Suzuki Across: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Suzuki Across vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino dell’ecologica Sport Utility nipponica: prezzi , motore, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Suzuki Across: le caratteristiche principali

La Suzuki Across è una SUV media costruita con cura impreziosita dalla tecnologia ibrida plug-in: in parole povere la crossover del Sol Levante è spinta da un motore termico 2.5 a benzina a ciclo Atkinson-Miller da 185 CV abbinato a due unità elettriche (una anteriore da 182 CV e una posteriore da 54 CV) e a una batteria agli ioni di litio da 18,1 kWh – ricaricabile in sette ore e mezza (con corrente domestica di 10A) o in circa 5 ore (con colonnina o wallbox 230V-16A) – che garantisce un’autonomia di 75 km a emissioni zero.