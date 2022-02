In questa guida all’acquisto troverete dieci SUV economiche che costano meno di 21.000 euro. L’elenco è composto soprattutto da piccole Sport Utility e da modelli italiani e coreani, anche se non mancano proposte compatte provenienti da altre nazioni. Scopriamole insieme.

Le automobili sono sempre più care ma spulciando i listini è ancora possibile trovare diverse SUV economiche perfette per chi vuole una crossover ma al tempo stesso non può spendere cifre esagerate.

La variante “base” della piccola SUV francese sviluppata sullo stesso pianale della Opel Crossland è la proposta più costosa tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto e ospita sotto il cofano un motore 1.2 turbo tre cilindri a benzina PureTech da 110 CV silenzioso, scattante e ricco di coppia.

La Citroën C3 Aircross PureTech 110 Live è, secondo noi, una delle SUV economiche più interessanti in commercio.

Dacia Duster 1.0 TCe Access – 13.650 euro

La Dacia Duster 1.0 TCe Access – la versione più accessibile della SUV compatta low-cost rumena – è la Sport Utility meno cara in commercio ma è troppo spartana: il climatizzatore non si può avere neanche come optional.

L’ingombrante (4,34 metri di lunghezza) crossover esteuropea presenta però due punti di forza da non sottovalutare: un abitacolo che offre tanto spazio alle gambe dei passeggeri posteriori e un motore 1.0 turbo tre cilindri benzina TCe da 90 CV in grado di offrire una spinta corposa ai bassi regimi.