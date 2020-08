Mercedes classe C Coupé e Cabrio: modelli, prezzi, dotazioni e foto

Le Mercedes classe C Coupé e Cabrio – nate nel 2015, sottoposte a un restyling nel 2018 e disponibili a trazione posteriore o integrale – sono le due varianti sportive della berlina della Stella. In queste due guide all’acquisto delle versioni sportive della Mercedes classe C – una relativa alla Coupé e l’altra alla Cabrio – vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino delle “due porte” della Stella: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta. Le foto della Mercedes classe C Coupé

Mercedes classe C Coupé: le caratteristiche principali La seconda generazione della Mercedes classe C Coupé è una sportiva piuttosto ingombrante – 4,70 metri di lunghezza – caratterizzata da un abitacolo spazioso (con qualche imprecisione di troppo alla voce “finiture“). Per quanto riguarda il bagagliaio va detto, invece, che ci sono rivali che se la cavano meglio.

Mercedes classe C Coupé: gli allestimenti Gli allestimenti della Mercedes classe C Coupé sono sette: Executive, Sport, Premium, Premium Plus, 43 AMG, 63 AMG e 63 AMG S. Tutte le versioni offrono: Pacchetti speciali Pacchetto Comfort Esterni Tergicristalli con sensore pioggia Pneumatici Pneumatici estivi Audio DAB (digital audio broadcast), tuner digitale per radio Climatizzazione Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro antipolline/antipolvere e dispositivo di sfruttamento del calore residuo Mercedes me connect. Servizi digitali Chiamata di emergenza Mercedes-Benz: sistema di chiamata di emergenza automatica in caso di incidente (non necessita di telefono cellulare)

Modulo LTE per l’utilizzo dei servizi Mercedes me connect Sistemi di assistenza alla guida Brake Assist attivo

Tempomat: consente di definire e mantenere autonomamente la velocità di crociera impostata Sicurezza e comfort Kneebag per il guidatore

Controllo della pressione pneumatici

Luci Stop adattive, in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente

Disattivazione automatica airbag lato passeggero

Cofano motore attivo per sicurezza pedoni Utilità Sedile posteriore con schienale ad abbattimento frazionato Sistemi di Chiusura/Antifurto Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante Mercedes classe C Coupé Executive La Mercedes classe C Coupé Executive – costosa e povera – offre: Esterni Esterni standard con mascherina del radiatore Matrix con pin in nero lucidato a specchio, Stella integrata e lamella in argento iridium opaco con inserto cromato Cambio Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus, con regolatore di velocità (Speedtronic) e limitatore di velocità (Speedtronic) inclusi, comandi al volante per uso sequenziale

Shift Paddles: leve del cambio automatico integrate nel volante Cerchi Cerchi in lega 17″ a 5 razze in nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 225/45 R17 su 7,5 J x 17 ET52 Fari Fari anteriori LED e fari posteriori full LED Interni Equipaggiamenti di serie per gli interni Telematica Audio 20 GPS: sistema multimediale con display centrale multimediale da 7″, controller centrale, pulsanti touch control al volante e sistema di comando vocale Voicetronic, impianto vivavoce Bluetooth, interfaccia SD, due porte USB, interfaccia Bluetooth, comunicazione Car-to-X Inserti di finitura interna Inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e portiere) Rivestimenti in pelle sintetica artico Pelle sintetica Artico e tessuto nera/plancia nera/cielo grigio cristallo Mercedes classe C Coupé Sport La Mercedes classe C Coupé Sport – contraddistinta da un prezzo interessante e da una dotazione di serie povera – costa 2.666 euro più della Executive a parità di motore e offre: Pacchetti speciali Advantage pack Esterni Esterni standard con mascherina del radiatore Matrix con pin in nero lucidato a specchio, Stella integrata e lamella in argento iridium opaco con inserto cromato Cambio Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus

Shift Paddles Cerchi Cerchi in lega 17″ a 5 razze in nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 225/45 R17 su 7,5 J x 17 ET52 Fari Fari anteriori LED e fari posteriori full LED Interni Equipaggiamenti di serie per gli interni Telematica Audio 20 GPS Inserti di finitura interna Inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e portiere) Rivestimenti in pelle sintetica artico Pelle sintetica Artico e tessuto nera/plancia nera/cielo grigio cristallo Mercedes classe C Coupé Premium La Mercedes classe C Coupé Premium – caratterizzata da un prezzo interessante e da una dotazione di serie povera – costa 8.362 euro più della Executive a parità di motore e offre: Pacchetti speciali AMG Line Package

Pacchetto Premium Assetto e sospensioni Assetto sportivo Cambio Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus

Comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento Cerchi Cerchi in lega leggera AMG da 45,7 cm (18″) a 5 razze Rivestimenti in pelle sintetica artico e dinamica Rivestimenti in pelle sintetica Artico/microfibra Dinamica Mercedes classe C Coupé Premium Plus La Mercedes classe C Coupé Premium Plus – cara e povera – costa 10.841 euro più della Executive a parità di motore e offre: Pacchetti speciali AMG Line Package

Pacchetto Premium Plus Assetto e sospensioni Assetto sportivo Cambio Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus

Comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento Cerchi Cerchi in lega leggera AMG da 45,7 cm (18″) a 5 razze Rivestimenti in pelle sintetica artico e dinamica Rivestimenti in pelle sintetica Artico/microfibra Dinamica Mercedes classe C Coupé 43 AMG La Mercedes classe C Coupé 43 AMG offre: Pacchetti speciali Pacchetto Premium Esterni Esterni AMG Line

Alettone posteriore AMG Cambio Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus

Comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento Cerchi Cerchi in lega leggera AMG da 45,7 cm (18″) a 5 razze Interni Plancia rivestita in pelle sintetica Artico Volante Volante Performance AMG in pelle Nappa nera Equipaggiamenti Impianto di scarico Performance AMG Utilità Sound sportivo attivabile mediante Dynamic Select AMG Assetto sportivo Ride Control AMG

Styling AMG

Parafanghi ampliati AMG Rivestimenti in pelle sintetica artico e dinamica Nero Mercedes classe C Coupé 63 AMG La Mercedes classe C Coupé 63 AMG ha un ottimo rapporto prezzo/dotazione e offre: Pacchetti speciali Interni Mercedes-AMG (sedili sportivi con grafica specifica AMG e sostegno laterale ottimizzato, volante Performance AMG a tre razze in pelle, strumentazione AMG con menu principale AMG, incluso Racetimer e display start-up AMG e inserti in alluminio)

Esterni Mercedes-AMG

Pacchetto Premium Esterni Alettone posteriore AMG Cambio Cambio a 9 marce Speedshift MCT AMG

Comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento Cerchi Cerchi in lega leggera AMG 18″ a 10 razze, verniciati in grigio tantalio e torniti con finitura a specchio con pneumatici ant. 245/40 R18 e post. 265/40 R18 Interni Plancia rivestita in pelle sintetica Artico Volante Volante Performance AMG in pelle Nappa nera Utilità Sound sportivo attivabile mediante Dynamic Select AMG Assetto sportivo Ride Control AMG

Styling AMG

Parafanghi ampliati AMG

Impianto di scarico Performance AMG a lunghezza variabile

Tasti sul volante AMG Rivestimenti in pelle sintetica artico e tessuto Pelle sintetica Artico e tessuto black Mercedes classe C Coupé 63 AMG S La Mercedes classe C Coupé 63 AMG – la versione che ci sentiamo di consigliare – ha un ottimo rapporto prezzo/dotazione e offre: Pacchetti speciali Interni Mercedes-AMG: sedili sportivi con grafica specifica AMG e sostegno laterale ottimizzato, volante Performance AMG a tre razze in pelle Nappa/microfibra Dinamica, strumentazione AMG con menu principale AMG, incluso Racetimer e display start-up AMG, inserti in alluminio

Esterni Mercedes-AMG

Pacchetto Premium Esterni Alettone posteriore AMG Cambio Cambio a 9 marce Speedshift MCT AMG

Comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento Cerchi Cerchi in lega leggera AMG ant. 255/35 R19 post. 285/30 R19 a 5 doppie razze Interni Plancia rivestita in pelle sintetica Artico Volante Volante Performance AMG in pelle Nappa nera Utilità Sound sportivo attivabile mediante Dynamic Select AMG AMG Driver’s Package: innalza la velocità massima della vettura a 290 km/h

Differenziale autobloccante posteriore AMG a gestione elettronica

Assetto sportivo Ride Control AMG

Styling AMG

Parafanghi ampliati AMG

Impianto di scarico Performance AMG a lunghezza variabile

Tasti sul volante AMG Rivestimenti in pelle sintetica artico e tessuto Pelle sintetica Artico e tessuto Black

Mercedes classe C Coupé: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Mercedes classe C Coupé. La gamma motori della seconda serie della sportiva della Stella è composta da sei unità sovralimentate: un 3.0 V6 biturbo benzina da 390 CV

un 4.0 V8 biturbo benzina da 476 CV

un 4.0 V8 biturbo benzina da 510 CV

un 1.5 turbo mild hybrid benzina da 197 CV

un 2.0 turbodiesel da 194 CV

un 2.0 turbodiesel da 245 CV Mercedes C 43 AMG Coupé (80.177 euro) La Mercedes C 43 AMG Coupé è la versione a benzina più “accessibile” della sportiva teutonica e ospita sotto il cofano un motore 3.0 V6 biturbo benzina da 390 CV. Mercedes C 63 AMG Coupé (101.291 euro) La Mercedes C 63 AMG Coupé monta un propulsore 4.0 (una cilindrata relativamente contenuta rispetto alle proposte della concorrenza) non molto potente (476 CV, meno delle rivali) ma si riscatta con una grande quantità di coppia, con un’erogazione eccellente ai bassi regimi e con prestazioni pazzesche (4 secondi sullo “0-100”) abbinate a consumi interessanti (9,9 km/l dichiarati). Divertente nelle curve e dotata di un ottimo cambio automatico (frizione in bagno d’olio) a nove rapporti, potrebbe avere un sound migliore agli alti regimi. Mercedes C 63 AMG S Coupé (109.403 euro) La Mercedes C 63 AMG S Coupé è la versione a benzina che ci sentiamo di consigliare: ha tutti i pregi della AMG “normale” e aggiunge cavalli (510 CV), brio (“0-100” in 3,9 secondi) e una velocità massima portata a 290 km/h. Mercedes C 200 EQ-Boost Coupé (da 48.747 euro) La Mercedes C 200 EQ-Boost Coupé (prezzi fino a 59.588 euro) è la variante mild hybrid benzina della sportiva tedesca e monta un motore 1.5 turbo mild hybrid benzina in grado di generare una potenza complessiva di 197 CV. Mercedes C 220 d Coupé (da 48.930 euro) La Mercedes C 220 d Coupé (prezzi fino a 61.906 euro) è la versione diesel che ci sentiamo di consigliare: una sportiva potente (194 CV), pronta ai bassi regimi, divertente nelle curve e comoda nei lunghi viaggi impreziosita da un ottimo cambio automatico (convertitore di coppia) a 9 rapporti. Mercedes C 300 d Coupé (da 52.542 euro) La Mercedes C 300 d Coupé (prezzi fino a 65.701 euro) è la versione diesel più potente della sportiva tedesca e ospita sotto il cofano un motore dalla cilindrata contenuta (2.0) che aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto ma che non brilla alle voci “sound”, potenza (245 CV), risposta ai bassi regimi (le rivali a sei cilindri sono più “corpose”) e scatto (“0-100” in 6 secondi). Dotata di un ottimo cambio automatico, sa essere agile nelle curve e parca nei consumi (20,4 km/l dichiarati per la variante a trazione posteriore).

Mercedes classe C Coupé: gli optional La dotazione di serie della Mercedes classe C Coupé andrebbe a nostro avviso arricchita con tre optional fondamentali: il Distronic (732 euro: regolazione automatica della velocità in funzione delle condizioni del traffico e frenata automatica), gli interni in pelle (1.757 euro per Premium, Premium Plus e 43 AMG, 3.111 euro per 63 AMG e 63 AMG S) e la vernice metallizzata (952 euro). Mercedes classe C Coupé usata La seconda generazione della Mercedes classe C Coupé è molto richiesta sul mercato dell’usato: per acquistare una 250 d Sport del 2016 spinta da un motore 2.1 turbodiesel da 204 CV ci vogliono poco più di 20.000 euro. Le foto della Mercedes classe C Cabrio

Mercedes classe C Cabrio: le caratteristiche principali La Mercedes classe C Cabrio è una cabriolet tedesca ingombrante (supera i 4,70 metri di lunghezza) caratterizzata da un abitacolo spazioso (ma con qualche imprecisione di troppo nelle finiture delle zone più nascoste). Nonostante le dimensioni esterne generose il bagagliaio è un po’ piccolo.

Mercedes classe C Cabrio: gli allestimenti Gli allestimenti della Mercedes classe C Cabrio – tutti un po’ poveri di accessori – sono sette: Executive, Sport, Premium, Premium Plus, 43 AMG, 63 AMG e 63 AMG S. Tutte le versioni offrono: Audio DAB (digital audio broadcast), tuner digitale per radio Sicurezza e comfort Telecamera posteriore per la retromarcia assistita

Disattivazione automatica airbag lato passeggero

Controllo della pressione pneumatici

Kneebag per il guidatore

Luci Stop adattive

Cofano motore attivo per sicurezza pedoni Climatizzazione Climatizzatore automatico Thermatic Pacchetti speciali Pacchetto Comfort Sedili Porgicintura automatico per guidatore e passeggero anteriore: facilita l’allacciamento della cintura di sicurezza. Una volta saliti, la cintura è portata automaticamente in una posizione più facilmente raggiungibile. Il porgicintura può essere azionato anche manualmente mediante un pulsante sulla consolle Pneumatici Pneumatici estivi Sistemi di assistenza alla guida Tempomat

Brake Assist attivo Capote Soft top nero Mercedes me connect. Servizi digitali Modulo LTE per l’utilizzo dei servizi Mercedes me connect

Chiamata di emergenza Mercedes-Benz Esterni Tergicristalli con sensore pioggia Sistemi di chiusura/Antifurto Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante Utilità Sedile posteriore con schienale ad abbattimento frazionato Mercedes classe C Cabrio Executive La Mercedes classe C Cabrio Executive – l’allestimento che ci sentiamo di consigliare . ha un prezzo interessante e offre: Fari Fari anteriori LED e fari posteriori full LED Esterni Esterni standard con mascherina del radiatore Matrix con pin in nero lucidato a specchio, Stella integrata e lamella in argento iridium opaco con inserto cromato Interni Equipaggiamenti di serie per gli interni Cerchi Cerchi in lega 17″ a 5 razze in nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 225/45 R17 su 7,5 J x 17 ET52 Rivestimenti in pelle sintetica artico Pelle sintetica Artico e tessuto nera/plancia nera/cielo grigio cristallo Inserti di finitura interna Inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e portiere) Assetto e sospensioni Sospensioni Direct Control – Configurazione Sport: con sistema di ammortizzazione selettiva, ribassato di 15 mm Telematica Audio 20 GPS Cambio Shift Paddles

Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus Volante Volante sportivo multifunzione in pelle Mercedes classe C Cabrio Sport La Mercedes classe C Cabrio Sport – contraddistinta da un prezzo interessante – costa 2.666 euro più della Executive a parità di motore e offre: Pacchetti speciali Advantage pack Fari Fari anteriori LED e fari posteriori full LED Esterni Esterni standard con mascherina del radiatore Matrix con pin in nero lucidato a specchio, Stella integrata e lamella in argento iridium opaco con inserto cromato Interni Equipaggiamenti di serie per gli interni Cerchi Cerchi in lega 17″ a 5 razze in nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 225/45 R17 su 7,5 J x 17 ET52 Rivestimenti in pelle sintetica artico Pelle sintetica Artico e tessuto nera/plancia nera/cielo grigio cristallo Inserti di finitura interna Inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e portiere) Equipaggiamenti Serbatoio maggiorato per additivo AdBlue Cambio Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus

Shift Paddles Assetto e sospensioni Sospensioni Direct Control – Configurazione Sport Telematica Audio 20 GPS Volante Volante sportivo multifunzione in pelle Mercedes classe C Cabrio Premium La Mercedes classe C Cabrio Premium costa 7.911 euro più della Executive a parità di motore e offre: Pacchetti speciali Pacchetto Premium

AMG Line Package Rivestimenti in pelle sintetica artico e dinamica Rivestimenti in pelle sintetica Artico/microfibra Dinamica Cambio Cambio automatico a 9 rapporto 9G-Tronic Plus

Comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento Assetto e sospensioni Assetto sportivo Cerchi Cerchi in lega leggera AMG da 45,7 cm (18″) a 5 razze Mercedes classe C Cabrio Premium Plus La Mercedes classe C Cabrio Premium Plus costa 8.930 euro più della Executive a parità di motore e offre: Pacchetti speciali Pacchetto Premium Plus

AMG Line Package Cerchi Cerchi in lega leggera AMG da 45,7 cm (18″) a 5 razze Rivestimenti in pelle sintetica artico e dinamica Rivestimenti in pelle sintetica Artico/microfibra Dinamica Cambio Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus

Comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento Assetto e sospensioni Assetto sportivo Mercedes classe C Cabrio 43 AMG La Mercedes classe C Cabrio 43 AMG offre: Pacchetti speciali Pacchetto premium Esterni Esterni AMG Line

Alettone posteriore AMG Cerchi Cerchi in lega leggera AMG da 45,7 cm (18″) a 5 razze Volante Volante Performance AMG in pelle Nappa nera Cambio Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus

Comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento Utilità Sound sportivo attivabile mediante Dynamic Select AMG Styling AMG

Parafanghi ampliati AMG

Assetto sportivo Ride Control AMG Rivestimenti in pelle sintetica artico e dinamica Nero Equipaggiamenti Impianto di scarico Performance AMG Mercedes classe C Cabrio 63 AMG La Mercedes classe C Cabrio 63 AMG offre: Rivestimenti in pelle sintetica artico e tessuto Pelle sintetica Artico e tessuto black Cambio Cambio a 9 marce Speedshift MCT AMG

Comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento Utilità Alette parasole con deflettore estendibile

Sound sportivo attivabile mediante Dynamic Select Cerchi Cerchi in lega leggera AMG 18″ a 10 razze, verniciati in grigio tantalio e torniti con finitura a specchio con pneumatici ant. 245/40 R18 e post. 265/40 R18 Pacchetti speciali Pacchetto Premium Esterni Alettone posteriore AMG Volante Volante Performance AMG in pelle Nappa nera AMG Styling AMG

Parafanghi ampliati AMG

Impianto di scarico Performance AMG a lunghezza variabile

Tasti sul volante AMG

Assetto sportivo Ride Control AMG Mercedes classe C Cabrio 63 AMG S La Mercedes classe C Cabrio 63 AMG S offre: Rivestimenti in pelle sintetica artico e tessuto Pelle sintetica Artico e tessuto black Cambio Cambio a 9 marce Speedshift MCT AMG

Comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento Utilità Alette parasole con deflettore estendibile

Sound sportivo attivabile mediante Dynamic Select AMG AMG Driver’s Package: innalza la velocità massima della vettura a 280 km/h

Differenziale autobloccante posteriore AMG a gestione elettronica

Styling AMG

Parafanghi ampliati AMG

Impianto di scarico Performance AMG a lunghezza variabile

Tasti sul volante AMG

Assetto sportivo Ride Control AMG Cerchi Cerchi in lega leggera AMG ant. 255/35 R19, post. 285/30 R19 a 5 doppie razze Pacchetti speciali Pacchetto Premium Esterni Alettone posteriore AMG Volante Volante Performance AMG in pelle Nappa nera

Mercedes classe C Cabrio: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Mercedes classe C Cabrio. La gamma motori della scoperta tedesca – molto piacevole da guidare nelle curve – è composta da sei unità sovralimentate, tutte caratterizzate da una cilindrata relativamente contenuta che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto e da consumi bassi. Va detto, però, che spesso le rivali offrono un sound migliore,prestazioni più vivaci e propulsori più potenti, con più coppia e con una risposta più pronta ai bassi regimi. un 3.0 V6 biturbo benzina da 390 CV

un 4.0 V8 biturbo benzina da 476 CV

un 4.0 V8 biturbo benzina da 510 CV

un 1.5 turbo mild hybrid benzina da 197 CV

un 2.0 turbodiesel da 194 CV

un 2.0 turbodiesel da 245 CV Mercedes C 43 AMG Cabrio (88.827 euro) La Mercedes C 43 AMG Cabrio è la versione a benzina “entry level” della cabriolet tedesca e monta un motore 3.0 V6 biturbo benzina da 390 CV. Mercedes C 63 AMG Cabrio (110.295 euro) La Mercedes C 63 AMG Cabrio ospita sotto il cofano un propulsore 4.0 V8 biturbo benzina da 476 CV. Mercedes C 63 AMG S Cabrio (118.407 euro) La Mercedes C 63 AMG S Cabrio è la versione più cattiva della cabriolet della Stella ed è spinta da un motore 4.0 V8 biturbo benzina da 510 CV. Mercedes C 200 EQ-Boost Cabrio (da 57.989 euro) La Mercedes C 200 EQ-Boost Cabrio (prezzi fino a 66.919 euro) è la variante mild hybrid benzina della scoperta teutonica e monta un motore 1.5 turbo mild hybrid benzina in grado di generare una potenza complessiva di 197 CV. Mercedes C 220 d Cabrio (da 58.172 euro) La Mercedes C 220 d Cabrio (prezzi fino a 69.237 euro) è la versione a gasolio più economica della cabriolet di Stoccarda ed è spinta da un motore 2.0 turbodiesel da 194 CV. Mercedes C 300 d Cabrio (da 61.784 euro) La Mercedes C 300 d Cabrio (prezzi fino a 70.714 euro) è la variante diesel più potente della scoperta tedesca e anche quella che ci sentiamo di consigliare. Il motore? Un 2.0 turbodiesel da 245 CV.