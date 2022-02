Le piccole SUV sono auto perfette per i neopatentati: dimensioni esterne compatte, una posizione di seduta alta che consente di dominare il traffico e tanta praticità per le gite fuoriporta.

In questa guida all’acquisto troverete dieci proposte benzina, diesel, GPL, metano, ibride ed elettriche. Queste ultime due, spesso, possono essere guidate da chi ha conseguito la licenza di guida da meno di un anno anche se hanno una potenza superiore a 95 CV. Questo perché nel caso delle auto a emissioni zero fa fede la voce P2 della carta di circolazione (che sulle EV non indica la potenza totale ma quella erogabile e mantenibile per almeno 30 minuti) mentre per i veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrica contano esclusivamente i cavalli provenienti dal propulsore termico.

L’elenco delle dieci piccole SUV per neopatentati più interessanti in commercio comprende soprattutto modelli coreani, anche se non mancano crossover di altre nazioni. Scopriamole insieme.