Toyota C-HR: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Toyota C-HR vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino dell’ecologica Sport Utility nipponica, una delle migliori proposte del segmento: prezzi , motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Toyota C-HR: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche della Toyota C-HR. La gamma motori della SUV compatta ibrida giapponese è composta da due unità full hybrid benzina briose – “0-100” in 8,2 secondi per la 2.0 – e ricche di coppia (nonostante una potenza non esagerata) penalizzate da un sound non eccezionale quando si cerca il brio:

un 1.8 ibrido benzina da 122 CV

un 2.0 ibrido benzina da 184 CV

Toyota C-HR 1.8 (da 30.900 euro)

La Toyota C-HR 1.8 (prezzi fino a 37.900 euro) è la variante meno potente della Sport Utility compatta nipponica e ospita sotto il cofano un motore 1.8 ibrido benzina da 122 CV.

Toyota C-HR 2.0 (da 34.900 euro)

La Toyota C-HR 2.0 (prezzi fino a 39.900 euro) è la variante più potente della crossover full hybrid asiatica – nonché quella che ci sentiamo di consigliare – e monta un motore 2.0 ibrido benzina da 184 CV.