Dieci monovolume economiche per tutti i gusti e tutte le tasche: dalla BMW serie 2 Active Tourer alla Volkswagen Touran passando per la Citroën Grand C4 SpaceTourer

Le monovolume non piacciono più come un tempo ma restano le auto più adatte a chi ha bisogno di spazio e praticità. In questa guida all’acquisto troverete dieci monovolume economiche con prezzi che non superano quota 36.000 euro. L’elenco è composto soprattutto da vetture tedesche, anche se non mancano proposte di altre nazioni.

BMW 216i Active Tourer - 30.400 euro La BMW 216i Active Tourer è una monovolume tedesca che verrà presto rimpiazzata da un nuovo modello. La MPV teutonica condivide il pianale con molti altri modelli della Casa bavarese (serie 1, serie 2 Gran Coupé, X1 e X2) e monta un motore 1.5 turbo tre cilindri a benzina da 136 CV.

BMW 216d Gran Tourer Advantage - 33.750 euro La BMW 216d Gran Tourer Advantage è la variante a sette posti della serie 2 Active Tourer. Il motore? Un 1.5 turbodiesel a tre cilindri da 116 CV.

Citroën Grand C4 SpaceTourer PureTech Feel – 30.400 euro La Citroën Grand C4 SpaceTourer PureTech Feel è, a nostro avviso, la migliore monovolume economica tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto. La comodissima MPV francese a sette posti sviluppata sullo stesso pianale della Peugeot 5008 offre un mare di spazio alle gambe di chi si accomoda dietro e ospita sotto il cofano un motore 1.2 turbo tre cilindri PureTech a benzina silenzioso, ricco di coppia e caratterizzato da una cilindrata contenuta che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto.

Dacia Lodgy 1.5 Blue dCi 95 CV Essential - 14.450 euro La Dacia Lodgy 1.5 Blue dCi 95 CV Essential è una monovolume low-cost rumena in procinto di andare in pensione. La proposta più economica tra quelle presenti in questa guida all’acquisto è piacevole da guidare e può vantare un bagagliaio gigantesco. Le finiture non sono il massimo e lo spazio in larghezza per chi si accomoda dietro non è molto.

Fiat 500L 1.4 Connect - 20.550 euro La Fiat 500L 1.4 Connect è la monovolume economica più compatta (solo 4,28 metri di lunghezza) in circolazione ma è anche meno spaziosa delle altre MPV analizzate in questa guida all’acquisto: il bagagliaio non è molto sfruttabile quando si abbattono i sedili posteriori e i centimetri per le gambe di chi si accomoda dietro potrebbero essere di più. Il motore 1.4 aspirato a benzina da 95 CV – carente di coppia, di verve ai bassi regimi e di brio (“0-100” in 13,6 secondi) consuma parecchio: 13,7 km/l dichiarati. Colpa anche del cambio con sole cinque marce.

Mercedes B 160 Executive - 26.097 euro La Mercedes B 160 Executive è la versione “base” della terza generazione della monovolume tedesca. Il motore 1.3 turbo benzina da 109 CV regala una spinta corposa ai bassi regimi.

Renault Scénic Business - 29.100 euro La Renault Scénic Business è la variante “entry level” della quarta generazione della monovolume francese. Spinta da un motore 1.3 turbo benzina TCe da 140 CV, ha una dotazione di serie da integrare.

Renault Grand Scénic Business - 30.700 euro La Renault Grand Scénic Business è la variante a 7 posti della quarta generazione della monovolume francese. Il motore? Un 1.3 turbo benzina TCe da 140 CV.

Toyota Prius+ Active - 33.150 euro La Toyota Prius+ Active è l’unica monovolume ibrida presente in questa guida all’acquisto nonché l’unica ad avere di serie il cambio automatico. L’ecologica MPV nipponica è piuttosto ingombrante – 4,65 metri di lunghezza non sono pochi da gestire – e monta un motore 1.8 (una cilindrata che non aiuta chi vuole risparmiare sull’assicurazione RC Auto) ibrido benzina da 134 CV.