Mercedes CLS: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Mercedes CLS analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della versatile supercar sportiva della Stella: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Mercedes CLS: gli optional

La dotazione di serie della Mercedes CLS andrebbe a nostro avviso arricchita con due optional fondamentali: il pacchetto assistenza alla guida (1.805,60 euro: Active Drive Assist, regolazione automatica della distanza e frenata automatica fino all’arresto, Active Brake Assist with Cross-Traffic Function, riconosce i veicoli che procedono più lentamente e che sono fermi, nonché il traffico trasversale negli incroci, i veicoli al termine di una coda e i pedoni e frena autonomamente in caso di pericolo imminente, assistenza allo sterzo nelle manovre di scarto, aiuta il guidatore in una eventuale sterzata per evitare un ostacolo improvviso, Active Lane Keep Assist, interviene in caso di abbandono involontario della corsia di marcia, Active Blind Spot Assist, sistema di controllo attivo dell’angolo morto degli specchietti, avviso e protezione in caso di rischio tamponamento, in caso di rischio tamponamento attiva gli indicatori di direzione, blocca i freni e attiva i pretensionatori) e la vernice metallizzata (1.061,40 euro).

Mercedes CLS usata

La terza serie della Mercedes CLS è facile da trovare di seconda mano: per quanto riguarda i prezzi “bastano” poco più di 50.000 euro per una 350 d 4Matic Business Sport del 2018.

Mercedes CLS 350 d

La Mercedes CLS 350 d non è più in commercio: questa versione della sportiva a quattro porte della Stella montava un motore 2.9 biturbodiesel a sei cilindri in linea da 286 CV.