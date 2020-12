Porsche Taycan: modelli, prezzi, dotazioni e foto

La Porsche Taycan – nata nel 2019 – è una supercar elettrica tedesca a quattro porte a trazione integrale.

In questa guida all’acquisto della Porsche Taycan analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della versatile (ha due bagagliai, uno davanti e uno dietro) coupé teutonica a emissioni zero: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Le foto della Porsche Taycan