L’elenco delle dieci supercar a trazione integrale più interessanti in commercio comprende soprattutto modelli provenienti dalla Germania, anche se non mancano vetture di altre nazioni.

L’abitacolo non offre molto spazio alle spalle dei passeggeri posteriori mentre il motore 2.9 V6 biturbo benzina – il meno potente (450 CV) nonché il meno pimpante (“0-100” in 3,9 secondi) tra quelli analizzati in questa guida all’acquisto – ha una cilindrata relativamente contenuta che consente di mantenere i costi di gestione a un livello umano.

Una coupé compatta (solo 4,43 metri di lunghezza) spinta da un motore 5.2 V10 a benzina da 620 CV non particolarmente dotato alla voce “coppia”. Lo “0-100”? In 3,1 secondi.

Honda NSX – 201.000 euro

La seconda generazione della Honda NSX è una supercar ibrida (l’unica proposta a doppia alimentazione tra quelle presenti in questa guida all’acquisto) che presenta qualche lacuna nella dotazione di sicurezza: gli ADAS più evoluti come l’avviso di cambio corsia, il cruise control adattivo e il monitoraggio dell’angolo cieco non sono disponibili neanche come optional.

Il motore 3.5 V6 biturbo ibrido benzina da 581 CV permette alla sportiva nipponica di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.