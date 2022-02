Le supercar benzina a trazione posteriore rappresentano l’essenza della guida: un sogno irraggiungibile per la maggioranza degli automobilisti, una solida realtà per i pochi fortunati che hanno la fortuna di averne una in garage. Puri oggetti di piacere rivolti a chi cerca il massimo delle prestazioni e non vuole ancora arrendersi alla transizione ecologica.

In questa guida all’acquisto troverete dieci esclusive coupé accomunate da una velocità massima di almeno 250 km/h, da uno “0-100” inferiore ai 5 secondi e da un prezzo che supera quota 100.000 euro.

L’elenco delle dieci supercar benzina a trazione posteriore più interessanti comprende soprattutto modelli provenienti dalla Germania, anche se non mancano proposte di altre nazioni. Scopriamole insieme.