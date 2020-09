L’ elenco delle dieci Sport Utility sportive economiche più interessanti in commercio comprende soprattutto SUV compatte e vetture tedesche, anche se non mancano le SUV piccole e modelli provenienti da altre nazioni.

In questa guida all’acquisto troverete dieci crossover grintose e relativamente economiche che costano meno di 50.000 euro.

La crossover dei quattro anelli è la proposta più costosa tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto .

Alti e bassi per quanto riguarda la versatilità: se è vero che i passeggeri posteriori più alti hanno tanti centimetri a disposizione della testa è altrettanto vero che c’è poco spazio nella zona delle spalle e delle gambe. Senza dimenticare il bagagliaio piccino…

Mini Countryman Cooper S ALL4 - 38.600 euro

La Mini Countryman Cooper S ALL4 è una piccola SUV britannica che condivide il pianale con la Clubman.

Non fatevi ingannare dal nome sportivo: il motore ha pochi cavalli (se paragonato a quello delle altre proposte presenti in questa guida all’acquisto) e non è molto scattante.