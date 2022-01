Le SUV medie ibride diesel sono auto rivolte ai macinatori di chilometri che non possono rinunciare al motore a gasolio ma che al tempo stesso vogliono mettersi al riparo dai blocchi del traffico.

Attualmente in commercio non esistono vetture full hybrid diesel: le uniche due soluzioni a disposizione sono quindi l’ibrido leggero mild e il plug-in, che permette di percorrere diverse decine di chilometri in modalità elettrica (a patto di ricaricare spesso la batteria).

L’elenco delle dieci SUV medie ibride diesel (mild e plug-in) a trazione integrale comprende soprattutto modelli tedeschi, anche se non mancano proposte di altre nazioni. Scopriamole insieme.