Maserati Levante: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Maserati Levante analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della prima Sport Utility di sempre del Tridente: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Maserati Levante: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Maserati Levante. La gamma motori della grande SUV emiliana è composta da sei unità sovralimentate – piuttosto assetate di carburante – abbinate a un cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti che predilige le andature rilassate:

un 3.0 V6 biturbo benzina da 350 CV

un 3.0 V6 biturbo benzina da 430 CV

un 3.8 v8 biturbo benzina da 530 CV

un 3.8 V8 biturbo benzina da 580 CV

un 3.0 V6 turbodiesel da 250 CV

un 3.0 V6 turbodiesel da 275 CV

Maserati Levante (da 84.100 euro)

La Maserati Levante (prezzi fino a 98.250 euro) è la versione “base” a benzina della grande SUV del Tridente: comoda nei lunghi viaggi ma poco coinvolgente nelle curve per via del peso elevato, ospita sotto il cofano un motore 3.0 ricco di cavalli – 350 – e di coppia – 500 Nm – non molto brioso ai bassi regimi.

Maserati Levante S (109.810 euro)

La Maserati Levante S monta un motore non molto potente se paragonato a quanto offerto dalle rivali dirette (430 CV) e poco pimpante ai bassi regimi. La Sport Utility modenese – poco agile nel misto stretto – si riscatta con la grande quantità di coppia a disposizione: 580 Nm.

Maserati Levante GTS (142.330 euro)

La Maserati Levante GTS – caratterizzata da un sound eccezionale – unisce piacere di guida e comfort. Il motore 3.8 ha una cilindrata relativamente contenuta e potrebbe essere più reattivo ai bassi regimi.

Maserati Levante Trofeo (163.750 euro)

La Maserati Levante Trofeo è la versione più cattiva della grande SUV del Tridente nonché la variante a benzina che ci sentiamo di consigliare. I suoi pregi – divertimento nelle curve, comfort, sound e un V8 dalla cubatura non esagerata – e difetti (risposta ai bassi regimi) sono simili a quelli della GTS ma qui si raggiungono vette più elevate.

Maserati Levante Diesel (da 78.970 euro)

La Maserati Levante Diesel (prezzi fino a 93.120 euro) è rivolta a chi non vuole pagare il superbollo e ospita sotto il cofano un motore dalla cubatura generosa (3.0) in rapporto ai cavalli erogati: non il massimo per chi vuole risparmiare sull’assicurazione RC Auto.

Maserati Levante Diesel 275 CV (da 78.970 euro)

La Maserati Levante Diesel 275 CV (prezzi fino a 93.120 euro) è, secondo noi, la versione migliore della grande Sport Utility emiliana. Una crossover a gasolio ricca di cavalli: 275.