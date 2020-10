L’ elenco delle dieci SUV elettriche premium più interessanti del listino è composto soprattutto da modelli tedeschi e da veicoli appartenenti al segmento delle Sport Utility medie, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie.

In questa guida all’acquisto troverete le dieci SUV elettriche più costose in commercio, mezzi con prezzi compresi tra poco meno di 50.000 euro e oltre 100.000 euro.

Le SUV elettriche premium sono vetture perfette per chi cerca un mezzo moderno, ecologico e ricco di tecnologia.

Sviluppata sullo stesso pianale di altri modelli termici della Casa di Ingolstadt (A6, A6 allroad e A7), non è molto agile nelle curve a causa del peso elevato.

Come la cugina è spinta da due motori elettrici in grado di generare una potenza totale di 408 CV.

La SUV media bavarese a emissioni zero presenta finiture molto curate.

La Hyundai Kona Electric 64 kWh Exellence – variante elettrica della piccola SUV coreana – è l’unica proposta della nostra guida all’acquisto guidabile anche dai neopatentati (la potenza totale è di 204 CV ma fa fede la potenza di picco indicata nella voce P2 della carta di circolazione, quella erogabile e mantenibile per almeno 30 minuti).

La Jaguar I-Pace HSE è, secondo noi, la SUV elettrica premium più equilibrata in commercio.

Kia e-Niro 64 kWh Evolution – 47.600 euro

La Kia e-Niro 64 kWh Evolution – variante elettrica della Niro – è la proposta più economica tra quelle presenti in questa guida all’acquisto.

La SUV compatta coreana a emissioni zero non è molto vivace se paragonata alle altre vetture qui analizzate (7,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h) ma si riscatta con un comportamento stradale agile nel misto.