Tesla Model S: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Tesla Model S analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino dell’ ammiraglia ecologica americana: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Tesla Model S: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Tesla Model S. La gamma motori dell’ammiraglia elettrica californiana è composta da due unità:

due motori elettrici da 423 CV

due motori elettrici da 613 CV

Tesla Model S Long Range (89.880 euro)

La Tesla Model S Long Range è la versione “base” dell’ammiraglia elettrica “yankee” ed è anche l’auto a emissioni zero con più autonomia (610 km) tra quelle in commercio in Italia. I due motori generano una potenza complessiva di 423 CV e permettono alla berlinona statunitense di raggiungere una velocità massima di 250 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 3,8 secondi.

Tesla Model S Performance (106.680 euro)

La Tesla Model S Performance è la versione più brutale della “segmento E” ecologica americana: 261 km/h di velocità massima e “0-100″in 2,6 secondi. I due motori elettrici generano una potenza totale di 613 CV mentre l’autonomia è di 593 km.