Porsche Cayenne: guida all’acquisto

In queste due guide all’acquisto della Porsche Cayenne – una relativa alla variante “normale” e una alla versione più filante Coupé – vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della SUV “premium” di Zuffenhausen: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La terza serie della Porsche Cayenne – nata nel 2017 – è una grande SUV relativamente “compatta” per la categoria (poco più di 4,90 metri di lunghezza) che offre tanto spazio alla testa dei passeggeri posteriori e ai bagagli. Il divano, però, potrebbe essere più largo.

La Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid è la versione più cattiva della 4×4 germanica: un’ ibrida plug-in spinta da un motore 4.0 V8 biturbo benzina abbinato a un’unità elettrica in grado di generare una potenza complessiva di 680 CV e una coppia di 900 Nm.

La Porsche Cayenne E-Hybrid è la versione ibrida plug-in (ossia ricaricabile attraverso una presa di corrente) “base” della terza serie della grande SUV tedesca ma offre già prestazioni molto interessanti (0-100” in 5 secondi netti).

Porsche Cayenne Coupé: guida all’acquisto

La Porsche Cayenne Coupé – nata nel 2019 – è una variante “filante” della grande SUV di Zuffenhausen rivolta a chi non ha bisogno di praticità: omologazione quattro posti (volendo, però, si può avere anche con tre sedili dietro senza sovrapprezzo), poco spazio per la testa dei passeggeri posteriori e un bagagliaio poco sfruttabile in configurazione a due posti.