Renault Captur: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Renault Captur – una delle migliori proposte del segmento – vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della “baby” crossover della Régie: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La Renault Captur Plug-in Hybrid ( prezzi fino a 37.350 euro) è la variante più costosa, grintosa ed ecologica della crossover della Régie. Il motore è un 1.6 ibrido plug-in benzina in grado di generare una potenza totale di 160 CV.

La Renault Captur GPL ( prezzi fino a 23.600 euro) – variante a gas della piccola SUV francese non guidabile dai neopatentati – ospita sotto il cofano un motore 1.0 (una cilindrata contenuta che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto) pronto ai bassi regimi e ricco di cavalli (101) e di coppia. I tre cilindri si fanno sentire – così come le sospensioni sulle sconnessioni più pronunciate (l’assetto rigido è un difetto comune a tutte le versioni) – e il peso elevato incide negativamente sul piacere di guida e sui consumi (esistono concorrenti più efficienti).

La Renault Captur TCe 90 CV ( prezzi fino a 23.050 euro) – versione “base” della crossover transalpina – monta un motore carente di cavalli (91) e di coppia penalizzato da un cambio con sole cinque marce e da un’erogazione debole ai bassi regimi e poco vigorosa in allungo.

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della seconda generazione della Renault Captur . La gamma motori della piccola SUV francese è composta da quattro unità non molto grintose:

Renault Captur: gli optional

La dotazione di serie della Renault Captur Zen andrebbe a nostro avviso arricchita con tre optional fondamentali: il Pack Look Zen (800 euro: cerchi in lega da 17″ Bahamas, Privacy Glass, fari LED Signature e commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti), i sensori di parcheggio posteriori (210 euro) e la vernice metallizzata (810 euro). Quest’ultimo accessorio starebbe bene anche sulla Intens insieme al Pack Easy Drive (600 euro: cruise control adattivo, Blind Spot Warning e volante in pelle).

Chi acquista la Initiale Paris dovrebbe invece integrare la dotazione con il Pack Easy Drive Plus Initiale Paris (700 euro: cruise control, Blind Spot Warning e Highway and traffic jam companion) e il tetto panoramico apribile (710 euro).

Renault Captur usata

La seconda serie della Renault Captur è in vendita da soli due anni e generalmente chi l’ha acquistata la conserva con cura. Meglio puntare sulle km zero, che consentono di risparmiare circa 5.000 euro rispetto al prezzo di listino.

Renault Captur ibrida

Al momento l’unica variante ibrida della Renault Captur è la Plug-in Hybrid: presto la gamma della piccola SUV transalpina sarà composta anche da modelli mild e full hybrid.