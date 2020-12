Peugeot 5008: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Peugeot 5008 analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della Sport Utility transalpina: prezzi , motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La seconda generazione della Peugeot 5008 – nata nel 2017 e sottoposta a un restyling nel 2020 – è molto diversa dalla prima serie: oggi questo nome (utilizzato dalla Casa del Leone a cavallo tra gli anni ’00 e ’10 per una monovolume) identifica una SUV media a 7 posti a trazione anteriore realizzata sullo stesso pianale della Citroën Grand C4 SpaceTourer.

Alti e bassi alla voce praticità: se è vero che i 7 posti sono veri e che c’è tanto spazio a disposizione delle gambe dei passeggeri posteriori è altrettanto vero che i centimetri nella zona delle spalle e della testa non sono molti. Il bagagliaio , poi, è piccolo se paragonato a quanto offerto dalla concorrenza.

La seconda serie della Peugeot 5008 è una crossover non troppo ingombrante (4,64 metri di lunghezza) coinvolgente nelle curve e contraddistinta da finiture molto curate.

La Peugeot 5008 Active Business – non molto ricca – costa 1.200 euro più della Active a parità di motore e aggiunge:

La Peugeot 5008 BlueHDi 180 ( prezzi fino a 45.450 euro) è la versione diesel più potente della crossover francese e ospita sotto il cofano un motore 2.0 turbodiesel BlueHDi da 177 CV che le permette di raggiungere una velocità massima di 208 km/h e di scattare da 0 a 100 chilometri orari in 10,3 secondi.

La Peugeot 5008 PureTech Turbo 180 ( prezzi fino a 43.450 euro) è la versione più potente della SUV media del Leone e ospita sotto il cofano un motore 1.6 turbo benzina PureTech da 181 CV e 250 Nm di coppia. Un propulsore che permette alla Sport Utility d’Oltralpe di raggiungere una velocità massima di 220 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 9,4 secondi.

La Peugeot 5008 PureTech Turbo 130 ( prezzi fino a 41.550 euro) è la variante a benzina che ci sentiamo di consigliare, nonostante un sound non molto gratificante (i cilindri sono tre).

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Peugeot 5008 . La gamma motori della SUV media francese è composta da quattro unità sovralimentate, tutte contraddistinte da una cilindrata contenuta (che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto) e da bassi consumi. Propulsori non molto vivaci – le rivali offrono unità più potenti, con più coppia e con una risposta più corposa ai bassi regimi – che regalano le cose migliori se abbinati all’eccellente cambio automatico EAT8 (convertitore di coppia) a otto rapporti, una trasmissione in grado di offrire passaggi marcia rapidi e fluidi.

Peugeot 5008: gli optional

La dotazione di serie delle Peugeot 5008 Active Pack e Active Business andrebbe a nostro avviso arricchita con il sedile conducente AGR (450 euro: regolazione posizione elettrica, supporto lombare elettrico e regolazione della lunghezza della seduta, include Pack Family). Sulla Allure Pack aggiungeremmo invece il Pack Drive Assist (300 euro per il cruise control adattivo sulle versioni a cambio manuale, 500 euro per la variante Plus, rivolta alle automatiche, con funzione Stop&Go e lane positioning assist) e il Visiopark 360° (400 euro).

Quest’ultimo optional starebbe bene anche sulla GT insieme all’Electric&Massage Pack (1.000 euro) e al tetto panoramico apribile (950 euro con tendina elettrica, guide luminose blu a LED e Spot Lion in corrispondenza degli specchietti retrovisori). Il tetto apribile andrebbe acquistato anche sulla GT Pack con gli interni in pelle Nappa Mistral (1.000 euro).

Peugeot 5008 usata

La seconda generazione della Peugeot 5008 si trova facilmente di seconda mano: bastano meno di 15.000 euro, ad esempio, per acquistare un esemplare del 2017 dotato del motore 1.6 turbodiesel BlueHDi da 120 CV e del cambio automatico EAT6 a sei rapporti.

Peugeot 5008 dimensioni

La seconda serie della Peugeot 5008 è lunga 4,64 metri, larga 1,84 metri e alta 1,65 metri.

Peugeot 5008 7 posti

Tutte le Peugeot 5008 attualmente in listino offrono 7 posti di serie.