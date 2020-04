Mercedes GLE: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In queste due guide all’acquisto della Mercedes GLE (una relativa alla variante “normale” e l’altra alla Coupé ) analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della lussuosa Sport Utility tedesca: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Alti e bassi, invece, per quanto riguarda la versatilità: l’abitacolo offre tanti centimetri alle gambe dei passeggeri posteriori ma pochi nella zona delle spalle e della testa e il bagagliaio convince di più in configurazione a due posti che con tutti i sedili occupati.

Rivestimenti in pelle sintetica artico e dinamica

Rivestimenti in pelle sintetica artico

La Mercedes GLE Premium Plus – ricca ma costosa – offre:

Mercedes me connect. Servizi digitali

Gli allestimenti della Mercedes GLE sono cinque: Executive , Sport, Premium, Premium Plus e AMG. Tutte le versioni offrono:

La Mercedes GLE 400 d ( prezzi fino a 95.206 euro) è la versione diesel più potente della raffinata SUV della Stella: difficile trovare in commercio rivali più comode e silenziose.

La Mercedes GLE 350 d ( prezzi fino a 88.435 euro) è a nostro avviso la versione diesel migliore della Sport Utility tedesca: un mezzo equilibrato dotato di un motore 2.9 turbodiesel a sei cilindri in linea da 272 CV e 600 Nm di coppia.

La Mercedes GLE 350 de EQ-Power ( prezzi fino a 91.790 euro) è la variante ibrida plug-in (ossia ricaricabile attraverso una presa di corrente) della seconda serie della Sport Utility di Stoccarda e ospita sotto il cofano un motore 2.0 turbodiesel abbinato a un’unità elettrica in grado di generare una potenza complessiva di 330 CV e una coppia di 840 Nm.

La Mercedes GLE 53 AMG EQ-Boost è la variante (per ora) più potente della lussuosa SUV della Stella e monta un motore 3.0 mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 457 CV e 770 Nm di coppia.

La Mercedes GLE 450 EQ-Boost ( prezzi fino a 92.583 euro) è la versione ibrida della grande SUV teutonica che ci sentiamo di consigliare: un’elegante Sport Utility mild hybrid benzina comoda, scattante (5,7 secondi sullo “0-100”), agile nelle curve e poco assetata di carburante. Il motore 3.0 ha una cilindrata elevata che non aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto e non brilla alle voci “potenza” (389 CV) e “coppia” ma si riscatta con una spinta eccellente ai bassi regimi.

Quest’ultimo accessorio starebbe bene anche sulle varianti Premium e AMG insieme al pacchetto Comfort calore (647 euro, riscaldamento sedili anteriori plus e bracciolo anteriore riscaldato), consigliato anche sulla Premium Plus .

La dotazione di serie della Mercedes GLE andrebbe a nostro avviso arricchita con la vernice metallizzata (1.074 euro). Sulle versioni Executive e Sport aggiungeremmo gli interni in pelle (1.708 euro) e il tetto Panorama scorrevole (1.952 euro).

Mercedes GLE Coupé: le caratteristiche principali

La seconda generazione della Mercedes GLE Coupé – variante filante della GLE – non è adatta a chi cerca la praticità: lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori non manca ma bisogna fare i conti con un abitacolo angusto nella zona della testa e delle spalle e con un bagagliaio poco sfruttabile.