

La Toyota RAV4 AWD-i a trazione integrale da 222 CV (prezzi fino a 46.600 euro) è, secondo noi, la variante da acquistare della Sport Utility asiatica: la presenza di un secondo motore elettrico sull’asse posteriore permette di avere, oltre alle quattro ruote motrici, più vivacità (“0-100” in 8,1 secondi). Elevata – come sulla cugina 2WD – la rumorosità in fase di accelerazione a causa dell’effetto scooter.