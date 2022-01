Toyota Corolla: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In queste due guide all’acquisto della Toyota Corolla – una relativa alla variante a cinque porte e l’altra alla station wagon Touring Sports – vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino dell’ecologica “segmento C” nipponica: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La dodicesima serie della Toyota Corolla – realizzata sullo stesso pianale della C-HR – è una compatta costruita con cura ma poco agile nelle curve. Non eccezionale il bagagliaio.

Toyota Corolla: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche della Toyota Corolla. La gamma motori della “segmento C” è composta da due unità ibride a benzina silenziose (a patto di non esagerare con il pedale dell’acceleratore, a quel punto la situazione cambia) e molto parche nei consumi ma non prive di difetti: una cilindrata elevata che non aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto, una risposta poco briosa ai bassi regimi unita alla carenza di coppia e un cambio automatico CVT poco reattivo nella guida vivace.

un 1.8 ibrido benzina da 122 CV

un 2.0 ibrido benzina da 184 CV

Toyota Corolla 1.8 (da 28.300 euro)

La Toyota Corolla 1.8 (prezzi fino a 33.500 euro) non è solo la versione “entry level” della compatta del Sol Levante ma anche quella che ci sentiamo di consigliare. Il motore 1.8 ibrido benzina genera una potenza totale di 122 CV.

Toyota Corolla 2.0 (da 33.500 euro)

La Toyota Corolla 2.0 (prezzi fino a 36.700 euro) è la variante più potente dell’ecologica “segmento C” asiatica e ospita sotto il cofano un motore 2.0 ibrido benzina da 184 CV.