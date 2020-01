Mercedes GLC: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Mercedes GLC vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della SUV della Stella: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Mercedes GLC: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Mercedes GLC. La gamma motori della SUV media della Stella è composta da nove unità sovralimentate:

un 3.0 V6 biturbo benzina da 390 CV

un 4.0 V8 biturbo benzina da 476 CV

un 4.0 V8 biturbo benzina da 510 CV

un 2.0 turbo mild hybrid benzina da 197 CV

un 2.0 turbo mild hybrid benzina da 258 CV

un 2.0 turbodiesel da 163 CV

un 2.0 turbodiesel da 194 CV

un 2.0 turbodiesel da 245 CV

un 2.9 turbodiesel a sei cilindri in linea da 330 CV

Mercedes GLC 43 AMG (83.752 euro)

La Mercedes GLC 43 AMG è la versione a benzina più “accessibile” della SUV media di Stoccarda: una crossover tanto piacevole da guidare quanto assetata di benzina.

Mercedes GLC 63 AMG (101.678 euro)

La Mercedes GLC 63 AMG è, a nostro avviso, la variante a ciclo Otto più equilibrata della Sport Utility della Stella. Consumi alti.

Mercedes GLC 63 S AMG (104.301 euro)

La Mercedes GLC 63 S AMG è la versione più cattiva della crossover teutonica. Beve parecchio, come tutte le AMG.

Mercedes GLC 200 EQ-Boost (da 48.603 euro)

La Mercedes GLC 200 EQ-Boost (prezzi fino a 61.533 euro) è la versione mild hybrid da acquistare: un mezzo comodo e vivace.

Mercedes GLC 300 EQ-Boost (da 57.822 euro)

La Mercedes GLC 300 EQ-Boost (prezzi fino a 70.552 euro) è la versione mild hybrid più grintosa della SUV media della Stella. Dotata di un motore potente caratterizzato da un’erogazione eccellente (pronto in basso e con un buon allungo), non ha molta coppia e potrebbe essere più scattante. Ottimi, in compenso, il comportamento in curva e il cambio automatico (pregio comune all’intera gamma). Senza dimenticare i consumi interessanti.

Mercedes GLC 200 d (da 48.932 euro)

La Mercedes GLC 200 d (prezzi fino a 61.682 euro) è la versione diesel “entry level” della Sport Utility teutonica: una vettura piacevole da guidare nelle curve, briosa (“‘0-100” in 8,9 secondi) e poco assetata di gasolio (19,2 km/l dichiarati). Alcune rivali sono però più silenziose.

Mercedes GLC 220 d (da 52.147 euro)

La Mercedes GLC 220 d (prezzi fino a 65.077 euro) è, secondo noi, la versione da acquistare della SUV media di Stoccarda: sotto il cofano ospita un motore 2.0 turbodiesel da 194 CV e 400 Nm di coppia.

Mercedes GLC 300 d (da 55.006 euro)

La Mercedes GLC 300 d (prezzi fino a 67.936 euro) è una SUV adatta a chi vuole divertirsi senza consumare troppo carburante.

Mercedes GLC 400 d (da 59.892 euro)

La Mercedes GLC 400 d (prezzi fino a 72.452 euro) è la versione a gasolio più potente della Sport Utility “premium” germanica e monta un motore 2.9 turbodiesel a sei cilindri in linea da 330 CV.