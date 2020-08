Mazda MX-5: modelli, prezzi, dotazioni e foto

Mazda MX-5: le caratteristiche principali

La quarta serie della Mazda MX-5 è una spider disponibile in due varianti: “normale” con capote in tela e RF con tetto in metallo e un design leggermente diverso.

Una sportiva a trazione posteriore leggera e agile nelle curve che punta (giustamente) più sul piacere di guida che sul comfort (non eccelso).